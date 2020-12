Un accord signé jeudi par le ministre kényan de la Santé, Mutahi Kagwe, et des représentants du syndicat kényan des médecins praticiens, pharmaciens et dentistes, appelle le gouvernement à accélérer la couverture d’assurance complète pour les médecins.

Plus de 36 000 cliniciens et infirmiers se sont mis en grève il y a 18 jours, et les discussions pour les remettre au travail se sont effondrées lundi. Austine Oduor Otieno, secrétaire générale adjointe de l’Union kényane des cliniciens, a déclaré que le gouvernement s’était retiré des pourparlers au fur et à mesure de leur progression.