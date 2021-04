Le pilier de Blackburn et Newcastle, Shearer et la légende d’Arsenal, Henry, ont été confirmés lundi comme étant les deux premières stars à être inscrites dans l’hommage de la Premier League à ses plus grands joueurs de tous les temps.

Shearer est le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de la Premier League, l’homme qui était autrefois le joueur le plus cher du monde pillant un incroyable 260 buts entre 1992 et 2006, tandis que le vainqueur de la Coupe du monde de France Henry est quatre fois récipiendaire du Golden Boot, exigeant seulement 258 matchs pour les Gunners pour marquer un record de club de 175 buts en Premier League.

Deux avant-centres, tous deux doués d’habiletés naturelles et de talent qui ont écrit leur nom dans l’histoire de la Premier League Nous sommes ravis d’annoncer Alan Shearer et Thierry Henry comme les deux premiers intronisés de la #PLHallOfFamepic.twitter.com/MAKgi3SYzV – Premier League (@premierleague) 26 avril 2021

Pour être éligibles à l’intronisation en 2021, les joueurs doivent avoir été retirés avant le 1er août 2020.Les fans seront invités plus tard dans la journée à voter et à aider à sélectionner 6️⃣ autres joueurs à introniser Tout ce que vous devez savoir sur le #PLHallOfFame 👉 https://t.co/8rbCTsTu2Zpic.twitter.com/kkT0DtHPzB – Premier League (@premierleague) 26 avril 2021

« Quand vous regardez certains des joueurs incroyables qui ont honoré la Premier League, je me sens très honoré de rejoindre le Hall of Fame.», a déclaré l’ancien skipper anglais Shearer.

« Je dois remercier tous mes coéquipiers, ainsi que les managers et entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé.

« Tout ce que j’ai toujours voulu être, c’était un footballeur professionnel. C’était mon rêve de faire ça, mon rêve de gagner des trophées et mon rêve de marquer à St James ‘Park, de porter le maillot noir et blanc numéro neuf et c’était fantastique. J’ai apprécié chaque minute. «

Henry a rejoint Shearer pour parler de sa joie d’être nommé l’une des personnalités les plus influentes du football anglais, l’appelant plus que spécial. «

Ryan Giggs a remporté 13 titres de Premier League. Il devait sûrement être le premier – AS ™ 🇮🇳 LUHG (@mufc_shah) 26 avril 2021

RooneyScholesGiggsAll a eu plus de succès dans leur carrière qu’eux 2 – ~ (@ Peter_B_04) 26 avril 2021

«Quand j’étais jeune, j’essayais simplement de m’assurer que je pourrais avoir une paire de bottes», a-t-il déclaré. «Et maintenant, nous parlons du Temple de la renommée.«

De manière quelque peu prévisible, la nouvelle de l’intronisation de Shearer et Henry a suscité un débat féroce en ligne sur les mérites de leur inclusion – tout en soutenant la candidature d’une foule d’autres grands noms à l’inclusion.

« Ryan Giggs a remporté 13 titres de Premier League. Il devait sûrement être le premier», a noté un fan, bien que l’inclusion de l’ex-ailier gallois sur la liste initiale serait probablement controversée étant donné sa situation juridique actuelle.

Ailleurs, d’autres ont approuvé les coéquipiers de Giggs à Manchester United, Paul Scholes et Wayne Rooney, en tant que joueurs ayant réalisé plus dans l’élite anglaise que Shearer et Henry.

Pourquoi l’EPL emprunte-t-elle cette voie?!? Quelque chose pour apaiser les propriétaires américains milliardaires qui n’ont pas réussi leur chemin avec l’ESL? Pourquoi est-ce nécessaire?! Blague. – Anthony Sharpe (@ Seagull25) 26 avril 2021

Kepa volé – Espagnol Yashin (@ Unknown53434588) 26 avril 2021

Un troisième, cependant, était peut-être un peu plus cynique, accusant les patrons de Premier League de « en empruntant une route déroutante » en instituant un Temple de la renommée.

« Quelque chose pour apaiser les propriétaires américains milliardaires qui n’ont pas réussi leur chemin avec l’ESL? » ils ont écrit. « Pourquoi est-ce nécessaire? Blague. «

Les fans de football ont également soutenu un large éventail d’autres noms à inclure dans le Temple de la renommée – bien que certains d’entre eux ne puissent être décrits que comme des tirs lointains.

« Kepa volé», a écrit l’un d’eux avec effronterie, suggérant que le gardien de but de Chelsea, sujet aux erreurs, aurait dû faire la coupe, tandis qu’un autre a plaisanté en disant que l’attaquant adolescent de United, Mason Greenwood, avait subi un sort similaire.

marcos alonso? est venu en Angleterre et a révolutionné la tactique anglaise à un dos 3 et a remporté la Premier League avec elle lors de sa première saison – Dave (@kovaciesta) 26 avril 2021

Greenwood volé – Fin 🔰 (@FinleyPick) 26 avril 2021

L’arrière ailier espagnol Marcos Alonso, actuellement en disgrâce à Stamford Bridge, est un autre qui a été négligé, selon l’un d’eux.

« Marcos Alonso? Il est venu en Angleterre et a révolutionné la tactique anglaise à trois arrière et a remporté la Premier League avec elle lors de sa première saison.», ont-ils dit, dans ce qui ne peut être décrit que comme la plus chaude des prises.

Une autre liste restreinte des intronisés potentiels est attendue plus tard lundi dans ce qui promet d’être un argument annuel sur les mérites de divers joueurs. Comme si les fans de football n’en avaient pas déjà assez pour se chamailler en ligne …