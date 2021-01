LEXINGTON, Ky.: Le quart-arrière du Kentucky Terry Wilson dit qu’il entrera sur le portail des transferts de la NCAA pour sa dernière saison d’admissibilité après avoir mené les Wildcats à deux victoires au bol en trois ans.

Wilson a annoncé son intention de transférer dans un post Instagram lundi soir dans lequel il a remercié ses entraîneurs et coéquipiers du Kentucky.

Il a aidé le Kentucky à battre le 24e North Carolina State 23-21 au Gator Bowl du week-end dernier pour couronner son retour après une blessure au genou gauche de fin de saison lors du deuxième match de 2019. Il y a deux ans, Wilson a guidé le Kentucky devant Penn State dans le Citrus Bowl pour terminer une saison de 10 victoires, sa première depuis 1977.

Wilson a passé pour 1194 verges et sept touchés et s’est précipité pour 424 verges et cinq scores pour le Kentucky (5-6, 4-6 Southeastern Conference). Il a remporté 17 matchs en trois saisons après avoir été transféré du Garden City (Oklahoma) Community College après une saison à Oregon. Il a une saison d’éligibilité restante après que la NCAA a accordé une dispense générale à la suite de la coronavirus pandémie et sera immédiatement éligible.

