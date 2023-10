Kentucky AG annonce une dernière ronde de financement en faveur de groupes luttant contre les problèmes de toxicomanie dans l’État

FRANCFORT, Kentucky (AP) — Une commission d’État a accordé près de 14 millions de dollars lors de la dernière ronde de financement à des groupes travaillant « dans les tranchées » pour lutter contre les problèmes de toxicomanie au Kentucky, a déclaré lundi le procureur général Daniel Cameron.

Quelques dizaines de groupes recevront une partie des 13,9 millions de dollars, qui proviennent d’un accord massif avec des sociétés d’opioïdes. Il continue d’acheminer des fonds vers des groupes de base spécialisés dans les services de prévention, de traitement et de rétablissement en matière de toxicomanie, alors que le Kentucky lutte pour vaincre ce fléau mortel.

« À tous ceux qui luttent contre la dépendance, notre message est clair : l’aide est en route. Des millions de dollars d’aide sont en route », a déclaré Cameron lors de l’annonce des dernières récompenses au Capitole du Kentucky.

La Commission consultative sur la réduction des opioïdes du Kentucky canalise l’argent vers un éventail de programmes, des petites villes aux plus grandes villes de l’État. Les prix sont conçus pour aider à lutter contre un problème de drogue que Cameron a qualifié de « défi de sécurité publique de notre vie ».

Même si le nombre de décès par surdose au Kentucky a diminué l’année dernière, le taux est resté incroyablement élevé.

L’État de Bluegrass a enregistré 2 135 décès par surdose en 2022, soit une baisse de plus de 5 % par rapport à l’année précédente et la première baisse à l’échelle de l’État depuis 2018. La prévalence accrue du fentanyl – un puissant opioïde synthétique – est pointée par les autorités comme un facteur clé à l’origine du nombre élevé de décès. péage dans le Kentucky. La méthamphétamine, puissante et peu coûteuse, est considérée comme un autre contributeur important.

Le bureau de Cameron a obtenu plus de 800 millions de dollars pour le Kentucky dans le cadre d’accords avec des entreprises pour leur rôle dans la crise de la dépendance aux opioïdes.

La moitié des fonds du Kentucky destinés à lutter contre la crise des opioïdes seront directement reversés aux villes et aux comtés. La commission supervise la moitié de l’État. Cameron a annoncé l’adhésion du groupe l’année dernière et a organisé des réunions publiques pour entendre les personnes touchées par l’épidémie d’opioïdes.

En incluant les derniers groupes bénéficiaires annoncés lundi, plus de 32 millions de dollars ont été accordés cette année pour des programmes de prévention, de traitement et de rétablissement des opioïdes dans le Kentucky, a indiqué le bureau de Cameron.

Ces programmes sont dirigés par des personnes « servant dans les tranchées » de la lutte contre l’épidémie de drogue, a déclaré le procureur général lors de l’événement de lundi.

Les problèmes de drogue de l’État sont apparus comme un problème persistant dans la campagne âprement disputée du poste de gouverneur du Kentucky, opposant Cameron au gouverneur démocrate sortant Andy Beshear. Les dernières récompenses ont été annoncées à peine plus d’un mois avant le jour du scrutin. Cameron a révélé une précédente ronde de financement quelques semaines avant les primaires de mai de l’État, lorsqu’il a remporté l’investiture du GOP pour défier Beshear.

Il y a un débat en cours sur qui devrait partager le mérite d’avoir apporté l’argent du règlement des opioïdes à l’État de Bluegrass, mais aussi qui devrait être blâmé pour une augmentation des décès liés à la drogue qui a frappé le Kentucky ces dernières années. À l’échelle nationale, les décès par surdose ont grimpé en flèche au milieu de la pandémie de COVID-19.

Beshear a souligné qu’il ciblait de manière agressive les fabricants et les distributeurs d’opioïdes, intentant de nombreuses poursuites contre eux lorsqu’il était le prédécesseur de Cameron au poste de procureur général. Cameron dit que c’est lui qui a finalement obtenu le financement de l’établissement du Kentucky.

Bruce Schreiner, Associated Press