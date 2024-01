Kentucky Basketball vs Mississippi State, heure, chaîne de télévision, pronostics, diffusion en ligne

Après leur première défaite contre la SEC sur la route en prolongation contre Texas A&Mles Wildcats du Kentucky reviennent à Lexington pour un énorme test à domicile contre les Bulldogs de l’État du Mississippi.

Les deux équipes viennent de subir des défaites difficiles au cours desquelles elles ont eu plusieurs occasions de gagner dans la dernière séquence, mais n’ont pas réussi. Elles chercheront donc à se débarrasser de ce mauvais goût avec une victoire clé à la Rupp Arena mercredi soir.

Bien qu’ils ne soient pas classés et subissent de lourdes pertes en début de saison (Southern, 203e à KenPom), les Bulldogs sont analytiquement la cinquième meilleure équipe de la SEC et se situent à la limite du top 25. Et ces mauvaises défaites sont survenues sans leur meilleur joueur, donc le Kentucky devrait absolument considérer cela comme un match parmi les 25 premiers.

Les Bulldogs 12-4 ont récemment renvoyé leur meilleur joueur, le choix All-American de pré-saison Tolu Smith, et viennent de battre le top cinq. Volontaires du Tennessee équipe la semaine dernière. Avec une liste complète et beaucoup d’expérience, ils pourraient provoquer des crises au sein de la SEC. La défense a été leur carte de visite, puisqu’ils sont classés neuvième en efficacité défensive à KenPom, tandis que le Kentucky est classé huitième en efficacité offensive.

Sous John Calipari, l’État du Mississippi n’a battu le Kentucky qu’une seule fois, en 2021. Tournoi SEC. Cependant, sur les quatre derniers matchs de la série, deux se sont déroulés en prolongation et les deux autres ont été décidés par une seule possession. Ainsi, même si les Bulldogs n’ont pas beaucoup de victoires, l’histoire suggère que ce sera encore un autre problème. un jeu sur le fil qui pourrait aller dans les deux sens.

Maintenant, voici ce que vous devez surveiller mercredi soir à Rupp.

Protégez la peinture

Si vous regardez les statistiques de la saison, il semblerait que l’État du Mississippi tire un bon nombre de 3, avec une moyenne de plus de 23 par match, mais avec seulement un taux de 32 %, le troisième plus bas de la SEC.

Cependant, depuis que Tolu Smith a été réintégré à l’alignement, les Bulldogs ne réalisent en moyenne que 16 tentatives par match. Il s’agit d’un petit échantillon, mais il montre une approche offensive différente, et pour cause, Smith est l’un des bigs les plus efficaces de la SEC dans la peinture, tirant à mieux que 58 % depuis le terrain.

La longueur d’Aaron Bradshaw et d’Ugonna Onyenso pourrait s’avérer gênante pour Smith, mais ils doivent être intelligents et éviter les ennuis. Même en dehors de Smith, le duo a fait preuve d’une meilleure protection de la jante, en particulier Onyenso, qui a réussi cinq blocs contre Texas A&M et qui ose également ses adversaires pour l’amener dans la peinture.

“Si vous pensez pouvoir marquer un panier, si vous pensez pouvoir faire un lay-up sur nous, bonne chance”, a-t-il déclaré la semaine dernière.

Voyons également si les gardiens ont commencé à adopter la mentalité « désespérée » que Calipari essaie de leur inculquer et à rester devant le ballon.

Profitez des chiffres d’affaires

La plus grande faiblesse de cette équipe de l’État du Mississippi est son incapacité à prendre soin du ballon. En fait, avec une moyenne de plus de 13 par match, ils sont la troisième et la troisième pire équipe de la SEC en termes de revirements. Ces revirements proviennent principalement de mauvaises passes d’entrée, de mauvais entraînements ou de pression dans la peinture.

Si le Kentucky peut forcer les mêmes revirements que les Bulldogs ont commis toute la saison, cela permettra au Kentucky d’obtenir des opportunités de transition faciles et d’accélérer un peu le rythme.

Rebond

Ce n’est pas une coïncidence si depuis le retour de Smith, Mississippi State a atteint des rebonds offensifs à deux chiffres dans trois des quatre matchs, ce qu’ils n’avaient fait que lors de trois des douze matchs précédents. C’est un domaine contre lequel le Kentucky a lutté.

Les Wildcats viennent d’accorder 25 rebonds offensifs à Texas A&M, le plus grand nombre de l’ère John Calipari. La performance de samedi dernier n’est tombée sur aucun joueur, car tout le monde a été surmené pour les rebonds, mais c’est décevant compte tenu des qualités athlétiques de cette équipe.

Comme Onyenso l’a dit lors de la prévisualisation du match, c’est un effort, et l’effort doit être meilleur.

Joueurs adverses à surveiller

F Tolu Smith, 6-11, 245 lb

16,8 PPG (8e en SEC)

6.8 RPG (T-10e en SEC)

58,3 % FG (Ne se qualifie pas, mais serait 2e en SEC)

G Josh Hubbard, 5-10, 185 lb

15.1 PPG (15e en SEC)

38,8% 3P

REGARDEZ LES ÉCRANS DE BALLE ON/OFF !

G Shakeel Moore, 6-1, 190 lb

8.0 PPG

Meilleur défenseur de périmètre, Top 15 des interceptions lors des saisons consécutives de la SEC.

3ème fois que je joue au Kentucky

Temps: 19 h HE le 17 janvier 2024

Chaîne TV:ESPN2

Emplacement: Rupp Arena au Central Bank Center

Flux en ligne: Diffusez le jeu en ligne avec RegarderESPN et le Application ESPN.

Radio: Tom Leach et Jack Givens ont l’appel de la radio britannique au Réseau de radio sportive britannique.

Rejouer: RegarderESPN et le réseau SEC (consultez les listes locales).

Listes : ROYAUME-UNI | Mlle ST

Statistiques à connaître : ROYAUME-UNI | Mlle ST

KenPom: ROYAUME-UNI | Mlle ST

Feuilles d’équipe: ROYAUME-UNI | Mlle ST

Chances: DraftKings Le Kentucky est favorisé de 5,5 points. Le prédicteur de match d’ESPN donne aux Cats 73,7% de gains. Bart Torvik et EvanMiya donnez aux Cats respectivement 63 % et 65,2 % de chances de gagner. KenPom est à 69%.

Prédictions: Bart Torvik et Haslamétrie choisissez le Kentucky pour gagner 80-77 et 81-77, respectivement. EvanMiya l’a à 77-73 chats. KenPom s’en va avec une victoire de 8-75, Kentucky !

Comment voyez-vous celui-ci se dérouler à la Rupp Arena ? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!