Kentucky Derby à l’arrêt en attendant le test d’échantillons fractionnés Medina Spirit

L’échantillon fractionné de Medina Spirit n’a pas encore été testé. Pas plus tard que mardi, il n’avait pas encore été déplacé de la grange d’essai arrière à Churchill Downs.

Par conséquent, le 147e Derby du Kentucky n’est pas plus proche de la résolution qu’il ne l’a fait lorsque le gagnant a été testé positif à la bétaméthasone il y a près de deux semaines. Medina Spirit est toujours disqualifié, mais probablement pas de sitôt.

Bien que Churchill Downs et la New York Racing Association (NYRA) aient sommairement suspendu l’entraîneur Bob Baffert pour le médicament restreint trouvé dans le sang prélevé sur Medina Spirit le Derby Day, la Kentucky Horse Racing Commission (KHRC) considère un test positif comme une allégation non prouvée jusqu’à ce que ses conclusions peuvent être confirmées en testant un deuxième échantillon.

Ce processus peut prendre des semaines, voire des mois, mais il a ralenti jusqu’à l’arrêt depuis que Baffert a été informé de la présence de 21 picogrammes de bétaméthasone dans le test initial de Medina Spirit.

Le Dr Mary Scollay, directeur exécutif du Racing Medication and Testing Consortium (RMTC), soupçonne qu’au moins une partie du retard est probablement délibérée de la part de Baffert.

«J’imagine que la stratégie initiale était:« Voyons si nous pouvons traîner les pieds pour que la scission ne revienne pas avant le Belmont », pensant que la NYRA serait moins disposée à émettre une suspension si ce n’était pas une conclusion pleinement confirmée. dans le Kentucky », a déclaré Scollay mercredi. « Mais puisque ce n’est pas ainsi que (NYRA) a évolué, je ne sais pas comment cela influe sur l’urgence ou l’absence de celui-ci dans la gestion de la scission. »

Les règlements de la KHRC exigent que les stadiers des États notifient le propriétaire et le formateur dans les cinq jours ouvrables suivant la notification d’un test positif par un laboratoire de la commission. Ces connexions ont ensuite trois jours ouvrables pour demander qu’un échantillon fractionné soit testé.

Mais en l’absence d’un délai spécifié régissant sa sélection d’un laboratoire accrédité, un formateur ou un propriétaire peut prolonger le processus indéfiniment.

« Il peut traîner les pieds et tout ce que les stadiers peuvent faire est de l’exhorter à choisir un laboratoire pour que la scission s’éteigne », a déclaré Scollay. «Mais il n’y a pas de règle qui stipule que si vous ne sélectionnez pas un laboratoire dans les cinq jours ouvrables, vous renoncez à votre droit à la scission ou la commission peut choisir parmi les laboratoires approuvés. Il n’y a aucune disposition pour cela.

Les efforts visant à combler cette lacune sont susceptibles de conduire à une nouvelle réglementation – connue, au moins de manière informelle, sous le nom de «règle de Baffert». Pourtant, ce que les régulateurs perçoivent comme la fin stratégique de Baffert est simplement une diligence raisonnable selon l’avocat du formateur.

« Pas de retards. Pas de barrages routiers », a déclaré Craig Robertson par e-mail. « Compte tenu de l’importance de la question, tout le monde procède à juste titre avec soin et réflexion pour s’assurer que tout est bien fait. »

Compte tenu du récent succès de Robertson à persuader la Arkansas Racing Commission d’annuler la suspension de 15 jours de Baffert et de rétablir deux de ses victoires à Oaklawn, le KHRC peut s’attendre à être contesté pour toute irrégularité dans ses procédures. Bien que les échantillons fractionnés confirment presque invariablement les résultats des tests primaires – et l’ont fait dans le cas de l’Arkansas – Robertson a été en mesure d’exploiter les erreurs dans la tenue de registres et les questions de chaîne de possession au profit de Baffert.

Le test réel de l’échantillon fractionné ne devrait pas prendre plus d’une semaine. La difficulté réside dans la mise en avant de la ligne. Bien que la résolution du Kentucky Derby puisse exiger une priorité élevée à certains endroits, les laboratoires de test préfèrent généralement ne pas savoir quel échantillon de cheval est testé pour éviter toute apparence de biais. Scollay soupçonne que certains laboratoires pourraient vouloir éviter l’échantillon de Medina Spirit en raison des inconvénients et des frais d’un litige potentiel.

Certains laboratoires, engagés à servir leurs clients toute l’année, peuvent ne pas être en mesure d’offrir le même délai d’exécution pour les tests ponctuels. Les résultats des échantillons fractionnés de Baffert dans l’Arkansas ont été annoncés 65 jours après le déroulement des courses.

«Le laboratoire d’échantillons fractionnés doit accepter d’accepter l’échantillon fractionné», a déclaré le Dr Scott Stanley, professeur au Gluck Equine Research Center de l’Université du Kentucky. «Et souvent, au printemps et en été, les laboratoires sont occupés. S’ils ne peuvent pas fournir le délai d’exécution ou s’ils n’ont pas la bande passante pour accepter l’échantillon, ils peuvent le refuser.

«Dans certains cas, si tous les laboratoires refusent de faire l’échantillon fractionné, la commission des courses devra en contacter un et voir s’ils peuvent l’intégrer à leur horaire. Ces choses prennent un certain temps à se coordonner. »

Après que le Dr Bruce Howard ait confirmé que l’échantillon fractionné de Medina Spirit n’avait pas été expédié mardi matin, le KHRC est passé en mode black-out. Un porte-parole a déclaré qu’aucune autre mise à jour ne serait fournie tant que les tests ne seraient pas terminés.

Pas que quiconque s’intéresse au résultat du Kentucky Derby.

«Je pense qu’il doit y avoir un meilleur moyen», a déclaré l’ancien PDG de la Breeders ‘Cup Craig Fravel. «J’ai des idées dont j’aimerais discuter avec le RMTC, (mais) je ne veux pas vraiment lancer d’idées qui n’ont pas été approuvées. Je pense qu’il doit y avoir un meilleur moyen. »

