Kenya Moore répond aux commentaires #RHOA de NeNe Leakes

UN Vraie femme au foyer d’Atlanta discute avec un ancien producteur de Housewives et elle ne se retient pas. « Elle a construit la maison [of #RHOA] mais il a été saisi », a déclaré le Bravolebrity à propos d’un ancien collègue.

Kenya Moore s’est récemment entretenue avec Carlos King pour une interview de grande envergure sur son éducation difficile, son divorce et les gros titres récents concernant une ex-femme au foyer.

Dans la première partie du sit down on King’s Réalité avec le roi podcastle Kenya a été invité à peser sur les récents commentaires de NeNe Leakes selon lesquels elle ne regarde pas #RHOA parce que c’est la « maison qu’elle a construite » et « on dirait qu’elle s’effondre ».

Bien que le Kenya ait donné à NeNe ses accessoires pour ses contributions à la franchise, elle a également jeté de l’ombre.

« Ouais, elle est une force à part entière, vous ne pouvez pas lui enlever ça », a déclaré Kenya sur Réalité avec le roi. « Elle était une force majeure, multiplicatrice comme vous aimez dire des vraies femmes au foyer. » « Elle a construit la maison mais elle a été saisie », a ajouté l’ancienne Miss USA. « Elle n’a pas payé les factures. »

Bloup !

Ce n’est pas tout ce qu’elle a dit, cependant, le Kenya a également noté que pendant que les dames tournaient la saison 5, les détenteurs actuels de pêches se sont mis en grève parce qu’ils estimaient que Kim Zolciak bénéficiait d’un traitement préférentiel. La situation est apparemment devenue si grave que les producteurs ont fait appel à un débutant pour aider à combler les lacunes.

Cette femme était Porsha Williams et ils ont utilisé le Kenya pour lui présenter la franchise.

« Ils ont fait grève contre Kim », a déclaré le Kenya. « Ils ont jeté Porsha [as a housewife] après le départ de Kim, ils ne savaient pas ce qui allait se passer avec Kim, alors Porsha était la femme au foyer de remplacement. Pas d’ombre à Porsha, je dis juste comment c’est arrivé. […] « C’est à ce moment-là qu’ils m’ont appelé pour venir à l’événement de Porsha et Porsha était très intéressant. »

Ailleurs dans l’interview, tout en parlant de Porsha avec qui elle a clairement eu une histoire de boeuf, le Kenya a félicité l’ancienne femme au foyer pour être un bon partenaire d’entraînement.

« C’était magique. Porsha et moi ensemble, nous avons créé une télévision magique », a déclaré Kenya. « Pendant toutes ces années, pas seulement la saison 5. C’était juste intéressant de voir la relation monter et descendre, de côté, où qu’elle aille et cela a rendu la télévision convaincante. »

Elle n’était pas son plus grand challenger cependant, le Kenya a déclaré à Carlos King que ses affrontements avec NeNe ont facilement dépassé ses arguments avec Porsha.

« Nene est cette fille – vous ne saviez jamais d’où elle allait venir la moitié du temps », a déclaré Kenya. «Nous sommes devenus des ennemis, nous avons fait de la télévision magique quand nous étions amis et nous avons fait de la magie folle à la télévision quand nous étions ennemis et elle peut donner tout ce qu’elle a. Elle était le ying de mon yang.

Elle a également admis que la présence de NeNe dans l’émission lui manquait.

Au cours de la conversation, elle a également fait exploser son ex alors que leur divorce se poursuit et a noté qu’il n’avait pas vu leur fille plus de deux fois en deux ans.

