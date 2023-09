Kerala Blasters Eclipse Bengaluru FC 2-1 lors de l’ouverture passionnante de la saison ISL 2023-24

Le Kerala Blasters FC a marqué deux buts en seconde période pour triompher du Bengaluru FC 2-1 au stade Jawaharlal Nehru de Kochi lors du match d’ouverture de la saison 2023-24 de la Super League indienne.

Le skipper des Blasters, Adrian Luna, était au centre des deux frappes, prenant le corner pour la première et marquant l’autre pour aider son équipe à obtenir trois points après une première mi-temps âprement disputée qui a vu les deux équipes se diriger vers le tunnel sans déranger ni l’une ni l’autre. les gardiens de l’équipe.

La première mi-temps a vu les deux équipes s’affronter au coude à coude pour s’affronter. Il y avait peu de choses qui séparaient les deux équipes en termes de possession, de tirs effectués et même de paramètres offensifs en ce qui concerne les centres qu’ils ont tentés.

Les deux équipes ont failli sortir de l’impasse au fur et à mesure que la mi-temps avançait, avec le tir du pied droit de Daisuke Sakai des Blasters cadré à la 33e minute. Bengaluru a riposté avec le duo de Suresh Singh Wangjam et Sivasakhti Narayanan qui se sont parfaitement liés près de la surface du Kerala quelques minutes plus tard pour tenter de déranger le gardien Sachin Suresh en vain.

Les Blasters sont apparus comme une unité revigorée dans la seconde moitié du match en capitalisant sur un corner concédé par Gurpreet Singh Sandhu pour tirer le premier sang.

Le skipper Adrian Luna a envoyé un coup de pied enroulé que le milieu de terrain néerlandais de Bengaluru Keziah a hoché la tête dans le filet pour donner l’avantage à l’équipe locale à la 52e minute.

L’entraîneur-chef des Blues, Simon Grayson, a réagi à cette décision en faisant sortir Veendorp pour l’Espagnol Javi Hernandez, dans le but de renforcer la ligne de front de l’équipe alors qu’elle cherchait l’égalisation. Cependant, le Kerala a gagné en confiance après ce but, Luna forçant Sandhu à commettre une erreur à la 69e minute. Au milieu d’un mouvement offensif, le gardien a fini par toucher le ballon trop fort, donnant ainsi au skipper du Kerala un filet vide dans lequel tirer et marquer le deuxième but de la soirée.

Grayson a remplacé des jeunes comme Harsh Patre et Monirul Molla pour revenir d’une manière ou d’une autre dans les débats au cours des 10 dernières minutes. Cependant, c’est leur dernière recrue Curtis Main, qui a trouvé le fond des filets à la 90e minute pour contribuer à susciter un bref espoir de retour de l’équipe à l’extérieur qui a finalement été repoussé par l’unité défensive du Kerala.

Joueur clé du match

Adrian Luna a été le fer de lance des efforts offensifs du Kerala tout au long. Sa créativité avec le ballon et sa précision dans la surface de réparation ont été à l’avant-garde de la performance impressionnante de l’équipe en seconde période. Il a effectué un changement défensif diligent et mérite à juste titre des applaudissements pour sa contribution globale à la victoire de l’équipe ce soir.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le Bengaluru FC se rendra à Calcutta pour affronter le Mohun Bagan Super Giant le 27 septembre lors de son prochain match tandis que les Kerala Blasters affronteront le Jamshedpur FC à Kochi le 1er octobre lors de leur prochain match.

