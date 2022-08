Kerala Blasters bat Army Green 2-0 à Books Quarters Spot

Les Kerala Blasters (KBFC) se sont qualifiés pour les quarts de finale de la 131e Durand Cup. Ils ont battu l’équipe de football verte de l’armée (AGFT) 2 à 0 dans un match du groupe D au stade d’athlétisme Indira Gandhi de Guwahati pour se mériter la place de choix. Muhammed Aimen et Aritra Das ont marqué pour les vainqueurs qui ont dominé tout au long du match.

Le jeu a eu un grand flux depuis le début des deux côtés. Les équipes ont joué du football offensif dans la surface de l’autre. KBFC a commencé à contrôler le milieu de terrain avec Vibin Mohanan et Muhammed Azhar, qui ont toujours été bons dans le tournoi, appelant les coups. Ils ont trouvé le quatuor d’attaquants d’Ajsal, Gaurav, Aimen et Roshan de temps en temps et ont créé une pression sur la défense de l’armée.

Le premier but est venu d’un tel mouvement impliquant Roshan, Ajsal et Aimen. Roshan a porté le ballon de la droite et a trouvé Ajsal au milieu qui a trouvé Aimen sur l’aile gauche. Muhammed Aimen a lancé un superbe curleur du pied droit dans le coin supérieur gauche pour donner l’avantage aux Blasters.

Les jeunes de KBFC ont pris l’habitude de marquer des buts magnifiques tout au long du tournoi et le deuxième but en était un. Dans les arrêts de jeu, Aritra Das a porté le ballon sur l’aile gauche, est entré dans la surface et a frappé une balle d’un tir dans le coin supérieur. Le gardien de l’armée Rolua Puia a été abasourdi.

Army Green était bon dans les patchs avec PC Lallawmkima faisant de bonnes courses à l’intérieur de la surface. La meilleure chance pour eux est venue d’une contre-attaque gâchée par Gautam Singh sur une passe de Chabin Rabha.

AGFT a commencé la seconde mi-temps avec plus d’intention et pressé haut avec des jambes fraîches introduites par le gaffer Robichandra Singh. Ils ont souvent dépossédé les Blasters mais n’ont pas pu créer de véritables occasions de marquer des buts. Ceux qu’ils ont faits ont été soit gaspillés, soit défendus facilement par la défense des Blasters. Tejas Krishna et Marwan Hussain ainsi que le gardien de but Sachin Suresh ont veillé à ce que les hommes de l’armée soient maîtrisés.

De l’autre côté, le Kerala attaquait également avec intention et créait des opportunités. Les attaquants se combinaient bien pour créer plus de pression sur la défense de l’armée. Aimen a eu une chance de devenir le co-meilleur buteur du tournoi mais sa tête a frappé le poteau.

Les Blasters se sont qualifiés pour les KO avec sept points tandis que l’AGFT n’a plus qu’un match contre l’Odisha FC, qui se jouera le 04 septembre 2022.

Le TRAU FC rencontrera le Chennaiyin FC au stade Khuman Lampak à Imphal et le Jamshedpur FC rencontrera l’équipe de football de l’armée de l’air indienne au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata.

