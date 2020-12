Blasters du Kerala et SC Bengale oriental visera à remporter sa première victoire du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21, quand ils s’affronteront au GMC Stadium dimanche. Les deux équipes ont concédé 10 buts lors de leurs cinq matches. Bien que leurs défenses respectives semblent vulnérables, leurs attaques ratées sont une autre grande préoccupation. Le Kerala a eu les tirs les plus bas de la ligue (39) tandis que l’équipe de Kolkata est deuxième avec 48.

Malgré de bons départs dans les matchs, les deux équipes n’ont pas réussi à maintenir l’élan et ont perdu des points sur des positions prometteuses. Huit des dix buts concédés par les deux équipes sont intervenus après la pause, mettant en évidence leurs difficultés en seconde période.

« Chaque match est un nouveau défi. Nous sommes dans une situation similaire. Les deux équipes veulent marquer trois points. Nous nous entraînons bien et essayons de nous préparer pour le match de la meilleure façon possible. Espérons que nous pourrons jouer un bon match demain. », a déclaré l’entraîneur du Kerala, Kibu Vicuna. « Parfois, nous avons de bons résultats, parfois non. Quelque chose ne se passe pas parce qu’une autre équipe joue et ils ont aussi un plan », a ajouté Vicuna.

Comme le Kerala, le Bengale oriental a également une philosophie similaire de maintien de la possession et de renforcement du jeu par l’arrière. Mais malgré la possession dominante, créer des chances a également été une lutte pour eux.

Le Kerala a créé le moins de chances dans la ligue (31) tandis que le Bengale oriental est juste au-dessus d’eux avec (36). Ils n’ont peut-être pas encore marqué de point, mais l’entraîneur du Bengale oriental Robbie Fowler est confiant dans les capacités de son équipe et veut qu’ils se concentrent mieux.

Jusqu’à présent, le Bengale oriental n’a marqué que deux buts, grâce à Jack Maghouma, lors de leur précédent match contre le Hyderabad FC. Les géants de Kolkata espèrent ajouter à leur décompte étant donné les problèmes défensifs du Kerala – ils ont réussi à enregistrer une seule feuille blanche jusqu’à présent.

« Ce que nous voulons faire, c’est avoir le contrôle du jeu, du ballon et gagner des matchs », a déclaré Fowler. « Le niveau de concentration doit être un peu meilleur, les formations pour moi n’ont pas vraiment d’importance. Nous sommes allés là-bas avec la conviction que nous pouvons gagner des matchs. Nous avons montré beaucoup d’aperçus sur lesquels nous pouvons concourir. Il y en a eu certains. des incidents qui peuvent parfois nous être opposés, mais il n’y a rien entre nous et les autres équipes. «