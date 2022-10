Kerala Blasters affronte ATK Mohun Bagan à Kochi

Le Kerala Blasters FC cherchera à tirer parti de son impressionnant début de saison en affrontant dimanche l’ATK Mohun Bagan en Super League indienne.

Les Kerala Blasters ont battu l’East Bengal FC lors de la première journée de la nouvelle saison, tandis que les Mariners ont été la proie d’un but tardif contre le Chennayin FC et cherchent à marquer des points.

A LIRE AUSSI| Essayez de vous améliorer tout le temps : Thomas Brdaric du Chennaiyin FC après le match nul 1-1 contre le Bengaluru FC

Le Kerala cherchera à poursuivre sur sa lancée et à remporter sa toute première victoire sur ATK Mohun Bagan dans l’ISL. Les Mariners sont la seule équipe contre laquelle les Tuskers n’ont pas réussi à remporter une victoire en quatre tentatives.

Les Blasters seront ravis de voir Adrian Luna reprendre là où il s’était arrêté. L’Uruguayen a marqué une volée étonnante pour marquer le premier but de la saison. La mentalité offensive des Tuskers était évidente car aucun de leurs joueurs n’avait plus de touches de balle que Luna (71).

Les remplaçants ont également joué un rôle clé dans la victoire du Blaster. Deux minutes après leur entrée en jeu, Bidyashagar Khangembam et Ivan Kalyuzhnyi ont combiné pour inscrire le deuxième but de la soirée des Tusker. Huit minutes plus tard, avec son deuxième tir, Kalyuzhnyi a encore marqué.

Il sera intéressant de voir si cette performance vaut au milieu de terrain ukrainien son premier départ ou si l’entraîneur-chef Ivan Vukomanovic s’en tiendra au même onze de départ, sachant qu’il a un as dans sa manche.

Se remettant de l’échappé de la première journée, ATK Mohun Bagan cherchera à remporter sa 25e victoire du tournoi. Les Mariners ont un excellent bilan en tête-à-tête contre les Kerala Blasters, mais ce sera la première fois qu’ils affronteront la brigade jaune dans leur propre arrière-cour.

L’attaquant Manvir Singh, qui a été impliqué dans tous les matchs ISL d’ATK Mohun Bagan depuis leur création, a marqué le premier but la dernière fois.

Le joueur de 26 ans est leur meilleur buteur indien et semble tout à fait capable de marquer lors de deux matchs consécutifs.

https://www.youtube.com/watch?v=gnS-3PaE1GU” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Liston Colaco était le nom manquant dans le onze de départ lors de leur dernier match. L’attaquant est entré en jeu en deuxième mi-temps, mais les Mariners commençaient à perdre le contrôle du match et ont finalement permis au CFC de marquer un vainqueur tardif.

Aucune modification de la formation n’est attendu mais l’entraîneur-chef Juan Ferrando pensera certainement à inclure Colaco dans le onze de départ.

La ligne de fond devrait être la même avec Subhasish Bose, Brendan Hamill et Pritam Kotal devant Vishal Kaith.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici