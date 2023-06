Kerala Blasters dépose un appel auprès du TAS contre une amende de Rs 4 Crore pour débrayage: rapport

Les Kerala Blasters auraient déposé un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la lourde sanction financière qui leur a été infligée par l’AIFF après que le club ait organisé un débrayage lors de leurs éliminatoires de l’ISL contre le Bengaluru FC plus tôt cette année en mars.

Le comité de discipline de l’AIFF avait infligé une amende de Blasters Rs 4 crore et leur entraîneur-chef Ivan Vukomanovic Rs 5 lakh qui a également reçu une interdiction de 10 matchs à la suite de l’incident.

Blasters a fait appel de la sanction, mais celle-ci a été rejetée par le comité d’appel de l’AIFF et le club a été invité à payer l’amende.

Selon un rapport en Le temps de l’IndeBlasters ont déposé un recours auprès du TAS, une institution lausannoise qui résout les litiges juridiques dans le domaine du sport.

Le comité de discipline de l’AIFF, présidé par Vaibhav Gaggar, a également demandé à Blasters de présenter des excuses publiques.

Le comité d’appel n’était cependant pas d’accord avec l’observation selon laquelle l’incident devrait entraîner une peine maximale.

«Nous ne sommes cependant pas d’accord avec l’observation du comité de discipline selon laquelle il s’agissait d’un cas dans lequel la peine maximale de Rs. 6 crore auraient dû être imposés », a déclaré le comité d’appel dans son ordonnance, selon le rapport.

« Nous pensons que le maximum devrait être réservé aux cas extrêmes, comme ceux où une telle action d’abandon s’accompagne d’autres violations graves du Code. Néanmoins, nous ne voyons aucune raison d’augmenter ou de réduire la pénalité de Rs. 4 crores », a-t-il ajouté.

Le débrayage s’est produit après que les Blasters ont contesté un but marqué par Sunil Chhetri du Bengaluru FC sur un coup franc. Le club a déposé une plainte auprès de l’AIFF contre l’arbitre pour avoir permis à Chhetri de tirer rapidement le coup franc.

L’entraîneur Vukomanovic était alors entré sur le terrain et avait demandé à ses joueurs de regagner les vestiaires malgré les 24 minutes restantes de la prolongation.

Vukomanovic a ensuite exprimé ses regrets pour l’incident.

« Cela fait quelques semaines que nous avons tous été pris par des circonstances négatives qui se sont produites le 3 mars de cette année lors de notre dernier match. C’est certainement dévastateur pour tous les fans de football d’être témoins et de voir une telle chose. L’émotion et l’amour apportés à ce beau jeu par les fans, les joueurs, le personnel technique et médical, les médias, etc. du monde entier sont inestimables, et personne ne mérite ni ne veut être l’acteur d’un tel événement », a-t-il déclaré dans un communiqué.