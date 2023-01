Kenya Moore parle des défis «épuisants» sur les «forces spéciales»: exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Pete Dadds

Kenya Moore51 ans, est changée à jamais par son expérience sur FOX Forces spéciales : le test le plus difficile au monde. “Je ne peux rien imaginer de plus difficile dans ma vie que [doing] que le Vraies femmes au foyer d’Atlanta a déclaré la star dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast. Le Kenya est l’une des 16 célébrités qui endurent des défis fiscaux inspirés par le processus de sélection des forces spéciales dans l’émission, qui débute le 4 janvier.

« Je ne peux rien imaginer de plus difficile dans ma vie. Même donner naissance était probablement plus facile que ce spectacle. Et j’ai failli mourir en accouchant, donc ça veut dire beaucoup », a déclaré Kenya dans notre interview.

En parlant d’accouchement, Kenya a révélé que sa fille Brooklyn4 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Dalyest celui qui l’a inspirée à rejoindre Forces spéciales.

“J’apprends toujours à ma fille à être féroce et sans peur. Je voulais lui montrer et marcher et pas seulement parler », a expliqué la star de Bravo. “Maintenant, elle peut dire : ‘Ma maman a sauté d’un hélicoptère à reculons dans l’océan.’ Elle adore s’en vanter auprès des gens !

Le Kenya a partagé davantage sur la dureté de Forces spéciales et a révélé que le casting – qui comprend également l’actrice Jamie Lynn Spearsjoueur de foot célèbre Carli Lloydet chanteur Montell Jordanie – tous ont à peine dormi et mangé pendant le tournage.

« En gros, ils nous ont affamés. Nous suivions un régime de 800 calories par jour », a révélé le Kenya. « Travailler physiquement, faire ces exercices probablement 16 heures par jour. Ne pas avoir de sommeil, être réveillé au milieu de la nuit pour n’importe quel défi. C’était épuisant », a-t-elle ajouté. « Dormir sur des lits de camp dans le désert du Moyen-Orient par 130 degrés. Sans plomberie. Je pourrais continuer encore et encore.”

Mais le Kenya n’a pas laissé les conditions de vie difficiles l’atteindre. En fait, l’ancienne gagnante de Miss USA a déclaré à HL qu’elle pensait avoir “surpris” les autres célébrités, avec sa détermination et son dynamisme qu’elle a montrés dans l’émission.

«Étant donné que je viens de ce milieu de la beauté. Je viens d’une émission de télé-réalité où il semble que ce soit brillant et glamour. Je pense qu’ils ont été vraiment surpris de voir à quel point j’étais dur », a déclaré le Kenya. “Mais j’étais comme, ‘Chérie, je suis de Detroit. C’est Detroit difficile ici. Et cela rivalise avec ce que je dois traverser De vraies femmes au foyer, donc à cet égard, j’étais prêt. Mais je pense que j’ai surpris beaucoup de gens. Forces spéciales : le test le plus difficile au monde sera diffusé les mercredis sur FOX.

