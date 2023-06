Kenta Maeda des jumeaux plaide pour avoir la chance d’obtenir sa première victoire en près de 2 ans et livre

DETROIT – Plus tôt dans la semaine, Kenta Maeda a clairement indiqué qu’il pensait que la prochaine étape de son retour de la chirurgie de Tommy John serait de remporter sa première victoire dans la ligue majeure en près de deux ans. Lorsque cette possibilité était en péril vendredi soir malgré une sortie solide, Maeda a revendiqué sa demande.

Ayant besoin d’un retrait pour assurer une victoire potentielle, Maeda a convaincu l’entraîneur de banc des Twins Jayce Tingler qu’il était l’homme de la situation avec le match en jeu. Maeda n’a eu besoin que de quatre lancers supplémentaires pour terminer son premier départ en près de deux mois avec un retrait au bâton et l’enclos des releveurs a fait le reste. Maeda et trois releveurs combinés sur un six coups sûrs et les Twins ont dominé les Tigers de Detroit 4-1 à Comerica Park pour leur troisième victoire consécutive.

Maeda a retiré huit en cinq manches sans but pour remporter sa première victoire dans les ligues majeures depuis le 14 août 2021.

« Je suis juste vraiment heureux d’obtenir ce premier W », a déclaré Maeda par l’intermédiaire d’un interprète. «Cela a vraiment une signification importante. Si quoi que ce soit, comme mentalement, je pense que je suis de retour en tant que Kenta Maeda que tout le monde connaît. Je pense que je peux exceller à partir d’ici.

Alors qu’il s’agissait d’un adversaire moindre, Maeda a excellé quand cela comptait vendredi, ce avec quoi il a eu du mal lors de plusieurs départs précédents avant d’être placé sur la liste des blessés le 27 avril avec une tension au triceps droit.

Avec sa vitesse de balle rapide en baisse après une excellente première sortie à Miami, Maeda semblait atteignable en avril lors de départs contre les White Sox de Chicago et les Yankees de New York. Il avait l’air tout sauf atteignable vendredi, retirant 12 des 13 frappeurs à partir du milieu de la première manche.

Mais Maeda a cédé un simple et avec deux retraits, le frappeur n ° 9 de Detroit a marché en cinquième manche, ce qui a provoqué une visite de Tingler, qui a repris les fonctions de direction après que Rocco Baldelli a été expulsé pour la deuxième fois en trois matchs. Avec le gaucher Jovani Moran au chaud et le gaucher frappant Zach McKinstry, Tingler devait être convaincu que Maeda en avait assez.

Maeda n’a pas hésité à faire savoir à Tingler qu’il voulait avoir l’opportunité de conserver l’avance 3-0 des Twins et de se qualifier pour la victoire.

«Il a dit:« Je l’ai eu. Je l’ai. Je l’ai eu », a déclaré Tingler. « J’ai en quelque sorte regardé en arrière et vous ne pouvez pas vraiment utiliser le langage que j’ai utilisé, et comme, ‘Tu l’as eu?’ Il est comme, ‘Je l’ai eu.’ En quelque sorte, il lui a donné une pause, a reculé et je pense qu’il s’est en quelque sorte déchargé là-bas.

Maeda a commencé McKinstry avec sa meilleure balle rapide de la nuit, un réchauffeur de 91,2 mph au coin pour une grève appelée. McKinstry a ensuite commis une autre balle rapide de 91 mph et une balle rapide à deux doigts avant de basculer sur un autre séparateur.

Après avoir relâché le terrain et vu le résultat, Maeda a crié et a levé le poing. Non pas qu’il en ait besoin, mais Maeda s’est approché de Tingler dans l’abri pour s’assurer qu’il n’ébouriffait pas les plumes de l’entraîneur du banc.

« Je ne réponds généralement pas sur le monticule », a déclaré Maeda. « Juste dans des situations rares comme aujourd’hui. Alors je me suis assuré – je parlais anglais là-bas, donc je me suis assuré de parler de manière respectueuse. Juste au cas où j’aurais dit quelque chose de mal, je me suis dit clairement que j’étais très respectueux et que je voulais vraiment ce gars.

𝟱 𝗜𝗣 | 𝟯 𝗛 | 𝟬 𝗘𝗥 | 𝟴 𝗞 Nuit stellaire sur la butte pour Maeda à son retour ! #MNTwins | #MLB pic.twitter.com/opdAXDjFiy – Bally Sports Nord (@BallySportsNOR) 24 juin 2023

Maeda n’avait pas de commandement précis, mais il a apporté beaucoup de swing-and-miss. Il a également apporté une balle rapide plus vive que lors des départs qui ont précédé son passage sur la liste des blessés fin avril.

Les sujets entourant le temps de Maeda sur l’IL étaient pour lui de redécouvrir la maîtrise de tous ses lancers et d’améliorer sa vitesse de balle rapide. Maeda n’a jamais été un lanceur de flammes sur le monticule, sa balle rapide dépassant entre 91 et 92 mph pendant son apogée.

Mais Maeda a eu du mal à capturer ces vitesses au cours d’un mois d’avril difficile, atteignant en moyenne 89,5 mph avec son quatre-coutures tout en accumulant une ERA de 9,00. Tout au long de sa mission de réadaptation, la vitesse de Maeda est constamment restée dans la plage de 90 mph, ce qui est juste suffisant pour qu’il puisse s’associer à ses autres armes.

Alors qu’il a culminé à 91,2 mph vendredi, Maeda a gardé sa balle rapide hors du milieu de la zone. Il a également obtenu quatre balançoires et raté avec le terrain.

La combinaison d’une balle rapide décente et de terrains secondaires swing-and-miss a permis à Maeda de remporter le succès contre Detroit. Avec son curseur qui a des bouffées et des frappes appelées, Maeda a retiré l’équipe dans l’ordre lors des deuxième et quatrième manches.

Il a également terminé une troisième manche relativement indolore avec un retrait au bâton de Spencer Torkelson. Mais le plus impressionnant était la façon dont Maeda a géré ses quelques points chauds.

Maeda a ouvert le match avec une marche de cinq lancers de Zach McKinstry et Torkelson a suivi avec un simple. Alors qu’au début de la saison, ces situations ont entraîné des difficultés pour Maeda, vendredi, il s’est battu pour les surmonter. Maeda a retiré Kerry Carpenter sur des prises lors de la première manche et a échappé au jam lorsque Javy Báez s’est lancé dans un double jeu 6-4-3.

Bien que ce ne soit que sa première sortie, Maeda a démontré suffisamment de promesses pour recevoir de vifs éloges de Baldelli.

« Kenta va être ce que je pense être un membre très important de notre équipe à l’avenir », a déclaré Baldelli. « Nous attendions avec impatience son retour. Il avait l’air bien. Les débuts de la rééducation semblaient bons, il l’a reporté dans le match d’aujourd’hui, je dirais de manière assez transparente, et maintenant nous construisons dessus. Maintenant, nous avons avancé. Nous attendions cette fois.

Le gros circuit de Kepler fournit une étincelle

Pour la troisième fois en quatre matchs, Max Kepler a réussi un circuit. Son explosion de deuxième manche vendredi contre le gaucher des Tigers Casey Wentz a augmenté l’avance des Twins à 3-0 et a représenté son deuxième circuit sur un gaucher en deux jours.

Récemment donné une réduction du temps de jeu, Kepler a bien répondu selon Baldelli. Au cours des quatre derniers matchs, Kepler est 6 en 15 alors qu’il a plus tard choisi un autre gaucher de Detroit, Tyler Alexander.

« Il a bien réagi », a déclaré Baldelli. « Il reste sur le ballon, je pense, plutôt bien. C’est une grande balançoire. Lorsque nous constituons l’alignement et que nous affrontons un gars comme Wentz ou beaucoup de gauchers, nous n’avons de la place que pour un ou deux gauchers dans l’alignement un jour donné. Vous êtes en quelque sorte en train de décider sélectivement quoi faire. … Il mélange plus souvent certaines de ces balançoires percutantes dans ces at-bats. J’en suis heureux. C’était une partie importante de ce match aujourd’hui. Il était grand.

Royce Lewis a fourni la première manche des Twins avec un circuit en solo, son quatrième.

Le double jeu de Stewart sauve la situation

Detroit a pris de l’ampleur lorsque Moran a eu du mal en sixième manche et que l’entrée de Brock Stewart n’a pas immédiatement calmé les eaux non plus. Stewart a produit deux simples consécutifs avec un retrait, dont un coup sûr chargé de buts par Matt Vierling pour ramener les Tigers à 4-1.

Mais une visite rapide de l’entraîneur des lanceurs Pete Maki et un excellent match ont fait l’affaire. Alors que l’ancien frappeur du monde entier Miguel Cabrera frappait, Stewart savait que son plomb était bien jumelé contre le cogneur lent. Maki l’a fait aussi et a suggéré à Stewart de le lancer à Cabrera.

Deux lancers plus tard, Stewart a provoqué un double jeu de fin de manche.

« Je ne pense pas que (Cabrera) aime les plombs et je fais confiance à mon plomb », a déclaré Stewart. « Pete Maki est sorti et a dit ‘On se voit dans la pirogue dans 30 secondes, tu vas lancer un lest ici et obtenir un double jeu.’ Je pense que c’était un peu plus de 30 secondes, mais ça a marché.

Le retour de Stewart en septième manche a été encore meilleur. Il a frappé l’équipe sur 15 lancers et a passé le relais à Griffin Jax, qui a produit une huitième manche sans but. Jhoan Duran en a retiré trois dans un neuvième sans but pour convertir l’arrêt.

Trois éjectés dans la victoire

Deux jours après avoir obtenu le soulèvement protégeant Joey Gallo après un retrait au bâton, Baldelli a de nouveau été renvoyé. Pour la quatrième fois cette saison, Baldelli s’est retrouvé à regarder le match depuis le club-house après une dispute avec l’arbitre du marbre Lance Barrett pour savoir si Wentz venait ou non avec des coureurs sur la base.

Quatre manches plus tard, Michael A. Taylor a été expulsé par Barrett lorsqu’il a soutenu un lancer en nombre complet qui a été appelé à tort une frappe. L’entraîneur adjoint des frappeurs Derek Shoman a exprimé son mécontentement face à l’appel de l’abri et a également été expulsé.

« C’était une sorte d’éjection rapide », a déclaré Baldelli. « Je préfère en parler à l’arbitre plutôt que d’en parler publiquement, pour être honnête avec vous. Nous n’étions pas d’accord. Apparemment, toute leur équipe d’arbitres n’était pas d’accord avec tous les membres de notre personnel et tout le monde dans notre pirogue. Il y avait juste un désaccord sur le moment où leur gars venait réellement sur le plateau ou sur la question de savoir s’il venait sur le plateau. Ce n’est même pas la peine d’y entrer. Je ne veux pas être expulsé à cause d’un refus ou à cause d’un gars qui ne passe pas au set, mais nos baserunners doivent aussi savoir quand le gars arrive au set.

(Photo de Kenta Maeda : Lon Horwedel / USA Today)