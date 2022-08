Kenya. L’économie est le principal enjeu électoral alors que des millions de personnes se rendent aux urnes dans ce pays d’Afrique de l’Est | Nouvelles du monde

Des millions de Kenyans ont voté pour désigner le prochain président du pays.

Les sondages sont maintenant clos après une course très disputée opposant l’ancien Premier ministre Raila Odinga à l’actuel vice-président William Ruto.

Une heure avant la fin du vote, la commission électorale a annoncé qu’un peu plus de 12 millions de personnes avaient voté.

Dès l’aube, de longues files d’attente ont serpenté dans les rues de Kibera – l’une des régions les plus pauvres du pays – avec des milliers d’attente pour choisir leur prochain chef.

Un quart de million de personnes vivent ici à la périphérie de la capitale, Nairobi, et ressentent la pression d’une crise paralysante du coût de la vie, qui a vu les prix de la nourriture et du carburant monter en flèche ces derniers mois.

L’état de l’économie a été le principal enjeu électoral, les deux principaux candidats promettant des solutions.

M. Ruto a centré sa campagne sur la construction d’une “nation hustler” attrayante pour les jeunes électeurs privés de leurs droits. C’est une plateforme alléchante dans un pays où le chômage des jeunes est élevé et où près de 40 % des électeurs éligibles ont moins de 35 ans.

Mais Kibera est depuis longtemps un fief de M. Odinga. Il court pour la cinquième fois et ses partisans sont convaincus qu’il va gagner.

“Nous votons depuis longtemps et nous ne l’avons pas vu être président, mais il sera notre président maintenant”, déclare Caroline, parmi une foule essayant d’apercevoir leur chef élu.

Image:

William Ruto vote



Image:

Raila Odinga acclamé par ses supporters



À près de 200 milles de là, dans la circonscription de Turbo, M. Ruto a voté, confiant dans le succès.

“Il nous incombe à tous de respecter les choix du peuple kenyan comme nous l’avons commencé aujourd’hui dans toutes les régions de la République du Kenya, et j’attends avec impatience un jour victorieux”, a-t-il déclaré.

En tant que plus grande économie d’Afrique de l’Est et partenaire de sécurité clé pour les nations occidentales, ces élections sont considérées comme un test critique pour la démocratie africaine.

Aux milliers d’observateurs électoraux internationaux sur le terrain se joignent d’anciens chefs d’État, soulignant à quel point ce moment est important pour toute la région.

S’adressant à Sky News, l’ancien président tanzanien Jakaya Kikwete a déclaré qu’il espérait que la journée se déroulerait paisiblement : “Vous pouvez voir par vous-même”, a-t-il déclaré. “Les choses sont calmes. C’est ordonné. C’est tout ce dont le peuple kenyan a besoin.”

Au fur et à mesure que la journée avançait, l’enthousiasme initial dont nous avons été témoins le matin a semblé se dissiper à mesure que les électeurs affluaient dans les bureaux de vote.

Au début, de nombreux Kenyans nous ont dit qu’ils craignaient que la violence dont ils ont été témoins lors des campagnes précédentes ne se reproduise. Certains ont même fait leurs valises et prévu de quitter la ville jusqu’à ce que le résultat soit plus clair.

En 2008, plus d’un millier de personnes ont été tuées et un demi-million déplacées après une élection contestée. Les élections ultérieures de 2013 et 2017 ont également été marquées par des violences, bien qu’à une moindre échelle.

À l’extérieur d’un bureau de vote calme du centre de Nairobi, j’ai rencontré l’auteure et analyste kenyane Nanjala Nyabola, qui venait de voter.

“La chose à comprendre à propos de la violence électorale au Kenya, c’est qu’elle n’est pas spontanée”, a-t-elle déclaré.

“C’est systématique, coordonné, financé au plus haut niveau. Ce n’est donc pas tant les gens dont les gens devraient s’inquiéter, ce sont les gens qui ont le pouvoir. C’est ce pacte d’élite qui fera la différence. C’est comment celui qui perd prendra ça perte?”

Alors que les lignes s’affaiblissaient derrière elle, elle a continué à donner ses prévisions.

“Le candidat qui obtiendra le plus de voix au Kenya cette fois-ci est l’apathie”, a-t-elle déclaré.

À 16 heures, alors que la date limite du scrutin approchait, sa prophétie s’est avérée vraie. Seuls 56 % des 22,1 millions d’électeurs inscrits avaient voté.