Kentucky Derby rencontre plus d’obstacles avant la grande course

LOUISVILLE, Ky. (AP) – La distribution des personnages du 149e Derby du Kentucky a été réécrite à nouveau quelques heures avant la course samedi lorsque le premier favori Forte a été rayé.

« Cela fait partie de la course et c’est la partie cruelle », a déclaré Mike Repole, copropriétaire de Forte, dans une interview avec FanDuel TV.

C’était le cinquième scratch du Derby dans les jours qui ont précédé la course de 3 millions de dollars pour les enfants de 3 ans. Six chevaux sont morts à Churchill Downs ces derniers jours.

La série de décès de chevaux a jeté un voile sur certains amateurs de Derby par une journée principalement nuageuse et chaude.

« C’est préoccupant, et j’espère qu’ils essaient rapidement de leur mieux pour corriger ce qui se passe », a déclaré Michael Freeze, qui, avec son ami, s’est déguisé en jockeys. « Ils doivent faire tout ce qui est le mieux pour les chevaux et le sport en général. »

Un cheval de la deuxième course de samedi, Chloe’s Dream, 3 ans, a fait un mauvais pas en quittant le premier virage et a été emmené dans une ambulance équine. Le hongre a subi une blessure au genou avant droit et a été euthanasié, a confirmé l’entraîneur Jeff Hiles à l’Associated Press.

« Il vient de faire un mauvais pas là-bas », a déclaré Hiles. «Ils pouvaient faire la même chose en courant sur le terrain que sur la piste. C’est donc très dommage. C’est à cela que nous nous occupons.

De nouvelles règles antidopage et de médication appliquées par un organe directeur central du sport devraient entrer en vigueur le 22 mai.

« Il se passe quelque chose », a déclaré Pat Murtha, qui assistait à son premier Derby. « Ils doivent le découvrir et établir des règles et des réglementations pour protéger ces animaux. »

Forte avait été le premier favori 3-1; son absence réduit le peloton à 18 chevaux pour la course de 1 1/4 mille.

Repole a déclaré que les vétérinaires de la Kentucky Horse Racing Commission avaient diagnostiqué chez Forte une contusion au pied. Il a dit que le poulain avait développé l’ecchymose il y a quelques jours. Le poulain a trébuché lors d’un entraînement jeudi, bien que l’entraîneur Todd Pletcher l’ait minimisé publiquement.

Dans les coulisses, c’était une autre histoire.

« Nous avons fait des radiographies, nous avons fait venir des vétérinaires, les vétérinaires de l’État sont venus et ils l’ont surveillé tous les jours », a déclaré Repole dans l’interview. « Il va bien. Il a probablement besoin de quelques jours de plus (pour récupérer).

Pletcher a encore deux chevaux dans le Derby : Tapit Trice et Kingsbarns.

On s’attend à ce qu’une foule d’environ 150 000 personnes se presse à Churchill Downs pour parier et regarder le Derby. L’heure de publication est 18 h 57 HAE.

Les décès de chevaux comprenaient le concurrent du Derby Wild On Ice. Deux des chevaux ont été entraînés par Saffie Joseph Jr. Il a été suspendu indéfiniment par la piste, bien que les enquêteurs n’aient pas encore déterminé la cause de la mort de ses chevaux.

« Cela ne me rend pas heureux de voir un cheval se faire euthanasier », a déclaré le coureur Joe Conforto, portant des lunettes de jockey et un cheval en peluche sur la tête. «Mais je pense que c’est en grande partie de la malchance. La plupart des chevaux de course sont mieux soignés que les êtres humains.

Quatre chevaux ont été éliminés – Practical Move, Lord Miles, Continuar et Skinner – ces derniers jours. Practical Move et Skinner avaient de la fièvre, tandis que Continuar n’était pas en pleine forme, selon son entraîneur japonais. Lord Miles était le cheval de Derby de Joseph.

Forte a été championne des 2 ans l’an dernier et a une séquence de cinq victoires consécutives.

« Vous ne pouvez être un poulain de 3 ans le premier samedi de mai qu’une seule fois dans votre vie », a déclaré Repole. « Je me sens mal pour le cheval. »

___

AP Sports Writer Gary B. Graves et AP National Writer Claire Galofaro ont contribué à ce rapport.

___

AP sports : https://apnews.com/hub/sports et https://twitter.com/AP_Sports

Beth Harris, l’Associated Press