Kenya Moore fustige Marlo Hampton et Courtney Rhodes

Kenya Moore ne retient pas ses réflexions sur #RHOA.

Après s’être demandé publiquement si les scènes mettant en scène son salon de coiffure avaient été supprimées, la La vraie femme au foyer d’AtlantaIl allègue que du favoritisme est manifesté envers quelqu’un qui a « ruiné » la série.

Dans la deuxième partie, elle s’assoit chez Carlos King. La réalité avec le roi podcastle Kenya a été invité à intervenir sur la saison 15 de #RHOA qui diffusera sa finale dimanche.

En particulier, King a directement demandé à la femme au foyer :

Ce à quoi le Kenya a répondu :

Le Kenya a ajouté que faire d’une « fan » de la série une femme au foyer était une erreur.

Elle a ajouté qu’elle avait réalisé lors des retrouvailles de la saison dernière que les producteurs essayaient de justifier que Marlo ait une pêche alors qu’elle « ne la méritait pas ».

« Marlo est l’exemple par excellence de la raison pour laquelle on ne fait pas d’un ami de la série une femme au foyer », a déclaré Kenya. J’ai l’impression que son désespoir pue parce qu’elle a besoin de cette pêche. Je pense que le pouvoir, c’est quand on n’en a pas besoin.

Sans citer de noms, elle a également affirmé que plusieurs personnes avaient remarqué le traitement préférentiel dont Marlo avait bénéficié et qu’elles avaient des questions.

«Tant de commentaires du genre : qui souffle-t-elle sur la production ?!» » a déclaré le Kenya avant d’affirmer que la nouvelle femme au foyer est protégée.

« Et c’est ce qui m’a en partie coupé le souffle cette saison. Parce que je me dis : « Peu importe ce que je fais, je n’ai jamais été protégé. Et ça me met en colère en tant que femme au foyer.

«Je n’ai jamais été protégé. J’ai toujours été celui pour qui tout le monde venait [and] la production disait : « Nous ne faisons pas GAF ». Et j’ai eu toute la fumée et je n’ai eu aucune protection.