Kepa Arrizabalaga remplace Courtois au Real Madrid

Une blessure au LCA de Thibaut Courtois a forcé le Real Madrid à faire un pas vers Kepa Arrizabalaga pour cette saison. L’Espagnol arrive au Santiago Bernabeu en prêt jusqu’à la fin de la saison. Il n’y a pas d’option d’achat incluse pour le Real Madrid. Par conséquent, il reviendra à Chelsea après la campagne 2023/24.

La blessure de Courtois s’est produite quelques jours seulement avant le début de la campagne 2023/24. Le Real Madrid a débuté sa campagne en Liga samedi avec une victoire confortable sur l’Athletic Club. Le Belge est incontestablement l’un des meilleurs gardiens de but du monde et ses capacités ont joué un rôle clé dans le succès du Real Madrid au cours des dernières saisons. Cependant, c’est Andriy Lunin, 24 ans, qui a opéré entre les bâtons. C’était la 10e apparition de Lunin en championnat pour le Real Madrid.

Cependant, l’Ukrainien a passé la plupart de son temps avec le Real Madrid, soit en prêt, soit strictement en tant que remplaçant. Par conséquent, le Real Madrid voulait un gardien avec une expérience de départ régulière. Il est allé après Kepa Arrizabalaga de Chelsea, qui a fait neuf apparitions en Ligue des champions la saison dernière avec Chelsea. De plus, il a commencé 29 matchs pour Chelsea en championnat.

Kepa est une rétrogradation de Courtois, mais cela compare Kepa à l’un des plus grands gardiens de but d’une génération. Avec Chelsea la saison dernière, Kepa a encaissé environ un but par match. Ses 45 buts contre en 39 apparitions sont venus avec 12 draps propres. En comparaison, Thibaut Courtois a encaissé un but par match sur 17 clean sheets. Deux de ces feuilles blanches étaient contre Chelsea de Kepa en quarts de finale de la Ligue des champions.

Kepa rejoint le Real Madrid en prêt d’une saison pour remplacer Courtois

L’arrivée de Kepa au Real Madrid est une nécessité. Cependant, il est en tête de liste des gardiens disponibles que le Real Madrid aurait pu faire venir. Par exemple, David de Gea est en fin de contrat et aurait pu rejoindre le Real Madrid. Les deux ont eu des relations sérieuses pendant des années alors que le gardien espagnol était à Manchester United.

Cette fois, le Real Madrid a opté pour un autre gardien de Premier League. Pour Chelsea, il fait confiance à Robert Sanchez, qui est venu de Brighton et Hove Albion cet été pour un peu moins de 30 millions de dollars. Il remplace désormais un trio de gardiens. Rejoindre Kepa à la sortie est Edouard Mendy, parti en Arabie Saoudite cet été. Le gardien de l’USMNT Gaga Slonina est également prêté en Belgique. Lors de son match nul du week-end d’ouverture contre Liverpool, Robert Sanchez a accordé un but.

