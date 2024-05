Kensington Palace fait le point sur son retour au travail

Chargement de la vidéo… Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément Vidéo. Vidéo complète : Kate Middleton confirme son diagnostic de cancer Catherine, la princesse de Galles, a déclaré vendredi qu’elle souffrait d’un cancer et qu’elle suivait une chimiothérapie. L’annonce vidéo intervient après des semaines de spéculations sur les réseaux sociaux sur son sort et son état de santé depuis qu’elle a été hospitalisée en janvier pour une opération abdominale non précisée.

Le palais de Kensington a partagé une déclaration concernant la bataille contre le cancer de Kate Middleton et le moment où les fans royaux peuvent s’attendre à ce qu’elle reprenne ses fonctions professionnelles.

La princesse de Galles a été informée d’un nouveau rapport de son groupe de travail sur les entreprises de la Fondation royale pour la petite enfance, qui exhorte les entreprises à investir dans les familles avec de jeunes enfants.

« Les entreprises peuvent jouer un rôle extrêmement important en soutenant leur main-d’œuvre actuelle, mais il existe également une opportunité à plus long terme d’adopter une approche préventive plus approfondie et d’investir dans la petite enfance, afin de protéger et de renforcer les générations futures », a publié un article sur les réseaux sociaux. » a déclaré le récit du prince et de la princesse de Galles.

Un porte-parole du palais de Kensington a également déclaré mardi à BBC News que « la princesse ne devrait pas retourner au travail tant que son équipe médicale ne l’aura pas autorisé ».

Le prince William répond à la santé de Kate Middleton

La semaine dernière, le prince William a également dressé un bilan positif de la santé de son épouse, l’un des rares commentaires du royal sur son état depuis qu’elle a annoncé qu’elle subissait un examen médical. traitement contre le cancer en mars.

Catherine, princesse de Galles, arrive au symposium national Shaping Us au Design Museum le 15 novembre 2023 à Londres, en Angleterre. (Crédit : Max Mumby/Indigo/Getty Images)

« J’ai interrogé William à propos de sa femme Kate et il m’a répondu : « Elle va bien, merci » », a déclaré l’administratrice de l’hôpital, Tracy Smith, aux journalistes alors que William visitait l’hôpital communautaire St. Mary sur les îles Scilly. « Et j’ai suggéré qu’ils aimeraient peut-être venir nous rendre visite et amener les enfants. »

Le prince William a repris ses fonctions publiques à sa place, aux côtés d’autres membres de la famille royale.

« De toute évidence, William estime que Kate est en voie de guérison maintenant, et il a été très détendu en quittant Londres et en Cornouailles », a récemment déclaré l’expert royal Ian Pelham à Fox News Digital.

Le diagnostic de cancer de Kate Middleton

La princesse de Galles s’est retirée de ses fonctions publiques après annonçant le 22 mars qu’on lui avait diagnostiqué une forme de cancer non divulguée.

Dans un message vidéo, elle a déclaré qu’elle avait commencé une chimiothérapie.

« Cela a été quelques mois incroyablement difficiles pour toute notre famille, mais j’ai eu une équipe médicale fantastique qui a pris grand soin de moi, ce pour quoi je suis très reconnaissante », a-t-elle déclaré dans la vidéo publiée par le palais.

Diagnostic de cancer de Kate Middleton : expert royal Le diagnostic de cancer de Kate Middleton a suscité des vœux et des réactions dans le monde entier. Andrew Craft de LiveNOW a parlé de la nouvelle avec le journaliste de la famille royale Josh Rom.

Elle a poursuivi : « En janvier, j’ai subi une opération abdominale majeure à Londres et, à l’époque, on pensait que mon état n’était pas cancéreux. L’opération a été un succès ; cependant, les tests effectués après l’opération ont révélé la présence d’un cancer. Mon médecin L’équipe m’a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive, et j’en suis maintenant aux premiers stades de ce traitement.

Elle a remercié le public pour son amour et son soutien, mais a demandé de l’espace et de l’intimité pendant qu’elle termine son traitement de chimiothérapie.

« Mon travail m’a toujours apporté un profond sentiment de joie et j’ai hâte d’être de retour quand je le pourrai. Mais pour l’instant, je dois me concentrer sur un rétablissement complet. En ce moment, je pense aussi à tous ces dont la vie a été affectée par le cancer. Pour tous ceux qui sont confrontés à cette maladie, sous quelque forme que ce soit, ne perdez pas la foi ni l’espoir. Vous n’êtes pas seuls », a-t-elle conclu.

