Kepa Arrizabalaga: Pourquoi le gardien de but le plus cher de tous les temps est à nouveau le n ° 1 de Chelsea | Nouvelles du football

“Je joue avec confiance. Je me sens bien et j’aide l’équipe.”

Chelsea vient peut-être de perdre des points à plusieurs de ses quatre rivaux après un match nul et vierge à Brentford mercredi soir, mais il n’est pas surprenant que Kepa Arrizabalaga ait été si joyeux en parlant à Amazon Premier apres le jeu.

La feuille blanche était la cinquième consécutive des Blues et a prolongé leur série d’invincibilité à sept matches toutes compétitions confondues. La confiance de Kepa vient du fait qu’il a joué un rôle clé dans la reprise de forme de l’équipe.

Samedi 22 octobre 17h00



Coup d’envoi 17h30





Après avoir réchauffé le banc dans tous les sept matches de Chelsea sauf un sous Thomas Tuchel au début de cette saison, le gardien de but a pu récupérer le maillot n ° 1 sous le nouvel entraîneur-chef Graham Potter grâce à des performances individuelles exceptionnelles – et malheureusement – blessure chronométrée de l’ancien premier choix, Edouard Mendy.

Mais le football évolue rapidement et, sept semaines seulement après la fermeture d’une fenêtre de transfert au cours de laquelle il envisageait de quitter Chelsea, Kepa semble enfin à l’aise de jouer sous le statut de gardien le plus cher du monde.

Le cas de Kepa plutôt que de Mendy

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kepa Arrizabalaga réalise un incroyable arrêt à bout portant pour empêcher la tête de Danny Ings et préserver l’avance 1-0 de Chelsea contre Aston Villa



La première apparition de Kepa de la saison a eu lieu lors du dernier match de Tuchel en charge – la misérable défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb début septembre.

L’hypothèse était que Mendy reviendrait sur le côté une fois qu’il se serait remis d’une blessure au genou, mais au lieu de cela, il a été relégué au rôle de remplaçant depuis.

Après avoir commencé la défaite contre le Dinamo – qu’il a empêché d’être encore plus embarrassante grâce à un brillant arrêt pour empêcher Stefan Ristovski en seconde période – Kepa a conservé le maillot n°1 pour les sept matchs supervisés par Potter.

Ce ne sont pas seulement les superbes arrêts – ceux de Danny Ings et Jacob Ramsey lors de la victoire contre Aston Villa ont été particulièrement impressionnants – qui ont vu l’ancien patron de Brighton garder confiance en Kepa.

Le graphique ci-dessous compare les performances de l’Espagnol à celles de Mendy à travers une variété de paramètres cette saison et montre qu’il surpasse son coéquipier dans un certain nombre de domaines.

Le nombre plus élevé de draps propres et moins de buts encaissés peuvent également être attribués à l’amélioration des performances défensives de l’équipe depuis l’arrivée de Potter – après tout, Tuchel a eu un impact similaire immédiatement après avoir remplacé Frank Lampard en janvier 2021 – mais Kepa mérite sa part du crédit .

Le graphique suivant démontre davantage l’impact positif que Kepa a eu sur les résultats de Chelsea depuis qu’il a usurpé Mendy.

Encore une fois, l’augmentation des buts marqués et des points gagnés peut en grande partie être attribuée à l’impact de Potter, mais la différence entre le nombre de tirs que Kepa et Mendy ont laissés par rapport au nombre de buts qu’ils sont censés concéder est frappante.

Les chiffres de Kepa montrent qu’il ne concède que 0,25 buts toutes les 90 minutes en Premier League, soit 0,9 de moins que prévu. En revanche, le total de buts encaissés de Mendy est supérieur de 0,06 aux attentes. Cela le dépeint à peine comme un handicap, mais démontre clairement à quel point il a été surpassé par son adjoint.

Le joueur de 28 ans a aidé Chelsea à cinq clean sheets consécutifs, mais il n’en a pas enregistré six de suite depuis son arrivée de l’Athletic Bilbao il y a plus de quatre ans. Aider les Blues à un autre blanchissage à domicile contre Manchester United samedi – en direct sur Sports du ciel – serait le moyen idéal pour le faire.

Comment Kepa s’est-il amélioré ?

Alors que les statistiques montrent que Kepa mérite sa place dans le onze de départ, montrent-elles également qu’il s’est amélioré en tant que joueur ?

La réponse semble être oui. Le tableau ci-dessous montre que, non seulement Kepa concède moins de buts et effectue plus d’arrêts cette saison que pendant le reste de sa carrière à Chelsea, mais il a également fait plus autorité dans les airs.

Les progrès de Kepa cette saison Toutes les compositions, par 90 minutes Kepa cette saison Kepa avant cette saison Buts encaissés 0,38 1.07 Économise 2,75 2.17 Passes tentées 26.63 28.67 Croix attrapées ou frappées 1 0,69

À un peu plus de 6’0 “, Kepa n’est pas l’un des gardiens les plus grands et sa capacité à gérer les balles hautes dans la surface de réparation a été critiquée lors de son précédent passage en tant que n ° 1 des Blues. Mais, peut-être sous les instructions de Potter et son équipe d’entraîneurs ou peut-être grâce à sa confiance retrouvée, Kepa est désormais beaucoup plus proactif face aux menaces aériennes.

Alors que quatre matches représentent certes un petit échantillon, la production de Kepa en Premier League cette saison le place parmi les meilleurs de la division sur une gamme de mesures.

Étant donné que Chelsea n’a concédé qu’un seul but lors des quatre matches de Kepa, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi il est en tête de ce classement, mais le fait qu’il se classe troisième pour les arrêts par 90 minutes montre qu’il ne joue pas derrière une défense impénétrable.

Se classer premier pour les dégagements frappés est une preuve supplémentaire de son amélioration sous le ballon haut, tout en arrivant deuxième derrière Nick Pope de Newcastle pour les reprises (lorsqu’un gardien sort de sa ligne pour gagner la possession de son équipe) démontre son adéquation au style de Potter, qui comprend la défense avec une ligne haute.

Comment les erreurs se sont glissées dans le jeu de Mendy

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le hurleur d’Edouard Mendy offre à Brenden Aaronson et Leeds le premier but contre Chelsea



Alors que la renaissance de Kepa a été un coup de pouce bienvenu pour Chelsea et Potter, des questions doivent être posées sur les raisons pour lesquelles la forme de Mendy l’a abandonné.

La blessure était à l’origine responsable de la perte de la place de l’international sénégalais contre le Dinamo et il a eu le malheur d’être mis à l’écart pour les premiers matchs de Potter en charge, donnant à Kepa une longueur d’avance dans la course pour gagner les affections du nouvel entraîneur-chef.

Mais Mendy n’aurait pas pu se plaindre si sa rétrogradation avait été basée uniquement sur ses performances, qui étaient en deçà de ses normes habituellement élevées. Par rapport à ses deux premières saisons à Stamford Bridge, le joueur de 30 ans concédait plus de buts et enregistrait moins de clean sheets cette campagne, tout en complétant un pourcentage inférieur de ses passes et moins de reprises de possession.

La chute des standards de Mendy remonte à la saison dernière, lorsqu’une gaffe avec le ballon à ses pieds a infligé un penalty à West Ham lors d’une défaite 3-2 au stade de Londres en décembre – un match qui a également vu le ‘gardien palmer Arthur Masuaku’s traverser dans son propre filet pour donner aux Hammers un vainqueur tardif.

Puis, contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions en avril, Mendy a raté une passe à Antonio Rudiger alors qu’il sortait de sa surface, ce qui a permis à Karim Benzema de prendre possession du ballon et de faire rouler le ballon dans le filet vide lors d’une défaite 3-1.

Une autre erreur s’est produite au début de cette saison lors de la défaite lamentable 3-0 de Chelsea à Leeds, qui a commencé avec Mendy qui s’est à nouveau fait prendre sa poche tout en flânant avec le ballon à ses pieds, permettant à Brendon Aaronson de mettre les hôtes sur leur chemin.

Et sa dernière apparition – la victoire 2-1 contre West Ham le mois dernier – a été couronnée par une autre erreur alors qu’il laissait tomber le ballon aux pieds de Maxwel Cornet pour offrir aux Hammers un niveleur tardif qui a été controversé pour une faute sur le ‘ gardien.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Chelsea contre West Ham en Premier League lorsqu’Edouard Mendy a été renfloué par un appel VAR controversé



Le déclin défensif de Chelsea au cours de la seconde moitié du règne de Tuchel a été bien documenté et, en tant que gardien titulaire pendant une grande partie de cette période, Mendy doit assumer sa part de responsabilité.

Et maintenant pour les “deux No 1” de Chelsea ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le match nul de Chelsea à Brentford, Graham Potter a donné son avis sur Kepa Arrizabalaga, l’Espagnol ayant impressionné depuis l’arrivée du nouveau patron.



Potter n’a jusqu’à présent pas voulu couronner verbalement Kepa ou Mendy depuis qu’il a pris le poste de Chelsea – les qualifiant de “deux n ° 1” – mais ses actions ont fait parler. Kepa est sans aucun doute le partant et est susceptible de conserver le rôle s’il maintient sa forme impressionnante.

En plus d’être une bonne nouvelle pour l’entraîneur-chef, le retour de Kepa est un coup de pouce pour Todd Boehly et le reste des propriétaires de Chelsea. Les 71,6 millions de livres sterling que le club de l’ouest de Londres a dépensés pour signer l’Espagnol à l’été 2018 restent les frais les plus élevés payés pour un gardien de but, et il aurait reçu un salaire correspondant à ce statut.

Le rôle de Kepa en tant que remplaçant signifiait trouver un club prêt à donner à Chelsea un retour sur investissement important et à prendre en charge son salaire était peu probable, Tuchel admettant plus tôt cette saison que, lors de la dernière fenêtre de transfert, le joueur “a vérifié ses options [but] ils n’étaient satisfaisants ni pour lui ni pour nous.”

Mais les affichages actuels de Kepa contribuent à rendre les frais que Chelsea a payés pour lui un peu moins imprudents, tout en servant également à gonfler sa valeur si un club décide de présenter une offre satisfaisante.

Cependant, l’ascension de Kepa a mis Chelsea et Mendy dans une situation légèrement délicate. Les rapports du mois dernier suggéraient que le club souhaitait prolonger le contrat du “gardien” – qui expire en 2025 – mais qu’il avait refusé leur offre initiale.

Que Chelsea choisisse de revenir avec une nouvelle proposition, et si Mendy accepterait de la signer étant donné qu’il se retrouve maintenant sur le banc, reste à voir.

Mais Potter est susceptible de mettre ces préoccupations de côté et d’apprécier à la place d’avoir un gardien de but à Kepa qui aide à établir la solidité défensive qui a sous-tendu une grande partie du succès passé de Chelsea.