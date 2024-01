Kentucky Basketball dominé par la Caroline du Sud : récapitulatif, 3 points à retenir et plus

Les Wildcats du Kentucky ont été éliminés par les Gamecocks de Caroline du Sud mardi soir à Columbia par un score de 79-62.

Les Gamecocks ont été durs avec les Cats dès le début, et ce n’était pas joli. Comme d’habitude, les responsables de la SEC leur ont permis de gâcher le match en commettant tellement de fautes qu’il est impossible d’appeler tout le monde.

Quoi qu’il en soit, le Kentucky n’était pas prêt à égaler le physique et a démarré extrêmement lentement alors que la Caroline du Sud prenait une avance de 33-25 à la mi-temps.

Après la pause, le Kentucky s’est effondré. Ils n’ont pas défendu (quoi de neuf ?), mais le pire, c’est qu’ils n’ont pas réussi à marquer. Ce n’était que la deuxième fois cette saison que les Cats ne parvenaient pas à dépasser la barre des 80 points. Ils étaient absolument gênés sur la route.

Ensuite, les Cats se rendront à Fayetteville pour affronter les Razorbacks de l’Arkansas samedi soir.

Voici trois choses à savoir sur ce qui a sans doute été la performance la plus préoccupante du Kentucky cette saison.

Problèmes offensifs

Le Kentucky possède la meilleure attaque du pays. Ils ont une moyenne de 91,6 points par match et avant ce match, ils n’ont marqué que moins de 80 points une fois cette saison.

Ils viennent de perdre 105 points contre la Géorgie samedi dernier après en avoir marqué 90 contre une défense du top 10 dans l’État du Mississippi quelques jours auparavant. Eh bien, ils n’ont pas pu continuer contre une autre équipe défensive de premier plan en Caroline du Sud.

Les Cats ont été déconcertés dès la pointe. L’intensité et le physique de la Caroline du Sud ont fait s’effondrer les jeunes Cats. Compte tenu de la mauvaise défense du Kentucky, l’inquiétude est évidemment exacerbée lorsqu’ils ne marquent pas non plus.

Le ballon profond ne tombait pas. Ils n’ont pas pu atteindre le bord comme ils le font habituellement. Ils n’ont pas passé le ballon. C’est devenu un jeu en tête-à-tête pour voir si quelqu’un pouvait simplement aller chercher un panier puisque l’offensive ne fonctionnait tout simplement pas.

Big Z a un long chemin à parcourir

Zvonimir Ivisic a dépassé les attentes les plus folles lors de ses débuts tant attendus contre la Géorgie samedi. Il a commencé sa carrière en bloquant un tir, en lançant une passe décisive et en repoussant ses quatre premiers tirs, dont trois balles profondes.

Il a terminé sa première compétition collégiale en carrière avec 13 points, cinq rebonds, deux passes décisives, trois blocs et trois interceptions en seulement 16 minutes de jeu. Dans l’ensemble, il avait une fiche de 5-7 sur le terrain et de 3-4 sur trois. Ce n’était rien de surprenant.

Eh bien, ce nouvel éclat s’est rapidement dissipé. Big Z est un joueur très talentueux et habile avec un haut plafond, mais il est loin d’être un produit fini, et il ne va pas seulement mettre le feu au monde du basket-ball universitaire. Tout comme nous l’avons vu avec Aaron Bradshaw, l’incohérence est la seule chose cohérente chez la plupart des grands de première année. C’est comme ça.

Le grand homme croate de 7 pieds 2 pouces était clairement gêné par le style de jeu physique et brutal de la Caroline du Sud. Il a commis trois fautes assez rapidement et n’a jamais semblé à l’aise. Aussi excitants que soient ces débuts, il est raisonnable de s’attendre à des hauts et des bas à l’avenir.

Dillingham n’a pas hésité à faire pression

Aussi mauvais que soit le Kentucky offensivement, tout n’était pas mauvais. Rob Dillingham n’a montré aucun signe d’intimidation par la foule bruyante de Columbia. Il était le meilleur joueur du Kentucky dans celui-ci et de loin le plus confiant.

Dilly a certainement ses défauts, mais son style de jeu et sa confiance lui donnent une longueur d’avance sur le reste de son équipe dans ce match particulier. Il a été particulièrement efficace dans le jeu de milieu de gamme. Bien que le Kentucky semble s’éloigner intentionnellement du tir à mi-distance en raison de couvertures d’efficacité, mais parfois, vous devez simplement prendre ce que la défense vous donne.

La mentalité de Rob ne recule jamais était vraiment le seul véritable point positif à retenir de ce match.

Il est temps de rebondir.