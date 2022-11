Kentucky AG évite de parler de plus d’exceptions à l’interdiction de l’avortement

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le procureur général du Kentucky a soutenu lundi l’interdiction quasi totale de l’avortement par l’État, affirmant qu’il promeut les valeurs du Kentucky “sans crainte ni faveur”, bien que le candidat républicain au poste de gouverneur se soit abstenu de dire s’il soutenait l’ajout d’exceptions à l’interdiction.

Lors d’une conférence de presse, Daniel Cameron s’est abstenu de commenter les appels à l’État pour inclure des exceptions pour les grossesses causées par un viol ou un inceste, évitant un sujet qui divise les républicains à l’échelle nationale depuis que la Cour suprême des États-Unis a donné aux États le pouvoir de déterminer eux-mêmes la loi sur l’avortement.

Cameron, l’un des nombreux républicains qui se préparent à concourir pour avoir la chance de défier le gouverneur démocrate Andy Beshear dans sa candidature pour un second mandat, a également fait preuve de prudence lorsqu’il a été interrogé sur le récent dîner de l’ancien président Donald Trump avec un nationaliste blanc négationniste de l’Holocauste. Trump a récemment dîné en Floride dans son club Mar-a-Lago avec Nick Fuentes, un militant d’extrême droite qui a utilisé sa plateforme en ligne pour diffuser une rhétorique antisémite et nationaliste blanche.

Interrogé sur le dîner lors d’une interview lundi, Cameron a déclaré à l’Associated Press: “Je ne sais pas avec qui le président dîne.”

Cameron, qui est noir, a remporté l’approbation de Trump plus tôt cette année et a vanté le soutien de l’ancien président dans sa candidature à la nomination du GOP au poste de gouverneur. Au-delà des controverses de Trump, Cameron a déclaré que “les travailleurs et les travailleuses de ce Commonwealth ont apprécié les politiques mises en avant par l’administration précédente”.

Sur l’interdiction de l’avortement, Cameron a déclaré qu’il soutenait les actions de la législature dominée par les républicains de l’État en adoptant la loi de déclenchement de l’État qui interdisait presque tous les avortements. Approuvée en 2019, la mesure est entrée en vigueur après l’annulation de Roe v. Wade en juin par la Cour suprême des États-Unis. La loi de l’État a prévu des exceptions étroites pour sauver la vie d’une femme enceinte ou pour prévenir des blessures invalidantes.

“Il exprimait le point de vue du Commonwealth en ce qui concerne la manière dont nous allons protéger la vie”, a déclaré Cameron lors de la conférence de presse. “Je continue donc à soutenir cette loi et je continuerai à me battre pour la vie.”

La loi de déclenchement du Kentucky ne prévoit aucune exception pour les victimes de viol ou d’inceste.

Lorsqu’on lui a demandé lundi s’il soutenait personnellement l’ajout de ces exceptions, Cameron a répondu: “Je soutiens ce que dit la loi sur la protection de la vie humaine” – une référence à la loi de déclenchement. Il a ensuite exprimé son soutien à l’exception existante pour sauver la vie d’une femme enceinte.

Sa position contraste fortement avec celle de Beshear. Le gouverneur soutient le droit à l’avortement et a dénoncé la loi sur la gâchette comme “extrémiste”, soulignant l’absence d’exceptions pour les victimes de viol et d’inceste.

Les électeurs du Kentucky ce mois-ci ont fait connaître leurs sentiments lorsqu’ils ont rejeté une mesure de vote qui aurait nié les protections pour l’avortement dans la constitution de l’État. Les partisans du droit à l’avortement ont obtenu d’autres victoires à mi-mandat ailleurs, notamment dans le Michigan, la Californie et le Vermont, où les électeurs ont choisi d’inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de leurs États.

Environ une douzaine d’États ont des lois restreignant l’avortement sans exception pour les victimes de viol ou d’inceste. Alors que de telles exceptions étaient autrefois régulièrement incluses même dans les propositions anti-avortement les plus conservatrices, cela a changé à mesure que les batailles sur l’avortement se sont intensifiées. Les républicains se sont parfois divisés sur l’opportunité d’inclure des exceptions à l’interdiction de l’avortement.

Dans le Kentucky, le bureau de Cameron défend la loi sur la gâchette contre une contestation judiciaire. Une interdiction distincte de six semaines approuvée par les législateurs du Kentucky est également contestée par les deux cliniques d’avortement restantes dans l’État de Bluegrass – toutes deux à Louisville, la plus grande ville de l’État.

La Cour suprême du Kentucky a entendu les arguments dans l’affaire quelques jours seulement après les élections. Les partisans du droit à l’avortement demandent au tribunal de bloquer les interdictions d’avortement pendant que l’affaire est en cours.

Soulignant les exceptions extrêmement étroites, les partisans du droit à l’avortement affirment que la position intransigeante de la législature du Kentucky sur l’avortement rend les protections constitutionnelles nécessaires.

Le plus haut tribunal de l’État a maintenu l’interdiction de l’avortement pendant qu’il examine l’affaire, laissant les avortements en attente dans le Kentucky et forçant les femmes qui peuvent se permettre la procédure à chercher ailleurs.

Suite à la défaite de la mesure électorale, les opposants à l’avortement dans le Kentucky ont souligné leur détermination à continuer de “défendre la vie” et ont déclaré que les électeurs avaient élu de larges majorités de législateurs opposés à l’avortement.

Cameron a souligné son propre bilan en tant que procureur général – défiant avec succès les efforts de Beshear pour combattre agressivement COVID-19 et contestant une série de politiques de l’administration du président Joe Biden – lorsqu’on lui a demandé ce qui le séparait du groupe de rivaux au poste de gouverneur du GOP.

“J’ai été dans l’arène ces trois dernières années et j’ai défendu les valeurs du Kentucky”, a-t-il déclaré. « Je l’ai fait sans crainte ni faveur. Et je pense que les gens veulent quelqu’un qui va faire le travail et va défendre les valeurs du Kentucky sans crainte ni faveur.

Bruce Schreiner, Associated Press