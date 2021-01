JACKSONVILLE, Floride: AJ Rose a couru pour un sommet en carrière de 148 verges, Chris Rodriguez a ajouté 84 verges et deux scores et le Kentucky a tenu le 24e North Carolina State 23-21 dans un Chippy TaxSlayer Gator Bowl samedi.

Christopher Dunn a raté deux buts pour le Wolfpack (8-4), qui traînait 16-14 tard lorsque Bailey Hockman a lancé sa troisième interception du match. Rodriguez a marqué sur le jeu qui a suivi, passant presque intact pour 26 verges.

NC State a eu une dernière chance après que Jordan Houston ait marqué avec 1:10 à jouer. Mais Allen Dailey a récupéré le coup de pied de Dunns, et les Wildcats (5-6) ont manqué le chronomètre. L’entraîneur Mark Stoops a obtenu un bain de Gatorade après la troisième victoire consécutive dans le bol de l’équipe, qui a mis fin à une saison tumultueuse qui comprenait la perte de l’entraîneur de la ligne offensive John Schlarman.

Le Kentucky a terminé avec 281 verges au sol, aidant à contrebalancer l’une des pires attaques par passes du pays. Stoops a limogé le coordinateur offensif Eddie Gran et l’entraîneur des quarts Darin Hinshaw après la finale de la saison régulière des équipes et a ensuite embauché l’assistant des Los Angeles Rams Liam Coen pour remplir ces rôles en 2021.

Le jeu au sol et la défense de Kentuckys ont fait la plupart du travail contre NC State.

Un gros problème pour le Wolfpack était de jouer sans quatre partants défensifs. Safety Tanner Ingle (suspendu), le plaqueur défensif Alim McNeil (retrait) et les secondeurs blessés Payton Wilson et Drake Thomas ont raté le match.

Les pénalités étaient un problème pour les deux équipes. Il y a eu 11 sanctions pour conduite antisportive et plusieurs autres cas où un drapeau aurait pu être lancé.

LE TAKEAWAY

North Carolina State: Le Wolfpack cherchait à terminer la saison sur une séquence de cinq victoires consécutives. Ce serait la première fois que le programme accomplissait l’exploit depuis 1965. Au lieu de cela, NC State se terminera par une défaite pour la cinquième fois dans l’entraîneur Dave Doerens huit saisons.

Kentucky: Les Wildcats ont remporté leur troisième match de bowling en autant de saisons pour la deuxième fois de l’histoire de l’école. Ils ont également remporté trois victoires consécutives entre 2006 et 2008.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

L’État de Caroline du Nord tombera presque sûrement hors du sondage final de l’Associate Press College Football, qui devrait être publié après le match du championnat de football universitaire le 11 janvier.

COACH HONORÉ

Le centre du Kentucky, Drake Jackson, portait le numéro 65 pour honorer Schlarman, un partant de quatre ans (1994-97) pour les Wildcats. Schlarman est décédé le 12 novembre après une bataille de deux ans contre le cancer. Les monteurs de lignes ont tourné en portant le numéro Schlarmans depuis. Jackson l’a porté pour la troisième fois en sept matchs samedi.

BLESSURES CLÉS

État de Caroline du Nord: Le centre junior Grant Gibson, qui a joué tous les clichés de la saison régulière, s’est apparemment déchiré un ligament au genou gauche tout en célébrant le premier touché de l’équipe. Gibson et Riley ont sauté à l’unisson, mais Gibson s’est effondré au sol après son atterrissage. Le plaqueur droit Justin Witt s’est blessé à la cheville droite en seconde période et n’est pas revenu. Sans Gibson et Witt, les Wolfpack ont ​​remué leur ligne pour le dernier quart.

Kentucky: Le demi de coin du Kentucky Brandin Echols a été éliminé en troisième après avoir été pris au dépourvu par son coéquipier Vito Tisdale. Echols, un aîné, a semblé vomir sur le terrain avant de se faire aider sur la touche.

SUIVANT

État de Caroline du Nord: ouvre la saison 2021 à domicile contre l’USF le 2 septembre.

Kentucky: Ouverture à domicile contre Louisiana-Monroe le 4 septembre. Ce sera l’entraîneur de 65 ans, Terry Bowdens, qui fera ses débuts avec les Warhawks.

___

