Kenya : 11 blessés alors que la police anti-émeute tire à balles réelles lors de manifestations contre le coût de la vie | Nouvelles du monde

La police anti-émeute a ouvert le feu à balles réelles, ont déclaré des responsables de la santé, sur des personnes qui protestaient contre la hausse du coût de la vie au Kenya, blessant au moins 11 manifestants.

Quatre manifestants ont été blessés mercredi dans le quartier de Mathare à Nairobi, selon un officier qui a souhaité rester anonyme.

L’Associated Press (AP) a déclaré que ses journalistes avaient vu un homme blessé à l’épaule et un autre blessé à la jambe dans le quartier des bidonvilles.

Alvin Sikuku, un agent de santé à Kangemi, un autre bidonville de Nairobi, a déclaré à l’AP que deux jeunes hommes avaient été amenés dans une maison de retraite après avoir été abattus.

« La police utilise des balles réelles », a-t-il dit.

Un homme a reçu une balle dans le dos et a été grièvement blessé, et l’autre a reçu une balle dans la jambe.

« Nous ne savons pas encore s’ils manifestaient ou s’ils passaient simplement », a déclaré M. Sikuku.

Un responsable de l’hôpital de la ville de Nakuru, James Waweru, a déclaré que quatre personnes étaient entrées avec des blessures par balle, dont deux à l’abdomen, une à la poitrine et une autre à la jambe.

Une cinquième personne a été coupée et blessée, a-t-il dit.

Les entreprises de Nairobi sont restées fermées car la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants répondant aux appels à trois jours de manifestations.

Des manifestations ont été signalées dans la capitale ainsi que dans les comtés occidentaux de Kisumu, Migori et Kisii où l’opposition bénéficie d’un énorme soutien. Les écoles ont été fermées à Nairobi et dans la deuxième ville du pays, Mombasa, sur ordre du ministre de l’Éducation.

Le problème est la loi de finances, une loi récemment adoptée qui a doublé la TVA sur les produits pétroliers à 16 %, portant le prix du carburant à un nouveau sommet.

Au moins 15 personnes ont été tuées, au moins six la semaine dernière et des centaines arrêtées lors de deux séries de manifestations au début du mois lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes, et dans certains cas des balles réelles, sur la foule.

Les chefs religieux ont appelé au dialogue entre le gouvernement et l’opposition et mercredi, les évêques catholiques ont publié une déclaration demandant qu' »aucun autre sang ne soit versé » et appelant le président kenyan William Ruto à abroger la loi.

M. Ruto, qui a promis qu’aucune manifestation n’aurait lieu, a été élu en août dernier en s’engageant à défendre les intérêts des pauvres, mais le prix des produits de base a explosé sous son administration.

Human Rights Watch a exhorté les dirigeants politiques à respecter le droit de manifester pacifiquement, tel que garanti par la kenyan constitution et a exigé que la police cesse d’utiliser la force et les balles réelles pour affronter les manifestants.