Kentucky contre Mississippi State : aperçu, cotes, comment regarder

Le Kentucky a pris un départ 2-0 dans le jeu SEC, puis a chuté à Texas A&M pour subir une défaite 97-92 en prolongation à College Station. Ensuite, c’est un match à domicile Quad 2 contre Mississippi State, l’une des équipes défensives les plus anciennes et les meilleures de la conférence.

Les Wildcats ont eu du mal à égaler le physique des Aggies la dernière fois. Seront-ils en mesure de répondre dans la Rupp Arena cette semaine ?

Jetons un coup d’œil à la confrontation.

Comment regarder

Kentucky n°8 (12-3) contre l’État du Mississippi (12-4)

19 h HE | Mercredi 17 janvier | Arène Rupp

la télé : ESPN2 (Tom Hart, Jimmy Dykes)

: ESPN2 (Tom Hart, Jimmy Dykes) Streaming : RegarderESPN

: RegarderESPN Radio maison : Réseau sportif britannique – 630 WLAP, iHeart Radio (Tom Leach, Goose Givens)

: Réseau sportif britannique – 630 WLAP, iHeart Radio (Tom Leach, Goose Givens) Radio en ligne : iCœur

: iCœur Radio satellite : Sirius 119 ou 191

: Sirius 119 ou 191 Statistiques en direct: StatBroadcast

Records d’équipe

N°6 Kentucky : 12-3 (KenPom : 19)

11/6 : 86-46 W contre l’État du Nouveau-Mexique

11/10 : 81-61 W contre Texas A&M-Commerce (Wildcat Challenge)

14/11 : 89-84 L contre le n°1 du Kansas

17/11 : 101-67 F contre Stonehill (Wildcat Challenge)

20/11 : 96-88 OT W contre Saint Joseph’s (Wildcat Challenge)

24/11 : 118-82 W contre Marshall

28/11 : 95-73 W contre le n°8 Miami (FL)

12/2 : 80-73 L contre UNC-Wilmington

12/9 : 81-66 F contre Penn

16/12 : 87-83 W contre la Caroline du Nord n°9

21/12 : 95-76 W à Louisville

29/12 : 96-70 W contre l’État de l’Illinois

1/6 : 87-85 W en Floride

1/9 : 90-77 F contre Missouri

1/13 : 97-92 L (OT) à Texas A&M

État du Mississippi : 12-4 (KenPom : 29)

11/8 : 71-56 W contre Arizona State

11/11 : 87-63 F contre UT Martin

14/11 : 81-54 W contre North Alabama

18/11 : 76-64 W contre l’État de Washington

19/11 : 66-57 W contre Nord-Ouest

24/11 : 74-61 F contre Nicholls

28/11 : 67-59 L à Georgia Tech

12/3 : 60-59 L contre Sud

12/9 : 106-76 F contre Tulane

12/13 : 85-81 W contre Murray State

17/12 : 72-54 W contre le nord du Texas

23/12 : 70-60 W contre Rutgers

31/12 : 85-62 F contre Bethune-Cookman

1/6 : 68-62 L en Caroline du Sud

1/10 : 77-72 W contre le Tennessee n°5

1/13 : 82-74 L contre Alabama

Historique de la série

Le Kentucky mène la série de tous les temps 94-19 avec des victoires dans 17 des 18 derniers affrontements – tous sous la direction de John Calipari. L’entraîneur Cal, 17-1 contre les Bulldogs remontant à la saison 2009-10, a subi sa seule défaite au cours de l’année COVID en 2020-21. C’était une défaite 74-73 lors du tournoi SEC.

Les Wildcats ont remporté le match la saison dernière à Starkville 71-68, Oscar Tshiebwe avec 18 points et 11 rebonds, suivi de Jacob Toppin avec 16, Antonio Reeves avec 14 et Chris Livingston avec 13. Les cinq partants de MSU sont de retour de ce match, mené par Tolu Smith avec 22 points et cinq rebonds.

Cotes Kentucky contre Mississippi State via FanDuel

Propagé:Kentucky -5,5

Total: 154,5

Démarreurs projetés du Kentucky

(Composition de départ basée sur le dernier match)

#21 – DJ Wagner

6-4 • 192 • GARDE • FRESHMAN

12,8 PPG, 3,5 APG, 2,1 RPG

#12 – Antonio Reeves

6-6 • 195 • GARDE • SENIOR

18,9 PPG, 4,4 RPG

#1 – Justin Edwards

6-8 • 203 • AVANT • Étudiant de première année

9.1 PPG, 4.2 RPG

#4 – Tre Mitchell

6-9 • 231 • AVANT • ÉTUDIANT DIPLÔMÉ

12.9 PPG, 8.1 RPG, 3.4 APG

#2 – Aaron Bradshaw

7-1 • 226 • AVANT • Étudiant de première année

7,0 PPG, 4,4 RPG, 0,9 BPG

L’entraîneur-chef: John Calipari (32e saison, 15e au Royaume-Uni) – 844-256 au total, 399-116 au Royaume-Uni

Démarreurs projetés par l’État du Mississippi

(Composition de départ basée sur le dernier match)

#10 – Dashawn Davis

6-2 • 190 • GARDE • GRAD SENIOR

7.6 PPG, 3.4 APG, 2.0 RPG

#3 – Shakeel Moore

6-1 • 190 • GARDE • SENIOR

8.0 PPG, 2.5 RPG, 1.7 APG

#0 – DJ Jeffries

6-7 • 215 • AVANT • DIPLÔMÉ SENIOR

6.9 PPG, 6.1 RPG

#4 – Cameron Matthews

6-7 • 230 • AVANT • SENIOR

9.4 PPG, 6.2 RPG

#1 – Tolu Smith

6-11 • 245 • AVANT • DIPLÔMÉ SENIOR

16,8 PPG, 6,8 RPG

L’entraîneur-chef: Chris Jans (2e saison à Mississippi State, 8e au total) : 33-17 à MSU, 176-61 au total

Comparaison statistique

(via les notes de jeu du Kentucky)

Statistiques amusantes tirées des notes de jeu du Royaume-Uni :

Le Kentucky occupe la 18e place dans le dernier classement NET. La SEC compte quatre équipes dans le top 25, sept dans le top 50 et 11 dans le top 100.

Les Wildcats se classent dans le top 10 national en termes de ratio passes décisives (3e), de points de bris rapide (7e), de score (3e) et de pourcentage de 3 points (8e).

Calipari est à une victoire de remporter la 400e place chez l’entraîneur britannique. Il est déjà le deuxième entraîneur le plus gagnant de l’histoire du programme.

Reed Sheppard se classe premier au pays pour le pourcentage de tirs réels, deuxième pour le pourcentage de réussite sur le terrain et troisième pour le pourcentage de 3 points.

Scénarios d’avant-match

JOHN CALIPARI VIENT POUR LA GAGNER NO. 400

L’entraîneur Cal a accumulé 844 victoires sur le terrain en 32 saisons de basket-ball universitaire, 399 en 15 au Kentucky – celle-ci pour le grand n°400 menant les Wildcats. Il en a remporté 17 contre les Bulldogs depuis 2010, dont deux de suite et 17 de ses 18 derniers face-à-face. Gagner son 18e contre Mississippi State lui donnerait 845 victoires au total, ce qui le rapprocherait de la marque totale d’Adolph Rupp de 876 victoires.

Un mastodonte défensif

« Avez-vous déjà eu un traitement de canal sans novocaïne ? C’est comme ça de jouer à Mississippi State. Ce sont les mots de Jon Rothstein, initié de CBS Sports, et les pensées de chacun face aux Bulldogs. Classé n ° 9 en efficacité défensive, n ° 12 en défense à trois points, n ° 16 en pourcentage de défense efficace sur le terrain, n ° 27 en pourcentage de vol, n ° 28 en pourcentage de défense sur le terrain et n ° 37 en défense de but , Chris Jans se targue de rendre la vie misérable à l’opposition de ce côté-là du terrain. Les équipes ont atteint la barre des 70 points contre MSU seulement 11 fois en 50 matchs au cours des deux dernières saisons, le Tennessee et l’Alabama étant les seules écoles à le faire à plusieurs reprises.

Le Kentucky, qui a marqué 71 points lors du seul match la saison dernière, a une moyenne de 90,8 points par match cette année, bon pour le n°3 du basket-ball universitaire. Ce sera une bataille offensive contre défensive dans la Rupp Arena.

VIEUX CONTRE. JEUNE

La formation de départ de l’État du Mississippi compte 23 années d’expérience collégiale, mises en valeur par trois étudiants diplômés. Les Bulldogs se classent au 51e rang au classement général pour la continuité des minutes et au 58e rang pour l’expérience DI, soit seulement quatre étudiants de la classe inférieure dans toute la rotation, contre huit hommes de la classe supérieure. Le Kentucky, en revanche, ne se classe qu’au 160e rang au classement général en termes d’expérience DI et au 322e rang en termes de continuité des minutes avec deux étudiants de la classe supérieure, contre huit étudiants de la classe inférieure dans la rotation de base.

MSU dispose également d’une certaine force d’adulte, avec six joueurs sur la liste pesant 230 livres ou plus. C’est un groupe de vétérans coriaces et intransigeants qui viennent à Lexington cette semaine.

BIENVENUE À LEXINGTON, DJ JEFFRIES

Il était une fois l’aile quatre étoiles d’Olive Branch, MS, engagée dans le Kentucky en dehors de la classe de recrutement 2019. Son engagement a été prononcé le 12 mars 2018 avant de reculer quatre mois plus tard, en juillet, pour devenir le tout premier désengagement de Coach Cal. Jeffries a ensuite signé avec Penny Hardaway à Memphis, rejoignant son coéquipier de l’AAU James Wiseman avec les Tigers. Après deux ans avec le programme, il est entré sur le portail des transferts et a atterri à Mississippi State, qui en est maintenant à sa troisième saison avec les Bulldogs.

N’OUBLIEZ PAS JOSH HUBBARD

Il n’est pas officiellement répertorié comme partant, mais le garde de première année de 5-10 et 185 livres est le meilleur buteur de l’État du Mississippi avec 15,1 points par match. Il ne tire que 41,8 % depuis le terrain, mais convertit 38,8 % de ses tentatives à trois points et 82,8 % sur la ligne. Avec quatre matchs à 20 points et seulement deux matchs à un chiffre avec 11 sorties de tentatives de tir à deux chiffres, le natif de Madison, MS va tirer dans la zone de Rupp.

