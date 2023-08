Kepa a failli rejoindre le Bayern, maintenant Bellingham l’aide à faire un début gagnant au Real

La fin du match a laissé une image très forte : celle de Jude Bellingham faisant de Kepa Arrizabalaga le principal centre d’attention. L’Anglais a été une fois de plus le héros buteur du Real Madrid alors qu’il luttait pour une victoire 1-0 à l’extérieur contre le Celta Vigo, mais il a « poussé » le nouveau gardien du club à se tenir seul face aux supporters du Real Madrid. Le milieu de terrain tout-action a ensuite pointé du doigt le débutant, prêté par Chelsea pour une saison sans option d’achat, appelant à l’applaudir à son égard.

Kepa, remplaçant lors du triomphe de l’Espagne en Ligue des Nations en juin, n’avait plus joué depuis le 28 mai lors du match nul 1-1 de Chelsea à domicile contre Newcastle. Près de trois mois plus tard, soit 89 jours, il était de retour dans les gants, clôturant quelques semaines passionnantes. A Vigo, sans encaisser de but, il a terminé le début de sa nouvelle vie, très différente de ce qu’il aurait pu penser début août.

Car le jeudi 10 août, matinée fatidique où Thibaut Courtois s’est gravement blessé au genou, Kepa avait bien failli réserver le vol privé pour Munich. Il avait beaucoup parlé avec Thomas Tuchel, qu’il connaissait à Chelsea, et le Bayern souhaitait même qu’il fasse ses débuts samedi, en Super Coupe. Un appel du Real Madrid a donné lieu à une négociation expresse et à l’arrivée du Basque à Madrid, pour la joie de sa famille et surtout de sa femme, qu’il a épousée cet été, qui a même célébré quelques triomphes en Ligue des Champions à Cibeles en tant que supporter du Real.



Bellingham appelle les supporters à applaudir Kepa (Photo : David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Kepa s’est entraîné à Valdebebas dès le premier jour, même si cela a été caché au public pour des raisons bureaucratiques. Cela a également servi à Carlo Ancelotti pour justifier la titularisation d’Andriy Lunin à Almeria. L’Ukrainien l’a appris à l’hôtel, lorsque l’entraîneur a annoncé la composition. Il était convaincu que ses bonnes performances le maintiendraient à ce poste, mais les paroles de son entraîneur après la victoire contre Almeria l’ont amené à croire que ce ne serait pas le cas.

Kepa a accepté la décision d’Almeria avec esprit sportif, par logique et parce qu’on lui avait fait comprendre qu’il débuterait à Balaidos et à partir de là. Ancelotti n’a cependant pas confirmé ce scénario lorsque demandé par L’Athlétisme après la victoire contre le Celta Vigo.

« Kepa méritait de jouer et il a bien joué. L’équipe a bien joué, avec une cage inviolée, c’est un bon signe », a déclaré l’Italien. « On a vu sur les trois matchs que le but est bien couvert. Nous verrons dans les prochains qui joue.

L’Italien, comme indiqué précédemment, n’est pas le plus grand fan de Lunin. Luis Llopis, l’entraîneur des gardiens non plus. Les informations du staff technique, notamment après les performances de Lunin au Mondial des Clubs, préconisaient son départ et un renfort, une option rejetée car l’Ukrainien a toujours voulu rester et cela a évité au club d’avoir à recruter à nouveau.

Llopis, grand supporter de Kepa, qu’il connaît depuis son passage à l’Athletic Club, s’est montré très expansif lors de sa rencontre avec le Basque après le match. Dossier en main, il le serra dans ses bras pendant plusieurs secondes. Kepa lui-même avait auparavant embrassé les défenseurs centraux David Alaba et Antonio Rudiger, dans un geste qui semblait envoyer un message : « Personne n’a pu nous dépasser ».

La nuit avait commencé pour Kepa par deux frayeurs. Tout d’abord, un arroseur s’est allumé juste au moment où il était dessus pour commencer l’échauffement. Deuxièmement, alors que le match était en cours, il a encaissé un but dès la 3ème minute mais celui-ci a été refusé après examen du VAR pour une faute sur le gardien, qui n’a pas hésité à quitter la surface pour aller protester auprès de l’arbitre.

« Il y a eu une saisie sur le maillot de Kepa, donc c’était un but refusé à juste titre », a déclaré Ancelotti.

« Je ne le vois pas et j’imagine que quelqu’un l’aura vu plus clairement que moi », a déclaré le manager du Celta Vigo, Rafa Benitez.

Jusqu’au bout, Kepa n’a pas transmis la sécurité de Courtois, ce qui est presque impossible, notamment dans les ballons aériens, mais il a fait preuve de fiabilité balle au pied et a bien géré plusieurs tirs de Strand Larsen ou Iago Aspas.

Lorsque l’arbitre a sifflé, Kepa a agité ses bras et a crié, relâchant la tension et célébrant sa première apparition. Il pourra y revenir avec plaisir, et c’est principalement grâce à Bellingham.

Le numéro 5 du Real a aidé Joselu seulement pour que l’attaquant soit mis hors-jeu, il a fait une passe à Rodrygo qui s’est terminée par le penalty remporté par le Brésilien puis sauvé par Ivan Villar, et a marqué le but vainqueur.

« Il a été bon », a reconnu Ancelotti. « Il continue de marquer et de contribuer. Marquer n’est pas sa qualité la plus importante, mais il s’en sort bien car il bouge bien sans le ballon, est intelligent et arrive au bon moment au bon endroit.

C’est ce que disent les données. En tant que « 10 », la position qu’Ancelotti lui a inventée dans le nouveau système de diamant, il compte quatre buts (et une passe décisive) lors des trois premiers matches. Il a participé à cinq des six buts madrilènes cette saison. De plus, Bellingham est le premier joueur depuis Cristiano Ronaldo en 2009 à marquer lors des trois premiers matchs de Liga.

Le Real Madrid, surtout s’il y a des blessés comme Vinicius, qui sera testé ce samedi, aura beaucoup besoin de ce Bellingham au cours de la saison. Et beaucoup de draps propres de Kepa Arrizabalaga.

(Photo : José Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)