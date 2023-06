KenTheMan est l’artiste Fresh Face Friday de BOSSIP Sound

Si d’une manière ou d’une autre vous n’êtes pas familier avec le jeu de KenTheMan, alors vous allez apprendre aujourd’hui.

Kentavia Miller est une MC de 29 ans de la ville qui produit beaucoup de légendes, Houston, Texas. Elle se fait connaître dans l’industrie de la musique depuis quelques années maintenant en commençant par le succès de son disque « He Be Like » en 2020. Depuis lors, elle a sorti deux projets, 4 Da 304 et Quel est mon nom.

Plus récemment, sa chanson « No Name » a complètement pris d’assaut ses fans et avec une seule écoute, il est assez facile de comprendre pourquoi.

Pour ceux qui pourraient être confus par son nom, KenTheMan est une femme. Son surnom professionnel représente ce qu’elle appelle « un point de départ intéressant » et elle n’hésite pas à parler de ce que les gens ressentent. Elle a dit au Chronique de Houston, « J’adore en parler parce que c’est juste une question d’ego. » La confiance qui se transforme souvent en arrogance fait partie de l’ADN d’une superstar du rap très respectée et KenTheMan est définitivement coupé de ce tissu.

« Je viens de le taper sur SoundCloud », dit-elle. « Puis, les gens ont commencé à me dire quand je rappe que j’ai cette dominance dans le stand, cette agressivité qu’un homme aurait normalement. J’ai vraiment l’impression que mon alter ego est une force masculine. Je parle de trucs de filles, mais c’est d’une manière qu’un mec l’exprimerait.

En tant qu’arbitres du goût et de la culture, il n’y a aucun moyen de faire un Fresh Face Friday pour le mois de la musique noire et de ne pas inclure un méchant lyrique aussi captivant que KenTheMan. Nous lui avons demandé de partager son point de vue sur la musique noire aujourd’hui dans le contexte de nos icônes créatives historiques et voici ce qu’elle avait à dire :

« La musique noire a toujours trouvé un moyen d’évoluer, j’aime voir les changements en elle parce que ce n’est jamais prévu. Des beats au son en passant par le rebond au genre, ça ne cesse de grandir. Je pense que la musique noire de nos jours et du passé est belle à sa manière. Je crois que nous sommes le seul genre d’évolution mais bien sûr nous sommes la culture. Le début de tout ! »

Amen à ça, soeurette. Amen. Assurez-vous de taper avec KenTheMan sur tous ses réseaux sociaux et soyez à l’affût des nouvelles musiques qui sortiront bientôt !