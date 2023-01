Kenya Moore fait le point sur son divorce au milieu de rumeurs sur un nouvel homme

Kenya Moore confirme que l’absence de contrat de mariage retarde son divorce. Malgré cette mise à jour malheureuse, des rumeurs circulent selon lesquelles la femme au foyer tourbillonne et virevolte avec un nouvel homme.

Le lundi, la star #RHOA est apparue sur Salle de Tamron et est devenue émue en réfléchissant à sa décision de se séparer de son mari Marc Daly qu’elle a épousé en 2017. Ironiquement, la nouvelle de leur séparation s’est produite trois jours seulement après être apparue dans l’émission aux côtés de lui et de leur fille Brooklyn en septembre 2019.

Après que le couple a annoncé sa rupture, le Kenya a déclaré qu’il travaillait en fait à la réconciliation. La réconciliation s’est poursuivie tout au long de 2020 avant qu’un dépôt officiel n’arrive en 2021. Maintenant, en 2023, les choses entre les deux ne sont TOUJOURS pas réglées.

En discutant avec Tamron, le Kenya a révélé ce qui a conduit à leur divorce et a rappelé un moment explosif qu’elle et Marc ont eu sur #RHOA. Vous vous en souvenez ?

“Nous avions des problèmes et il y avait toujours cet espoir que nous pourrions nous en remettre”, a déclaré le Kenya. «Vous savez, que nous pouvons aller consulter et cela pourrait être mieux et faire votre émission a été comme un moment fort de nos vies parce que c’était la première fois qu’il me soutenait vraiment. Toute notre famille était ensemble. Et quand nous sommes revenus à Atlanta, nous avons fait un tournage pour ‘Real Housewives’ et c’était comme cet énorme événement dans lequel nous avions mis beaucoup d’énergie et c’était une lutte juste pour aimer travailler à travers nos différences, même pendant le spectacle .

Et une grande partie a été exposée à quel point nous ne nous entendions pas ou nous n’étions pas sur la même page ou comme je l’ai déjà dit, j’avais juste l’impression que ma voix était beaucoup étouffée parce que je sentais que je devais être un certain genre de personne et d’épouse pour s’entendre avec lui et sa personnalité. Et ce n’est pas le but d’un mariage.