Kerala Auto Driver remporte Rs 25 Crore à la loterie de pare-chocs d’Onam

Dimanche, un autorickshaw de 30 ans du Kerala Thiruvananthapuram ne pouvait pas croire sa chance lorsqu’il a remporté un jackpot de Rs 25 crore à la loterie exceptionnelle Onam du gouvernement de l’État. Selon le Times of India, le billet de loterie a été acheté par l’homme samedi soir. Apparemment, il n’avait pas assez d’argent pour acheter le billet et il a donc pris le risque de casser la tirelire de son fils de deux ans. Le chauffeur de pousse-pousse nommé Anoop était cuisinier dans un restaurant mais il a dû changer de travail pour joindre les deux bouts.

Il a dit: «Je voulais acheter le billet mais je manquais de Rs 500 nécessaires pour cela. J’ai acheté le billet dans une agence de loterie. L’homme prévoyait de déménager en Malaisie pour devenir chef et attendait son visa lorsque sa vie a pris un tournant soudain. Apparemment, Anoop a demandé un prêt de 3 lakh à une banque coopérative pour son voyage. La banque l’a appelé pour l’informer que sa demande de prêt avait été approuvée, mais Anoop n’aura plus besoin du prêt.

Il a ajouté: «J’avais demandé un prêt de Rs 3 lakh à une banque coopérative. Ils m’ont informé hier qu’il avait été approuvé. Je les ai informés maintenant que je ne veux pas de ce prêt. Anoop, qui achète souvent des billets de loterie à son cousin Sujaya, un agent de loterie, a cette fois décidé de l’acheter directement auprès d’une agence. Apparemment, il n’a pas aimé les numéros du premier billet qui lui a été remis et a décidé d’en choisir un autre. Il a poursuivi: «Je pensais que je l’achèterais directement à l’agence cette fois, mais ce n’était pas le premier billet que je prenais. Je n’étais pas satisfait du numéro de série du premier billet que j’ai sélectionné. Le numéro 750605 me semblait un numéro fantaisiste.

Le conducteur de pousse-pousse avait participé plusieurs fois à des tirages de loterie mais n’avait finalement remporté que des prix en espèces allant jusqu’à Rs 2 000. Même cette fois, Anoop ne s’attendait pas à grand-chose et c’est sa femme qui l’a informé de son gain exceptionnel dimanche après-midi. “Je participe à des loteries depuis l’âge de 22 ans et j’ai gagné des prix plusieurs fois, mais le prix maximum que j’ai obtenu n’était que de 2 000 roupies”, a-t-il expliqué.

Interrogé sur ses projets futurs, Anoop a déclaré qu’il souhaitait rembourser l’argent qu’il avait emprunté aux gens et construire sa propre maison. En plus de cela, il veut aider sa sœur cousine et d’autres parents. Il prévoyait de déménager en Malaisie pour devenir chef, mais il vise maintenant à ouvrir son propre restaurant dans la ville. Il a dit: «Je vais ouvrir mon propre hôtel dans la ville maintenant. J’avais essayé mon propre restaurant en bord de route avant Onam. Je vais penser à un plus grand maintenant.

À propos de participer à nouveau à des tirages de loterie à l’avenir, Anoop a déclaré que c’est un frisson que personne ne peut arrêter. Après la déduction fiscale, le gagnant recevra Rs 15,75 crore du Rs 25 crore.

