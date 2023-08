Kepa vise un transfert permanent au Real Madrid

Kepa Arrizabalaga a déclaré qu’il souhaitait rester au Real Madrid sur le long terme, car il a été dévoilé mardi comme la dernière signature du club, après son arrivée en prêt pour remplacer Thibaut Courtois, blessé.

Madrid a agi rapidement pour signer le gardien de but Kepa – qui était sur le point de rejoindre le Bayern Munich depuis Chelsea – lorsque le n ° 1 Courtois a subi une déchirure du LCA à l’entraînement la semaine dernière.

L’international espagnol, 28 ans, rejoint Madrid juste un match dans la nouvelle saison de LaLiga, qui a vu Andriy Lunin débuter dans le but lors d’une victoire 2-0 à l’Athletic Club.

« Espérons-le », a déclaré Kepa lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait que son prêt d’une saison devienne permanent.

« Aujourd’hui, c’est le premier jour. Je suis ici en prêt. Mais nous avons le temps et nous verrons. Espérons qu’avec mes efforts, et surtout mes performances, je pourrai y arriver. »

Kepa a passé cinq ans à Stamford Bridge après avoir fait un transfert de 80 millions d’euros – un record pour un gardien – de l’Athletic Club en août 2018.

Il a été le premier choix de Chelsea pour ses deux premières saisons en Premier League avant de perdre sa place dans l’équipe, puis de la reconquérir lors de la campagne 2022-23.

« Je regarde a [my time at Chelsea] d’un point de vue très positif », a-t-il déclaré mardi. « Étant dans un grand club depuis cinq ans, chaque année, nous nous sommes battus pour de grands trophées en Europe et en Angleterre.

« J’ai eu la chance de jouer avec de grands joueurs, de soulever des trophées pour Chelsea. Tout comme dans la vie, vous avez des moments plus difficiles, mais quand je regarde en arrière, je vois tout cela aussi positif, aussi bon, que l’expérience de la vie. »

Kepa était sur le point de signer pour Madrid en janvier 2018 avant que le club ne décide de ne pas poursuivre l’accord à la dernière minute.

« Je suis plus mature bien sûr », a déclaré Kepa. « Je suis dans l'un des meilleurs moments de ma carrière, après une excellente année, et je suis prêt à relever ce défi.

« Ce que je peux dire, c’est que je ne manquerai pas d’engagement et d’efforts. Ces quelques jours ont été intenses, mais quand j’ai eu l’opportunité de venir au Real Madrid, c’était clair pour moi.

« Vous ne pouvez rien prédire dans le football », a-t-il ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à une seconde chance de passer au Bernabeu. « Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Ça change beaucoup… Où que je sois, je me donne à 100% pour l’équipe dans laquelle je suis. C’est arrivé quand ça devait arriver. »

Courtois devrait être hors de combat pendant environ sept mois, ce qui signifie que Kepa a la possibilité de commencer pour Madrid pendant la majeure partie de cette saison.

« C’est un moment de fierté d’être au Real Madrid, avec sa légende, ses trophées, son histoire », a-t-il déclaré. « J’avais l’habitude de regarder Iker Casillas, quand je regardais le Real Madrid, je me concentrais toujours sur Iker. C’est un grand club, un club historique. »

Kepa sera désormais en compétition avec Lunin pour une place dans l’équipe pour le prochain match de Madrid, à Almeria samedi.