Keown exhorte Arteta à abandonner deux joueurs d’Arsenal après la défaite de Man City

Martin Keown veut voir Mikel Arteta revenir à sa formation offensive éprouvée en omettant à la fois Nicolas Pepe et Martin Odegaard de son onze de départ.

Malgré sa récente reprise de forme, Pepe a été une inclusion surprise contre Man City.

L’implication d’Odegaard signant un nouveau prêt a été moins choquante, étant donné qu’il avait occupé le rôle de n ° 10 lors du match nul de jeudi avec Benfica, mais la sélection des deux stars ne signifiait pas de place dans le côté pour Emile Smith Rowe, qui a commencé sur le banc.

Smith Rowe est sans doute le meilleur joueur d’Arsenal depuis Noël et est finalement entré dans la mêlée tardivement, alors que lui et Alexandre Lacazette ont remplacé Pepe et Odegaard à la 73e minute.

Malheureusement pour les Gunners, il était trop tard pour déclencher un retour car l’en-tête précoce de Raheem Sterling s’est avéré être le gagnant, mais Keown veut voir Arteta revenir à sa sélection précédente.

« Cela m’a surpris qu’Arsenal n’ait pas pressé Manchester City comme ils l’avaient pressé Leeds lors de leur dernier match à domicile », a déclaré Keown au Mail.

C’est grâce à leur haute presse contre Leeds qu’Arsenal a remporté un penalty pour porter le score à 2-0. Arsenal a montré trop de respect aux visiteurs et City a été autorisé à dominer.

« Pour Mikel Arteta, les quatre premiers qui ont terminé ce match sont sa meilleure combinaison et ils doivent commencer les matchs. J’aimerais voir Aubameyang à gauche, Alexandre Lacazette au centre, Bukayo Saka à droite et Smith Rowe derrière. «