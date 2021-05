Kentucky Derby revient; Les États-Unis vont restreindre les vols vers l’Inde

L’administration du président Joe Biden prévoit de restreindre les voyages entre les États-Unis et l’Inde à partir de mardi en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le pays de 1,4 milliard de personnes.

L’Inde a établi un autre record mondial quotidien de nouveaux cas samedi, avec plus de 400 000 nouveaux cas et 3 500 décès, selon les totaux officiels, les experts soupçonnent un sous-dénombrement. Moins de 2% du pays est entièrement vacciné, avec un peu moins de 150 millions de doses administrées.

Avec une pénurie d’oxygène dans les établissements médicaux, les patients sont à bout de souffle et leurs familles – submergées par le chagrin et l’impuissance – courent désespérément pour obtenir de l’oxygène elles-mêmes. Samedi, 12 personnes, dont un médecin, seraient décédées dans un hôpital de la capitale de l’Inde après que l’établissement n’ait plus d’oxygène médical. Cette semaine, les États-Unis ont envoyé des fournitures au pays, notamment des tests rapides, des masques N95 et des bouteilles d’oxygène.

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé a donné le feu vert pour une utilisation d’urgence au vaccin COVID-19 de Moderna. De nombreux pays ne disposant pas de leurs propres bureaux avancés de réglementation et d’évaluation médicale se fondent sur la liste de l’OMS pour décider d’utiliser ou non les vaccins.

L’organisation a déjà autorisé les vaccins d’AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence.

►Disneyland a ouvert vendredi matin pour la première fois en 412 jours – la plus longue fermeture des 65 ans d’histoire du parc.

►Les lignes de croisière se réjouissent du fait que les Centers for Disease Control and Prevention se sont engagés à reprendre les croisières aux États-Unis d’ici le milieu de l’été et à modifier certaines des règles relatives à la reprise des voyages.

►Le Canada recevra les doses de vaccins Pfizer des États-Unis à compter de la semaine prochaine. Le pays avait obtenu les vaccins de Pfizer sur son site belge. Les vaccinations se sont intensifiées au Canada au cours des derniers mois.

►C’est l’anxiété – et non un problème avec les injections – qui a provoqué des évanouissements, des étourdissements et d’autres réactions à court terme chez des dizaines de personnes dans des cliniques de vaccination contre les coronavirus dans cinq États, ont conclu les responsables de la santé américains.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,28 millions de cas confirmés de coronavirus et 575000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 150,1 millions de cas et 3,16 millions de décès. Plus de 305,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 237,3 millions ont été administrées, selon le CDC. Près de 99,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

📘 Ce que nous lisons: Les tribus amérindiennes luttent depuis longtemps contre des taux élevés de diabète. Le COVID-19 a rendu le problème encore plus urgent.

Kentucky Derby revient au jour de course régulier, mais avec moins de fans présents

Les fans seront présents cette année au 147 Kentucky Derby, pour la première fois depuis 2019. Mais cela ne signifie pas que la scène ressemblera à votre premier samedi de mai typique.

Environ 15000 fans seront autorisés à pénétrer dans le champ intérieur, a annoncé Churchill Downs début avril, tandis que des options de sièges réservés rempliront les stands à une capacité comprise entre 40% et 60%, ce qui signifie qu’environ 45000 personnes au total pourraient être à l’hippodrome historique pour la course annuelle pour les roses.

Conformément aux directives nationales et locales, les masques doivent être portés à tout moment, sauf lorsque vous mangez ou buvez activement. Des emplacements pour le lavage des mains et des stations de désinfection des mains seront facilement accessibles dans toute l’installation. Les invités seront encouragés à se distancer socialement des autres lorsque cela est possible, selon Churchill Downs.

– Lucas Aulbach et Dahlia Ghabour, Louisville Courier Journa

L’OMS approuve le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence

L’Organisation mondiale de la santé a donné son feu vert pour l’utilisation d’urgence du vaccin COVID-19 de Moderna.

Le vaccin à ARNm du fabricant américain rejoint les vaccins d’AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson pour recevoir la liste des utilisations d’urgence de l’OMS. Des approbations similaires pour les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac sont attendues dans les jours et semaines à venir, a déclaré l’OMS.

Le feu vert pour le vaccin Moderna, annoncé vendredi soir, a pris plusieurs mois en raison des retards auxquels l’OMS a dû faire face pour obtenir les données du fabricant. De nombreux pays ne disposant pas de leurs propres bureaux avancés de réglementation et d’évaluation médicale se fondent sur la liste de l’OMS pour décider d’utiliser ou non les vaccins. L’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, utilise également cette liste pour déployer des vaccins dans une situation d’urgence comme la pandémie.

L’annonce, cependant, n’était pas susceptible d’avoir un impact immédiat sur les approvisionnements en vaccin de Moderna pour les pays en développement. L’entreprise a conclu des accords d’approvisionnement avec de nombreux pays riches, qui auront déjà reçu des millions de doses.

Dans un communiqué vendredi, le PDG Stéphane Bancel a déclaré que Moderna «participait activement aux discussions avec des organisations multilatérales, telles que COVAX, pour aider à protéger les populations du monde entier». Il faisait référence à un programme soutenu par l’ONU pour expédier des vaccins contre le COVID-19 à de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, en fonction des besoins.

– The Associated Press

Mandat du masque fédéral prolongé jusqu’en septembre pour les avions, les trains et les bus

Les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli les directives relatives aux masques pour les Américains vaccinés, et certains États ont annulé les mandats de masque. Mais les masques seront toujours un must si vous voyagez en avion, en train ou en bus cet été.

La Transportation Security Administration a prolongé vendredi son exigence de masque facial pour les avions, les aéroports, les trains, les systèmes de trains de banlieue et d’autres modes de transport jusqu’au 13 septembre. Le mandat, qui a débuté le 1er février, devait expirer le 11 mai.

« L’exigence d’un masque fédéral dans tout le système de transport vise à minimiser la propagation du COVID-19 dans les transports publics », a déclaré Darby LaJoye, un haut responsable de la TSA, dans un communiqué. << À l'heure actuelle, environ la moitié de tous les adultes reçoivent au moins un vaccin vaccinal, et les masques restent un outil important pour vaincre cette pandémie. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour évaluer la nécessité de ces vaccins. directives et reconnaissent le niveau élevé de conformité à ce jour. " Lire la suite.

– Dawn Gilbertson

Les États-Unis vont restreindre les vols en provenance de l’Inde en raison de la poussée du COVID-19

L’administration du président Joe Biden prévoit de restreindre les voyages entre les États-Unis et l’Inde à partir de mardi en raison d’une augmentation du nombre de cas de COVID.

Cette décision fait suite à une recommandation des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « La politique sera mise en œuvre à la lumière du nombre extraordinairement élevé de cas de COVID-19 et des multiples variantes qui circulent en Inde », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les détails ne sont pas encore disponibles sur l’interdiction des vols depuis l’Inde ou sur l’interdiction d’entrée des ressortissants étrangers. En savoir plus ici.

– Dawn Gilbertson et Joey Garrison

100 millions d’Américains ont reçu deux doses ou une injection de J&J

Cent millions d’Américains ont reçu leur deuxième de deux vaccins ou un vaccin en un seul coup, ce qui représente « des progrès significatifs » dans la lutte contre le COVID-19, ont déclaré vendredi des responsables de la Maison Blanche.

« C’est 100 millions d’Américains avec un sentiment de soulagement et de tranquillité d’esprit, sachant qu’après une longue et difficile année, ils sont protégés du virus », a déclaré Jeff Zients, coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche.

Zients a déclaré que la prochaine phase du programme national de vaccination se concentrera sur les Américains les plus difficiles à atteindre. Le chirurgien général Vivek Murthy a souligné la nécessité de lutter contre l’hésitation à l’égard des vaccins et de renforcer la confiance dans les vaccins.

« C’est l’un de ces moments pratiques », a déclaré Murthy, ajoutant que les personnes vaccinées devraient également encourager leur famille et leurs amis à le faire.

– Ryan W. Miller

Les Indiens-Américains se sentent impuissants alors qu’une famille en Inde tombe malade

À 13000 kilomètres de là, Radhika Iyengar, résidente du New Jersey, s’inquiète pour sa mère de 82 ans à Bhopal, en Inde. Sa mère souffre de COVID-19 mais ne peut pas obtenir un lit d’hôpital ou un réservoir d’oxygène alors que la pandémie atteint des niveaux catastrophiques. Iyengar reste à Millburn, New Jersey, désemparé, incapable de se rendre en Inde avec une grande partie du pays en lock-out.

« C’est tellement bouleversant », a déclaré Iyengar, au milieu de sanglots, dans une interview cette semaine. « Chaque maison a des COVID, des personnes malades. Des gens meurent dans des voitures, chez eux. »

Alors qu’une deuxième vague de coronavirus ravage l’Inde, les Indiens-Américains tentent d’atteindre leurs proches, organisent des secours et s’inquiètent tranquillement des proches pris dans ce qui est devenu la pire épidémie au monde.

« L’Inde traverse actuellement la pire crise sanitaire », a déclaré Sapna Gupta de Short Hills. « Presque tout le monde est touché par le virus. Beaucoup perdent leurs proches, et beaucoup ne peuvent même pas dire au revoir. » En savoir plus ici.

– Mary Chao, NorthJersey.com

Contribuer: The Associated Press