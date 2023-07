Kenya Moore réagit à la diss de ‘RHOA’ de Kim Zolciak – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Kenya Moore52 ans, n’a pas retenu ce qu’elle ressent pour Kim Zolciak45 ans, l’a récemment dissing sur un épisode de Vraies femmes au foyer d’Atlanta. La belle a pris Twitter pour partager une série de tweets en réponse à une vidéo qui montrait Kim la traitant de « salope » et lui demandant si elle était « toujours en vie », lors d’un dîner avec Sheree Whitfield, DeShawn Neige et Lisa Wu. « Ce commentaire est vraiment diabolique. Je ne suis pas un fan de @Kimzolciak mais je ne lui ai jamais donné de coups de pied quand elle était… désolé EST en panne… apprenant son divorce, sa saisie, ses saisies, ses accusations de jeu, ses réclamations de mère inapte et son émission annulée. Suppliant maintenant @BravoTV et les producteurs de revenir sur #RHOA », a-t-elle écrit.

Ce commentaire est vraiment diabolique. Je ne suis pas un @Kimzolciak fan mais je ne lui ai jamais donné de coups de pied quand elle était… désolé EST en panne… apprenant son divorce, sa saisie, ses saisies, ses accusations de jeu, ses réclamations de mère inapte et son émission annulée. Maintenant mendiant @BravoTV et les producteurs à revenir #RHOA https://t.co/vZXXgAqp53 – KENYA MOORE (@KenyaMoore) 10 juillet 2023

Le Kenya a également accusé Kim, qui s’est extasié sur son mariage avec Kroy Biermann pendant l’épisode, de mentir « à travers ses dents en plastique » sur le bonheur qu’ils ont partagé, dans un autre tweet. Kim a demandé le divorce de Kroy mais l’a annulé quelques mois seulement après avoir tourné la scène que le Kenya a partagée sur Twitter. « Il m’a vu de loin et m’a dit : ‘Je savais juste [you were The One] quand je t’ai vu », a déclaré Kim à Shereé, qui l’a présentée à l’ancien joueur de la NFL il y a plus de 10 ans, dans le clip. « Nous sommes toujours mariés, cela fait 11 ans, donc nous allons très bien. »

Une chose que Kim va faire est de mentir à travers ses dents en plastique #RHOA https://t.co/PHyZMpdIjZ – KENYA MOORE (@KenyaMoore) 10 juillet 2023

Le dossier de Kim a eu lieu en mai de cette année et elle a allégué que Kroy avait des problèmes de toxicomanie à l’époque et elle a publiquement exigé qu’il passe un test de dépistage de drogue. Kroy l’a également accusée d’avoir des problèmes de jeu qui ont laissé leur famille en difficulté financière. Après tout le drame qui s’est déroulé, les tourtereaux réconciliés ont été vus emmener leurs enfants à l’église début juillet, juste un jour avant qu’il ne soit annoncé qu’ils avaient annulé le divorce.

« Ils ont travaillé sur des choses », a déclaré une source Page 6 sur l’état de la relation du couple. « Ils ont parlé plus récemment et s’entendent, alors elle a décidé d’annuler. » Une autre source a déclaré que leur famille les poussait à se réconcilier pour leurs enfants. « Le cercle restreint de Kim et Kroy les a encouragés à résoudre leurs problèmes », a déclaré la source. « Leurs amis sont optimistes et pensent qu’ils pourront vraiment le faire fonctionner, pas seulement pour leurs enfants, mais parce qu’il y a toujours un véritable amour entre eux. »

Kim et Kroy se sont mariés en 2011 et partagent quatre enfants ensemble. Ils comprennent Kroy Jr.12, Kach10 et jumeaux Kaïa et Kane9. Kroy a également adopté les filles de Kim, Brielle26 et Ariana21 ans, qu’elle a accueilli lors de précédentes relations.

