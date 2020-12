Numéro un mondial du badminton Kento Momota a remporté dimanche les championnats All-Japan pour terminer la première étape de son retour, près d’un an après avoir subi de graves blessures dans un accident de voiture.

Momota est venu par derrière pour battre le numéro 11 mondial Kanta Tsuneyama 18-21, 21-12, 21-17 à Tokyo, marquant un retour réussi de l’accident qui lui a fait craindre que sa carrière ne soit terminée après une fracture d’une orbite.

Cette victoire a donné à Momota son troisième titre national consécutif, et il s’est immédiatement tourné vers son retour international à l’Open de Thaïlande en janvier.

« J’ai eu l’initiative dans le premier match, mais j’ai commencé à perdre mon sang-froid une fois que j’ai pris l’avantage », a déclaré Momota.

« Je pense que c’est parce que je ne suis toujours pas habitué à jouer des matches. Dans les deuxième et troisième matchs, je voulais mettre tout mon ressenti indépendamment de la technique ou de la tactique, et je pense que je me suis engagé à gagner.

« L’Open de Thaïlande commence dans la nouvelle année et je pourrai jouer contre des joueurs d’outre-mer. Je veux y aller et montrer ce que je peux faire en tant que meilleur joueur japonais. »

Momota a été gravement blessé en janvier lorsque le véhicule qui l’a emmené à l’aéroport après avoir remporté le Malaysia Masters s’est écrasé, tuant le conducteur.

Il a admis s’être senti nerveux à son retour à la compétition cette semaine à Tokyo, et il a été poussé à bout par Tsuneyama, qui l’a porté à 16-16 dans le dernier match pour s’effondrer avec la victoire en vue.

« J’étais trop prudent », a déclaré Momota, qui devait également venir d’un match en quart de finale. «Avant, mon jeu consistait à utiliser tout ce que j’avais construit au fil du temps, et mes résultats m’ont donné la confiance nécessaire pour le faire.

« Cette semaine, je n’avais pas joué depuis longtemps, donc j’étais très anxieuse d’entrer dans chaque match. Mais je pense que mon jeu va commencer à revenir maintenant que j’ai remporté ce titre. »

Momota est l’un des plus brillants espoirs du Japon pour une médaille d’or à domicile au coronavirus– reporté les Jeux de Tokyo l’année prochaine.

Le gaucher de 26 ans a remporté un record de 11 titres l’an dernier, et il est confiant d’en ajouter d’autres après avoir goûté au succès cette semaine à Tokyo.

«Je suis soulagé à 70% et heureux à 30%», a déclaré Momota. «Je suis connu comme le numéro un mondial Momota, donc je sens que je n’ai pas le droit de perdre.

« Ce n’était pas facile pour moi d’obtenir le premier rang. C’est à cause de mon expérience et de mes capacités, et je déteste vraiment perdre.

« Cette fierté m’aide, mais il y a aussi de la pression, et je veux continuer à en faire plus. Si je peux, je veux reprendre l’entraînement demain. »