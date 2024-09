Kepner : la dernière manne financière de mauvais goût de la MLB ? Des publicités sur les casques

Le truc avec le baseball, et ça a toujours été comme ça, c’est que le jeu en lui-même est si enchanteur, captivant et ridiculement charmant que les gens qui le dirigent savent que vous continuerez à y revenir, peu importe ce qu’ils lui font.

Cette dernière indignité n’est pas un scandale. Ce n’est pas à cause des Black Sox, de la barrière raciale, de l’annulation des World Series ou des stéroïdes. C’est juste un autre signe que le bureau du commissaire ne pense pas que la Ligue majeure de baseball est aussi spéciale et distincte qu’elle devrait l’être.

Lors des séries éliminatoires du mois prochain, le logo d’une entreprise allemande qui fabrique des vêtements de travail haute performance « ornera » le casque de frappeur de chaque joueur.

Drôle de choix de mot, d’après le communiqué de presse de la MLB : embellir. La définition du dictionnaire est embellir, c’est-à-dire rehausser l’apparence de quelque chose en y ajoutant des éléments, comme des décorations sur un sapin de Noël.

Mais chacun a sa propre idée de la beauté. Pour les chefs d’entreprise, la beauté, c’est de l’argent, et c’est naturellement une grande partie du travail du commissaire Rob Manfred. Il préside une trentaine de chefs d’entreprise qui veulent gagner de l’argent.

Mais le baseball ne court pas après le moindre dollar. Il existe même des limites établies.

Les équipes portent toujours le nom de villes et de régions, et non d’entreprises, comme ils sont au Japon. Quelques équipes ne vendent toujours pas les droits de dénomination de leurs stades de baseball — Fenway Park, Dodger Stadium, etc. Le vainqueur des World Series reçoit le « trophée du commissaire » — et non, par exemple, une grosse canette Del Monte sur un socle en bois.

Peut-être que tout cela est à venir. Jusqu’en 2022, l’uniforme était une zone sans publicité, à l’exception des logos des entreprises qui fabriquaient les vêtements, ce qui avait au moins un sens contextuel. Cependant, à partir de la saison dernière, les équipes ont été autorisées à vendre de l’espace sur leurs patchs de manche – gauche ou droite, selon celui qui fait face le plus souvent à la caméra de télévision – et 23 des 30 équipes Ils l’ont fait. Seuls les Mets ont pris la peine de changer les leurs lorsque les couleurs se heurtaient.

Steve Cohen dit que le patch publicitaire des Mets est « aux couleurs des Phillies » et qu’ils vont modifier le design pour qu’il soit davantage aux couleurs des Mets. — Tyler Kepner (@TylerKepner) 7 avril 2023

Et maintenant, il y a les publicités pour les casques, qui ne font rien pour mettre en valeur le produit de la MLB, mais qui pourraient vous inciter à acheter des pantalons de travail cargo pour 99,99 $. Le directeur général de la société sponsor, naturellement, pense que c’est une bonne chose, comme il nous le dit dans cette citation insipide du communiqué de presse :

« Que ce soit sur le terrain ou dans les champs, votre équipement est une source de fierté. Nous savons que les fans du passe-temps américain sont fidèles, dévoués et apprécient le travail bien fait, tout comme les fans de (insérer le nom de l’entreprise ici) du monde entier qui aiment le logo d’autruche emblématique de notre famille. »

(Autre digression linguistique : pouvons-nous s’il vous plaît réserver le terme « iconique » à des choses qui sont réellement largement admirées, influentes ou importantes ?)

Le logo de l’entreprise s’étendra horizontalement sur le côté du casque de frappeur, avec l’autruche pas vraiment emblématique à côté du nom de l’entreprise. Il apparaîtra dans tous les matchs d’après-saison à partir du mois prochain, ainsi que dans tous les matchs de ligue mineure à partir de la saison prochaine (et les matchs de saison régulière de la MLB en Europe, conformément à un précédent étrange pour les matchs à l’étranger).

Oui, la NBA, la LNH et le football ont des panneaux publicitaires. Peu importe. Si la NBA, la LNH et le football sautaient d’un pont… vous connaissez le dicton. Quoi qu’il en soit, ne serait-ce pas merveilleux si le baseball se tenait à un niveau plus élevé ?

Il est facile, du point de vue de quelqu’un qui n’a jamais dirigé d’entreprise, de dire que la MLB aurait dû résister à une nouvelle tentative de ponction d’argent. Mais voyons. C’est tellement ringard et tellement triste que les seigneurs de la ligue aient si peu de respect pour la présentation visuelle de leur produit. Ils devraient faire mieux que ça.

Pour être honnête, la ligue fait beaucoup de choses bien. La volonté de Manfred d’installer une horloge de lancer, et la manière réfléchie et méthodique dont la MLB s’est occupée de cette question, ont amélioré le jeu plus que la surabondance de publicités ne l’a détérioré. L’horloge de lancer a été un succès retentissant, n’enlevant rien de substantiel et rétablissant le rythme naturel du sport. Mille hosannas.

Cette innovation a montré que la motivation financière peut avoir des effets positifs. L’horloge de lancer a rendu la MLB plus attrayante, donc tout le monde y a gagné. Ici, les fans n’ont aucun avantage. Une publicité pour un casque ne fera pas croître l’activité.

Aussi insipide que cela puisse paraître, cela ne diminue probablement pas non plus l’activité de la ligue. Le baseball a cette façon de s’accrocher aux fans inconditionnels et de ne plus jamais les lâcher, et la MLB le sait. C’est tout simplement dommage que la ligue exploite une telle loyauté avec de petites insultes comme celle-ci.

Désolé, pas des insultes. Des ornements.

(Photo : Mary DeCicco / MLB Photos via Getty Images)