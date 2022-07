Kenya Moore et Marlo Hampton se disputent pendant le voyage des filles #RHOA

Dans le dernier épisode de “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta”, Kenya et Marlo ont eu une confrontation de près de DEUX HEURES dans une allée qui a mis un frein à ce qui était censé être un voyage amusant entre filles.

Dans l’épisode de dimanche de #RHOA, les téléspectateurs ont vu les dames avoir un autre désaccord, cette fois lors d’un voyage dans les Blue Ridge Mountains de Géorgie que Marlo avait prévu pour le groupe.

Le Kenya est arrivé en retard à l’expédition et a séjourné dans une cabane séparée du reste des épouses après avoir déjà eu une méchante explosion avec Marlo lors de l’événement de remise en forme de Drew Sidora.

Sur ce, Marlo a averti Kenya qu’elle ne serait pas la bienvenue aux activités de groupe si elle ne venait pas prendre le petit déjeuner avec les autres dames, et Keyna a accepté et est venue à la cabine #RHOA aux petites heures du matin.

Dans la cabine, cependant, le Kenya a fustigé le “Munty” autoproclamé [Mom and Aunty] Marlo pour avoir expulsé ses jeunes neveux après avoir atteint son “point de rupture” avec eux, quelque chose que Marlo a partagé de manière choquante avec le groupe

Le Kenya a déclaré à sa collègue femme au foyer, Sanya Richards Ross, qu’elle s’était en fait enfuie de chez elle après avoir vécu quelque chose de similaire pendant son enfance, de sorte que la nouvelle du neveu était particulièrement déclenchante.

« C’est la pire des choses que d’être déplacé et de ne pas se sentir désiré », a déclaré Kenya. “Et entendre parler de ça, c’est juste un peu déchirant parce que ça me touche un peu. Quand on aime un enfant, c’est pour la vie. Cela m’offense en tant que mère.

Sanya a ensuite collecté les informations et a apporté ces informations à Marlo qui était énervé par les commentaires du Kenya et a juré d’avoir une rencontre en tête-à-tête avec elle.

Le Kenya ne l’aurait cependant pas, et après que Marlo l’ait littéralement chassée dans la maison, les dames ont eu une impasse passive-agressive dans l’allée de la cabine qui a duré BIEN plus de 90 minutes.

Marlo a refusé de laisser le groupe partir pour une excursion d’extraction de pierres précieuses à cause de la «mauvaise énergie» du Kenya et elle a fait perdre du temps à tout le monde en essayant apparemment de faire valoir un point.

Après avoir sauté sur un trampoline, cependant, le moral de Marlo s’est remonté et elle a accepté de laisser le Kenya continuer son voyage.

Plus tard, Marlo a fait un virage au talon et a décidé de mettre fin au voyage tôt après que Drew Sidora et un ami de l’émission Fatum se soient disputés au sujet d’allégations de «chien de compagnie». Drew a déclaré que Fatum était le “chien de compagnie” de Sheree Whitfields et lui a lancé un os de chien en s’exclamant “aarf arrf!”

Ce moment a finalement été la cerise sur le gâteau pour Marlo et elle a dit aux dames qu’il était temps pour tout le monde de retourner à Atlanta parce qu’elle “se sentait plus mal qu’avant”.

SOUPIR.

Les fans réagissent au moment désordonné de Kenya et Marlo sur #RHOA

Sur Twitter, les fans ont applaudi le Kenya pour ne pas avoir été dérangé par Marlo et le Kenya a ri des manigances de la femme au foyer.

Pendant le #RHOA After Show, le Kenya a expliqué pourquoi Marlo expulsant ses neveux la déclenchait.

“Ce n’est pas génial pour un enfant”, a déclaré Kenya en se rappelant une histoire d’avoir été expulsé de la maison avant de s’enfuir chez un ex-petit ami. “Vous avez besoin de stabilité, vous devez savoir que quelqu’un la récupérera toujours. Je ne doute pas qu’elle aime les garçons », a-t-elle ajouté.

Elle a également qualifié les actions de Marlo de “cruelles”, mais Marlo a répliqué et a déclaré que le Kenya n’était finalement pas favorable.

Que pensez-vous du fait que Marlo et le Kenya s’affrontent ENCORE sur #RHOA ??? De quel côté êtes-vous avec la débâcle de Blue Ridge Girls Trip ?