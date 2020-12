Martin Keown a affirmé que ce n’était «pas le moment de paniquer» pour Arsenal alors que l’Invincible avait appelé son ancien club à soutenir Mikel Arteta lors du mercato de janvier.

Les Gunners, 15e, ont fait leur pire début de saison depuis 1974-75 après avoir remporté un seul de leurs neuf derniers matchs de Premier League.

Et les vainqueurs de la FA Cup titubent vers le premier anniversaire de la nomination de l’Espagnol plus proche de la zone de relégation que des places en Ligue des champions.

Mais la légende des Gunners, Keown, a insisté sur le fait que l’entraîneur espagnol devait avoir plus de temps – et plus de soutien du conseil d’administration – après 50 matchs dans son premier rôle de gestionnaire.

« Je pense que ce n’est pas le moment de paniquer », a déclaré l’ancien défenseur anglais. «Arteta a montré qu’il pouvait gagner. Les gens disaient toujours: «Faites confiance à Wenger». Nous devons maintenant le faire avec Arteta.

«Il veut faire des changements et parfois, quand vous faites des changements, vous revenez en arrière avant de pouvoir avancer.

«Pendant ce temps, la confiance a été massivement entamée par les résultats, donc c’est une période difficile maintenant. Je pense que cela a été un peu choquant pour le manager de voir comment ils ont été démantelés par Aston Villa et ils ne se sont pas vraiment remis.

«Il a besoin d’être soutenu. Je suis vraiment ravi (directeur technique) qu’Edu parle maintenant pour soutenir le directeur – il aurait dû parler beaucoup plus tôt.