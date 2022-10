Kent Carter, leader de la NAACP d’Arlington, tué dans une embuscade aux îles Turques et Caïques

Carter et sa petite amie s’étaient rendus dans la destination de vacances populaire pour célébrer son 40e anniversaire, a déclaré son demi-frère Barry Cantrell, et étaient ramenés à leur hôtel après une excursion de ski nautique avant l’attaque.

Kent Carter, un éminent leader de la justice raciale en Virginie du Nord, était l’une des trois personnes tuées ce week-end dans les îles Turques et Caïques au milieu d’une série d’attaques violentes qui ont secoué ce territoire britannique des Caraïbes.

Trevor Botting, le commissaire de police du territoire, a déclaré que vers 18 heures le 2 octobre, un groupe de “criminels armés” a appréhendé un véhicule contenant du personnel d’une entreprise locale et deux touristes.

Les assaillants “ont alors tiré sans discernement sur le véhicule”, a-t-il dit, tuant un employé local et un touriste des États-Unis et en blessant trois autres dans le véhicule. Ils n’ont nommé aucune des victimes.

Botting a déclaré lundi que l’embuscade avait été “menée par des membres de gangs armés qui agissent sans conscience, qui n’ont aucun respect pour la vie et qui sont déterminés à causer du mal et de la misère sans discrimination”.

Botting a lié l’incident à plusieurs autres épisodes impliquant des assaillants armés au cours du week-end, notant que la violence était en augmentation dans l’archipel des Caraïbes. En plus des trois morts, cinq personnes ont été blessées dans cette série d’incidents.

Jules D. “JD” Spain Sr., président de la NAACP d’Arlington, a décrit Carter – un vétéran de l’armée et agent immobilier qui avait été le premier vice-président du groupe – comme un “gentil géant”.

Carter a déménagé dans la région de DC après avoir quitté l’armée et a travaillé comme agent spécial pour l’US Air Force et le ministère du Commerce avant de changer de carrière pour vendre des biens immobiliers.

L’Espagne a déclaré qu’il avait rencontré Carter pour la première fois par l’intermédiaire de la Loge universelle n ° 1 d’Alexandrie, la plus ancienne branche de la franc-maçonnerie Prince Hall. Carter continuerait à diriger la loge, qui fait partie d’une association maçonnique historiquement entièrement noire qui mène des œuvres caritatives telles que des collectes de nourriture.

“Son impact dans notre communauté et son caractère, sa fiabilité et son jugement étaient impeccables”, a déclaré Spain. « Il fait partie de ces leaders silencieux mais très efficaces. … Personne ne peut dire du mal de Kent. C’était juste une personne très chaleureuse.

Quelques semaines plus tard, il a été nommé au groupe de travail sur les pratiques policières du comté, chargé d’examiner les politiques d’application de la loi à Arlington. Carter a travaillé sur un sous-comité du groupe qui a aidé à concevoir des recommandations pour le nouveau conseil de surveillance civile du comté.

Le bureau du Premier ministre des îles Turques et Caïques, Washington Misick, a écrit mardi dans un communiqué que l’incident survenu aux îles Turques et Caïques au cours du week-end “est rare et ne reflète pas qui nous sommes en tant que peuple”.