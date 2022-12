Kenya Parham et Tonya Hopkins parlent du “menu Kwanzaa”

Habari Gani ! Aujourd’hui a marqué le début de Kwanzaa et avec lui, la nouvelle série numérique Food Network Le menu Kwanzaa.

Animé par Tonya Hopkins, alias “The Food Griot”, animatrice de l’émission, cuisinière traditionnelle, créatrice de boissons et consultante en histoire culinaire, Le menu Kwanzaa, premières aujourd’hui lundi 26 décembre. Dans la toute nouvelle série, Tonya invite certaines de ses personnes préférées à célébrer Kwanzaa et ses traditions à travers la nourriture et la conversation. Dans chacun des sept épisodes, Tonya et un invité spécial préparent une recette liée à la célébration du jour. Ensemble, ils commémorent chaque jour de Kwanzaa en cuisinant des plats significatifs et en discutant du Nguzu Saba, des sept principes et de l’histoire de la fête. Lorsqu’ils sont présentés ensemble, les plats collectifs créent un menu Kwanzaa significatif et festif.

Les invités de la série incluent l’entrepreneur et acteur Kareem Grimes (Tout américain, Pour l’amour de Jason); Kenya Parham, stratège culturel, communicateur stratégique, entrepreneur et leader d’opinion, et sœur de Tonya ; Dr Thomas A. Parham, président de la California State University, Dominguez Hills, auteur, universitaire et père de Tonya; acteur, réalisateur, conférencier, auteur, entrepreneur et passionné de gastronomie Taja V. Simpson (Tyler Perry’s L’ovale); Blue Telusma, chroniqueuse, défenseure de la justice sociale et spirite; et le chef Brittney “Stikxz” Williams qui crée des plats mettant en lumière la diaspora caribéenne.

Nous avons discuté avec Tonya Hopkins et sa sœur Kenya Parham du travail en famille et de leurs inspirations pour Le menu Kwanzaa.

Le menu est-il végétalien ? D’après les plats que nous avons vus, ils étaient principalement à base de plantes.

“Nous avons du poulet, du vivaneau et de la langouste, mais c’est très végétal”, a déclaré Kenya Parham à BOSSIP.

“J’ai volontairement choisi des ingrédients frais, naturellement délicieux et nutritifs pour chacune des recettes, pour nous rappeler l’éclat culinaire de nos ancêtres qu’ils ont apporté à ce nouveau monde, d’une manière qui a longtemps contribué à la vitalité et à la longévité”, Tonya Hopkins a ajouté. « Notre nourriture n’est pas un poison ou un problème. Les restes de la table de massa n’étaient pas le seul récit. Nous chassions, pêchions, butinions, nous étions en charge des moyens de subsistance.

“Ce menu est en grande partie une récupération de ce qui est à nous”, a poursuivi le Kenya. “Ce que j’aime le plus dans le travail de ma sœur, c’est qu’elle cherche à reconnecter la contribution culinaire noire aux habitudes alimentaires américaines à travers l’histoire.”

“Je suis devenu végétalien il y a cinq ans et une partie de ce voyage est que je voulais un meilleur alignement avec mon esprit, mon cœur et mon corps. En faisant ce choix de conversion, j’ai réalisé que je me rapprochais de ce qui était authentiquement, organiquement généalogiquement pour moi en optant pour les plantes, car une grande partie de la nourriture dans la diaspora africaine est intrinsèquement à base de plantes. Ce que le travail de Tonya a fait au fil des ans, c’est d’examiner les contributions culinaires au-delà de l’esclavage, au-delà du Sud et au-delà de la soul food. Même si nous nous penchons traditionnellement sur la soul food, nous voulions montrer qu’il y a beaucoup d’autres aliments que nous pouvons manger qui sont aussi de la nourriture noire, ce n’est pas nécessairement le poulet frit et les macaronis au fromage et les choses auxquelles nous sommes habitués. . Nous voulions apporter une nouveauté à ce menu et nous l’avons fait.

Comment l’émission informera-t-elle également les téléspectateurs sur Kwanzaa ?

« Kwanzaa est une fête culturelle empreinte d’intention. Donc, chaque principe, en commençant par l’unité, en terminant par la foi, et au milieu, nous avons des choses comme le travail collectif et la responsabilité, la créativité, l’économie coopérative, le but, ces principes sont des affirmations », a déclaré Kenya Parham à BOSSIP. “Maintenant, nous sommes à une époque où tout le monde se réveille et veut définir ses intentions et faire son journal, publier sur le gram et faire tout ça. Kwanzaa a été créé avec intention. Ils ont été là-dessus. Quelle belle opportunité de terminer notre année et de commencer notre année avec une telle intention que, vraiment, quand on la regarde, c’est un modèle de la façon dont les Noirs devraient vivre nos vies. Imaginez si nous gardions tous ces principes au sommet de nos esprits et de nos promenades et de nos travaux et comment nous traitions les uns avec les autres. La plus grande éducation que nous voulions fournir était, vivre avec cette intention, en commençant par la façon dont nous nous nourrissons, la nourriture est la principale façon dont nous nous auto-médicamentons au quotidien, si nous commençons avec cette intention, espérons-le, nos esprits, nos nos corps, nos êtres, notre bonheur, nos résultats en seront bien mieux informés.

“Il existe des moyens simples de le célébrer”, a poursuivi Tonya Hopkins. «Littéralement, la façon dont le menu a été conçu, cela fait partie d’une série, il y avait un menu du Nouvel An lunaire, un menu Diwali et un menu Juneteenth. Ces plats sont un amuse-bouche pour Kwanzaa. En simplifiant Kwanzaa, pour trouver des façons simples de célébrer, à travers la nourriture et la boisson, pour trouver des façons créatives amusantes, puis en co-créant avec ma brillante sœur, nous avons pris cette concoction de Kwanzaa que j’ai inventée qui contient de l’hibiscus et du rooibos rouge, tous ces éléments d’inspiration ancestrale. ingrédients qui ont commencé comme cette belle boisson rouge chaude et vibrante, puis nous l’avons transformé en mimosa. Il est passé du mocktail au cocktail. Kwanzaa n’a pas été conçu pour être une chose commerciale, mais l’intention est tissée partout, l’éducation est tissée partout et parce que la nourriture est quelque chose que les gens aiment consommer, nous avons fait de notre mieux pour la rendre aussi délicieuse et délectable que possible. Cette boisson a été choisie intentionnellement pour le premier jour, afin que vous soyez prêt à lever un verre pour célébrer ou verser des libations. Lever un verre pour nous célébrer ou verser des libations à nos ancêtres, ce qui est un élément clé de Kwanzaa. C’est pourquoi cette recette vient en premier.

Comment était-ce de travailler avec des membres de la famille pour le spectacle ?

“Nous avons transformé la maison de nos parents en décor”, a déclaré Tonya à BOSSIP. « Nous avons transformé la cuisine de notre mère noire et l’avons reprise. Travailler et collaborer en famille, c’est quelque chose qu’on a toujours fait, on est juste comme ça. Nous sommes vraiment reconnaissants d’être bénis avec les ressources et les réseaux, et le soutien que nous devons pouvoir construire par nous-mêmes. Chaque fois que nous avons des opportunités de collaboration, nous le faisons.

“Je suis le bébé et ma sœur m’inclut dans son travail depuis longtemps”, a ajouté Kenya. « Quand elle était responsable de la publicité, elle m’incluait dans ses groupes de discussion, me posait des questions et me demandait de collaborer. La culture de la collaboration a toujours été vivante dans notre relation en tant que sœurs. Alors que ma sœur m’a vue devenir femme, ce que je ressens toujours constamment, c’est son profond respect pour mes idées et mon professionnalisme, nous adorons faire de la magie ensemble. C’était super amusant. Nous n’avons jamais vu notre père dans la cuisine. Papa aime être sur le gril, papa est le grillmaster mais on le voit rarement dans la cuisine, ses compétences de sous-chef étaient si bonnes.

“C’était la plus grande surprise de la production”, intervint Tonya. « Il regardait la recette et remuait la marmite tout en parlant. Tout a fonctionné ensemble parce que ce sujet est quelque chose de natif et d’organique pour nous. C’est grâce à lui que c’est une partie si importante de notre culture familiale, étant un fils natif de South Central à l’époque où Kwanzaa montait aussi. Faire partie de ce cercle de l’Afrocentricité et de l’importance de cela en tant qu’identité en tant que psychologue noir. Tout est lié. J’étais reconnaissant d’être dans la cuisine avec lui parce que c’est grâce à lui que j’ai développé mon envie d’en savoir plus et de devenir un spécialiste de l’alimentation Kwanzaa. J’ai écrit l’entrée de Kwanzaa, les aliments associés à Kwanzaa, pour l’Oxford Encyclopedia of Food in America il y a environ 15 ans et j’ai pu parler au Dr Karenga (le fondateur de Kwanzaa, Maulana Karenga) à travers les réseaux universitaires par l’intermédiaire de nos parents, et j’étais le un seul à lui poser directement des questions sur la nourriture.”

“Ce n’était pas la seule famille impliquée dans ce projet”, a ajouté le Kenya. “Si vous incluez l’équipage, nos cousins ​​en faisaient partie, nous avions des frères et sœurs DP, les gens qui sont devenus talentueux sont nos amis, nous ne sommes pas passés par un seul agent, c’est vraiment notre tribu, c’était comme un projet familial.

Découvrez une ventilation des épisodes ci-dessous:

Umoja (Unité) | Incroyable vin chaud à l’hibiscus Kwanzaa Mimosa

Tonya est rejointe par sa sœur, Kenya Parham, et elles préparent Amazing Hibiscus Mulled Wine Kwanzaa Mimosa, une recette pour célébrer le premier jour de Kwanzaa et le principe d’Umoja (unité) qui met l’accent sur l’importance de l’unité dans tous les domaines, y compris la famille, communauté, nation et race. Traditionnellement, des libations, servies dans un Kikombe Cha Umoja (Coupe de l’Unité) sont présentées pour reconnaître et honorer les unités familiales du présent et du passé, et la bougie noire centrale du Kinara est allumée.

Kujichagulia (Autodétermination) | Akara croustillant (beignets de pois aux yeux noirs) avec sauce savoureuse au sésame fumé

Le principe de Kujichagulia se concentre sur la construction de son identité en tant que personne et en tant que communauté et en l’honneur de cela, Tonya prépare son Crispy Akara (Beignets de pois aux yeux noirs) avec une sauce savoureuse au sésame fumé avec l’aide d’un invité spécial, Kareem Grimes. La majorité des Noirs américains descendent (ou sont passés par) la région de l’Afrique de l’Ouest et la recette est un moyen d’établir un contact culinaire et de reconnaître ce point d’origine et ce voyage ancestral. Ce jour-là, la première bougie rouge sur le Kinara est allumée.

Ujima (Travail collectif et responsabilité) | Bonnes Actions Verts

Dans cet épisode, l’actrice Taja V. Simpson se joint à Tonya pour préparer Good Deeds Greens, un plat qui incarne le principe du jour, l’Ujima. Ujima se concentre sur le travail collectif et la responsabilité partagée des réalisations et des revers de la communauté et prend vie avec cette recette tout-en-un alors qu’ils travaillent ensemble pour nettoyer et couper en dés les légumes du sud pour ce plat spécial. La première bougie verte du Kinara est allumée.

Ujamaa (économie coopérative) | Calas de Riz au Sable Noir

Le principe d’Ujamaa renforce le principe du troisième jour, Ujima, en encourageant le soutien mutuel économiquement et au sein de la communauté. Blue Telusma aide Tonya dans la cuisine à préparer des calas de riz au sable noir et à discuter de l’origine de ce plat créé par des femmes noires, ainsi que de l’histoire des Noirs américains en tant que premiers vendeurs de nourriture et entrepreneurs culinaires à succès en Amérique. La deuxième bougie rouge est allumée sur le Kinara.

Nia (Objectif) | Bol de smoothie récolte des premiers fruits

Le principe de Nia signifie but et nous encourage à avancer dans la vie avec intention, en étant conscient de nos paroles et de nos actions. Dans cet épisode, les sœurs Tonya et Kenya discutent de la restauration grâce à une vie saine à base de plantes tout en construisant ce bol à smoothie rouge, noir et vert First Fruits Harvest. Ce jour-là, la deuxième bougie verte sur le Kinara est allumée.

Kuumba (Créativité) | Grillades inspirées de Yassa

Le principe de Kuumba est un temps pour réfléchir à laisser la communauté plus belle et bénéfique que nous en avons hérité ; célébrer la créativité et l’ingéniosité en rendant hommage à des œuvres créatives (culinaire, arts visuels, danse, musique, littérature) axées sur notre riche histoire et notre avenir prometteur. Tonya est rejointe par le chef Brittney “Stikxz” Williams, et ils ont mis le feu à la créativité en développant un nouveau mélange d’assaisonnements qui intègre des influences caribéennes sur les grillades à feu ouvert. Ce jour-là, la troisième bougie rouge du Kinara est allumée.

Imani (Foi) | Ragoût de manioc aux cacahuètes

Le septième et dernier jour de Kwanzaa, la dernière bougie verte sur le Kinara est allumée pour le principe d’Imani. Imani reconnaît qu’à la base de tout ce que nous faisons et de ce que nous sommes, il y a l’esprit. En ce jour, l’accent est mis sur la foi spirituelle, une foi en ses possibilités infinies et une foi qui persiste à travers les défis et les adversités de la vie. Tonya et son père, le Dr Thomas Parham, un pilier distingué de la communauté, partagent un espace dans leur cuisine familiale et apprennent les uns des autres tout en préparant un plat représentatif des Africains du Nouveau Monde, Cassava with Peanut Stew.

Le menu Kwanzaa est produit par Best Wishes Studio pour Food Network.

Les fans peuvent rejoindre la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant #KwanzaaMenu et trouver des recettes, regarder des épisodes et plus encore sur FoodNetwork.com.