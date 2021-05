Les collègues de HEARTBROKEN de Kentaro Miura l’ont salué comme un artiste manga «joyeux» qui «s’amusait toujours» après sa mort.

Le créateur de la série Berserk est décédé à l’âge de 54 ans le 6 mai après avoir souffert de problèmes cardiaques, a confirmé aujourd’hui son éditeur Hakusensha.

–

L’artiste manga Kentaro Miura est décédé à l’âge de 54 ans[/caption]

AFP

Il était surtout connu pour avoir illustré la série de mangas Berserk[/caption]

Miura était surtout connue pour illustrer le 1989 Japonais série de manga fantastique sombre Berserk.

Ses collègues dévastés chez Young Animal – une maison d’édition de manga seinen – ont déclaré qu’ils étaient «perdus pour leurs mots» et choqués par sa mort.

« Nous nous souvenons toujours de son sourire quand il parlait joyeusement de ses mangas, animes et films préférés », ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Nous n’avons jamais vu M. Miura en colère. Il était comme un gars qui avait toujours l’air de s’amuser.

«Nous espérons que tous les fans, toutes les personnes intéressées par M. Miura auront un sourire heureux sur leurs visages et prieront silencieusement pour son âme avec les éditeurs de Young Animal.

La passion de Miura pour l’illustration aurait commencé quand il avait l’habitude de dessiner des dessins animés de manga pour ses camarades de classe âgés de 10 ans.

Il a ensuite travaillé comme assistant de l’auteur japonais Jyoji Morikawa, surtout connu pour la création de la série Anime Hajime no Ippo.

En 1988, Miura a publié un projet de chapitre de Berserk dans le magazine de bandes dessinées Gekkan ComiComi. Il a été publié dans le magazine Animal House un an plus tard.

La série manga Fou furieux se concentre sur le personnage Guts, retrouvé par des mercenaires.

YouTube / IGN

Le travail de manga de Kentaro Miura a eu une énorme influence sur la télévision et le cinéma[/caption]

YouTube / IGN

La série a été adaptée en trilogie cinématographique en 2012[/caption]

Après avoir été vaincu au combat, il est contraint de rejoindre le groupe «Band of the Hawk» dirigé par Griffith.

Guts gravit rapidement les échelons et devient le meilleur guerrier de Griffith.

Le manga a été adapté en une série télévisée animée de 25 épisodes diffusée entre octobre 1997 et 1998.

Il a également été adapté dans une trilogie cinématographique comme Berserk: The Golden Age Arc est sorti en février 2012.

On pense qu’il y a environ 40 millions d’exemplaires de Berserk en circulation, ce qui en fait l’une des séries de mangas les plus réussies de tous les temps.

La mort de Miura signifie qu’il est probable que la série manga restera inachevée.

L’artiste est décédé d’une maladie connue sous le nom de dissection aortique aiguë – un problème cardiaque rare mais grave qui survient fréquemment chez les personnes âgées de 50 à 60 ans.

Les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’artiste décédé, applaudissant son travail «inoubliable».





L’un d’eux a écrit: «Miura a laissé derrière elle l’une des plus grandes œuvres écrites mises sur papier. Un que je chérirai pour toujours. Que Dieu bénisse l’homme et qu’il repose pour toujours en paix.

Alors qu’un autre a posté: «Merci d’avoir créé un manga inoubliable, intemporel et unique en son genre, Miura. Repose en paix. »

Un troisième utilisateur de médias sociaux a ajouté: « Je suis les aventures de Guts depuis plus de 20 ans et j’avais vraiment hâte de le voir enfin se reposer et se reposer. » (sic).