Kentucky: les inondations font 25 morts alors que la recherche de victimes se poursuit

Jeudi, le personnel de sauvetage des agences de l’État et de la Garde nationale menait une recherche effrénée de survivants par bateau et hélicoptère. Mais vendredi soir, le nombre de morts confirmés était passé à 25, et de nombreux autres étaient toujours portés disparus. Parmi les morts à ce jour figurent au moins six enfants, dont quatre d’une même famille qui se sont accrochés à un arbre, et entre eux, au milieu des eaux de crue après s’être échappés d’une maison mobile.

Les parents de ces enfants, âgés de 2 à 8 ans, ont été secourus quelques heures plus tard par un homme en kayak qui cherchait des voisins bloqués. Pourtant, Brittany Trejo, une parente de la famille, a déclaré au New York Times : “La rage de l’eau a pris leurs enfants hors de leurs mains.”

Un point positif au milieu du chagrin et de la dévastation du Kentucky a été les efforts des bénévoles de tout l’État pour aider les secouristes à trouver, nourrir et aider les personnes qui restent piégées par les inondations ou qui se sont réfugiées dans des églises et d’autres abris de fortune.

Tôt samedi matin, Joe Arvin, un chef privé qui a participé à des concours de cuisine télévisés à l’échelle nationale, veillait tard en fumant des centaines de livres de porc et du bœuf chez lui à Lexington, Ky. La viande remplirait les quelque 1 000 burritos qu’il prévoyait de livrer à la ville durement touchée de Hazard avant midi.

M. Arvin a déclaré qu’il s’attendait à ce que 20 ou 30 volontaires, dont certains membres de l’équipe masculine de basket-ball de l’Université du Kentucky, arrivent chez lui à 6 heures du matin et commencent à charger un convoi de camionnettes avec des fournitures – non seulement des burritos, mais aussi le des couches, des serviettes en papier et de l’eau en bouteille que les responsables de Hazard avaient demandées. Une partie de la nourriture et des fournitures serait livrée aux résidents bloqués par bateau.

M. Arvin, 51 ans, a déclaré qu’il avait été averti que les eaux de crue étaient encore élevées dans la région et que certains des ponts entre Lexington et Hazard étaient hors service. Mais il prévoyait quand même de faire le trajet de deux heures et demie.