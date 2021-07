Kepa Arrizabalaga: le gardien de Chelsea s’excuse auprès de l’ancien patron Maurizio Sarri pour la confusion lors de la finale de la Coupe Carabao | Actualités footballistiques

Le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga s’est excusé auprès de l’ancien manager Maurizio Sarri pour la confusion de la finale de la Coupe Carabao 2019.

Kepa est devenu le gardien de but le plus cher du monde lorsqu’il a rejoint Chelsea pour 71 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid l’été précédent et a remporté la Ligue Europa lors de sa première saison.

Malgré le succès apparent, la campagne du joueur de 26 ans a été ternie lorsqu’il a refusé d’être remplacé lors des prolongations de la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City.

Alors que le match était bien placé à 0-0, Sarri craignait que Kepa souffre de crampes et a demandé qu’il soit remplacé par Willy Caballero pour la prochaine séance de tirs au but.

Cependant, Kepa a ignoré les appels de son manager et reste sur le terrain, économisant un penalty alors que Chelsea s’inclinait 4-3 lors de la fusillade.

Képa, en train de parler à La Tribune des Joueurs, a décrit l’incident comme « un gros malentendu » avec Sarri croyant à tort que son gardien de but avait du mal alors qu’en fait Kepa ne faisait que perdre du temps pour aider l’équipe à se qualifier pour les tirs au but.

Image:

Le gardien de Chelsea Kepa est tombé avec ce qui semblait être une crampe pendant les prolongations lors de la finale de la Coupe Carabao 2019 contre Manchester City



« J’ai essayé de signaler que j’allais bien, que je n’étais pas blessé. Mais nous étions à Wembley devant plus de 80 000 personnes, alors bien sûr Sarri ne m’a pas compris », a expliqué Kepa.

« Lorsque le quatrième officiel a levé le panneau, j’aurais clairement dû me retirer, et je suis désolé de ne pas l’avoir fait.

« Je me suis trompé et je suis désolé pour tous ceux qui ont été impliqués : pour Maurizio Sarri, qu’il semblait que j’avais miné en public ; pour Willy (Caballero), un coéquipier et un grand professionnel ; et pour tous mes coéquipiers et fans de Chelsea qui a dû tout supporter – tout le bruit qui a été généré pendant le match puis les jours suivants. »

Kepa a poursuivi en disant que lui et Sarri avaient rapidement nettoyé l’air par la suite et qu’il « avait toujours une relation fantastique » avec l’entraîneur italien, mais admet que la pression à l’extérieur du vestiaire était « hors de contrôle ».

« Pendant les trois ou quatre jours suivants, cela ne s’est pas arrêté », a ajouté Kepa. « C’était bouleversant. Et clairement, la plupart des gens qui ont vu les photos pensaient que j’avais manqué de respect à Maurizio (Sarri).

« Je me sentais incompris, car cela n’avait jamais été mon intention de snober l’entraîneur. J’avais seulement essayé de lui dire que j’étais j’ai essayé d’expliquer cela à la presse, mais je n’ai pas pu. »

Image:

Maurizio Sarri, alors patron de Chelsea, a crié sur la ligne de touche pour faire passer son message à son gardien Kepa lors de la finale de la Coupe Carabao 2019 contre Manchester City



