Kenya Moore répond aux questions importantes des esprits curieux.

Pendant le 13 décembre épisode de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, la Vraies femmes au foyer d’Atlanta star s’est ouverte sur son statut actuel avec son ex-mari Marc Daly après avoir été vus ensemble chez leur fille Brooklyn Doris Dalyla deuxième fête d’anniversaire.

« Je n’ai pas encore demandé le divorce », a avoué la star. « Il a déposé et retiré le dossier moins de 24 heures plus tard, donc nous avons en quelque sorte dépassé ça. Et pour le moment, Marc se bat vraiment pour son mariage. Il veut aller au counseling. Il a pris des rendez-vous … Beaucoup de choses que je n’aurais jamais pensé voir le jour. «

Comme les fans se souviennent, la maman de 49 ans a annoncé qu’elle se séparait de Marc en septembre 2019 après deux ans de mariage.

« C’est avec une profonde tristesse que je regrette d’informer mes fans que je divorce de mon mari Marc Daly », a confirmé le Kenya dans un communiqué à E! Nouvelles à l’époque. « En raison de circonstances récentes et en cours, je ne peux plus continuer mon mariage. Ma seule préoccupation et mon seul objectif est et sera toujours ma fille, Brooklyn, mon bébé miracle. Elle a été faite dans l’amour et le véritable engagement. Je demande notre vie privée être respecté à l’avenir. «