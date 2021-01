KENOSHA, Wisconsin – Avant une décision de mise en accusation attendue dans la fusillade de la police sur Jacob Blake, des responsables de Kenosha, des propriétaires d’entreprise et des soldats de la Garde nationale du Wisconsin se préparaient lundi aux troubles et des militants appelaient l’officier à faire face à des accusations.

La famille de Blake et les dirigeants de la communauté de Kenosha ont exhorté lundi la police et les procureurs à renvoyer et à inculper l’officier Rusten Sheskey lors de la fusillade du 23 août qui a paralysé Blake et déclenché des manifestations contre la violence policière dans tout le pays.

« Le policier Sheskey doit être renvoyé, mis en examen et avoir sa journée au tribunal », a déclaré l’oncle de Jacob Blake, Justin Blake, lors d’une conférence de presse en soirée. « La famille Blake obtiendra un jour justice. … Nous sommes une famille patiente. »

Le procureur du district du comté de Kenosha, Michael Graveley, a déclaré qu’il prévoyait de publier sa décision d’inculper Sheskey dans les deux premières semaines de janvier, mais il n’a pas fourni de date précise.

Les habitants de Kenosha se préparaient à ce qui pourrait être une deuxième vague de troubles destructeurs dans cinq mois.

Le gouverneur Tony Evers a mobilisé lundi 500 soldats de la Garde nationale du Wisconsin pour soutenir les forces de l’ordre locales après que les autorités locales ont demandé l’aide de la Garde, a déclaré le bureau du gouverneur dans un communiqué.

Le Conseil commun de Kenosha a adopté lundi à l’unanimité une résolution qui permettra au maire John Antaramian de fixer des couvre-feux à l’échelle de la ville pendant les huit jours suivant la décision de Gravely.

Bien qu’Antaramian ait déclaré que 22 personnes avaient été appelées pour la période de commentaires du public sur la résolution, seulement deux ont pris la parole. Un résident présenté comme Billy Violet a déclaré qu’un couvre-feu pourrait susciter davantage de conflits.

«Un couvre-feu préventif montre essentiellement aucune confiance dans la communauté», a déclaré Violet. «Le couvre-feu offre davantage d’occasions d’interactions violentes avec la police, change l’orientation de la nuit ou du jour et suscite la colère.»

Chris Ott, directeur exécutif de l’ACLU du Wisconsin, a déclaré que l’organisation s’oppose aux couvre-feux à l’échelle de la ville et a demandé aux responsables de la ville d’exempter les observateurs légaux de tout couvre-feu.

Antaramian a présenté la résolution, citant les troubles qui ont éclaté fin août après la fusillade de Blake. La ville estime que les jours de violence, d’incendie criminel et de vandalisme ont coûté des millions de dollars en dommages matériels.

Les précautions prévues cette fois comprennent le couvre-feu, la réduction du service de bus, la fermeture de routes et la désignation d’un espace pour les manifestations, a déclaré dimanche le chef de la police d’Antaramian et de Kenosha, Daniel Miskinis.

Les équipes ont érigé des clôtures et des barricades en béton lundi matin autour du palais de justice du comté de Kenosha, un point focal pour une grande partie des troubles qui ont éclaté fin août après la fusillade de Blake.

Les entreprises de la région montaient des portes et des fenêtres.

Nik Vujovic, copropriétaire du magasin de tatouage Parker and Barrow, montait ses vitrines à 15h30.

«Toutes les entreprises intelligentes le sont», a-t-il déclaré. «Le discours sur Internet me porte à croire que c’est une bonne idée.»

Vujovic a déclaré qu’il ne s’opposait pas à la manifestation, mais qu’il s’inquiétait des personnes qui s’introduisent dans son entreprise.

«Je n’ai aucun problème à protester, cela fait partie du fait d’être Américain», a-t-il déclaré.

Le supermarché Moe Moe’s voisin avait également des panneaux, avec «Black Lives Matter» écrit dessus.

L’ACLU exhorte Kenosha à ne pas imposer de couvre-feu

L’Union américaine des libertés civiles du Wisconsin a exhorté lundi le Conseil commun de Kenosha à ne pas imposer de couvre-feu, affirmant que les couvre-feux d’août étaient appliqués de manière « discriminatoire et arbitraire » et qu’une interdiction générale des manifestations serait une violation du droit des manifestants à la liberté d’expression.

« Le droit de toute une communauté de manifester dans les forums publics traditionnels comme les rues et les trottoirs ne peut pas être enfreint simplement parce que certaines personnes ont agi illégalement auparavant ou dans un autre endroit », a déclaré l’ACLU dans une lettre au conseil.

L’ACLU a fait valoir que la plupart des personnes condamnées pour des violations du couvre-feu en août étaient des personnes qui manifestaient pour la justice raciale, et que la police a largement ignoré les dizaines d’hommes armés qui se sont présentés aux manifestations.

La semaine dernière, les procureurs du comté de Kenosha ont ajouté une accusation de violation du couvre-feu contre Kyle Rittenhouse, qui est accusé d’avoir tiré sur trois personnes et d’en avoir tué deux le 25 août lors d’une manifestation après la fusillade de Blake.

Le shérif du comté de Kenosha, David Beth, a déclaré le couvre-feu initial en août, mais l’ACLU a soutenu que Beth n’avait aucune autorité légale pour le faire. L’organisation affirme également qu’une fois que la ville de Kenosha en a déclaré une le lendemain, elle était trop vague pour être légalement appliquée.

La famille de Blake appelle à la justice

Lors de la conférence de presse de lundi soir, Tanya McLean du groupe Leaders de Kenosha a appelé à des manifestations pacifiques.

«Quelle que soit la décision prise, nous recherchons la non-violence. Nous voulons que les gens sortent. Faites autant de bruit que vous le souhaitez, mais nous ne voulons aucune destruction », dit-elle.

Michael Bell, dont le fils a été tué par balle par la police de Kenosha en 2004, n’était pas optimiste quant au fait que le procureur de district inculperait Sheskey.

«Je sais ce que le procureur va faire; nous avons déjà vécu cela. Le procureur va les effacer de tout acte répréhensible et c’est exactement ce qui s’est passé dans le cas de mon fils », a-t-il déclaré.

Si Sheskey n’est pas inculpé, Jacob Blake Sr. a promis de porter l’histoire de son fils aux dirigeants fédéraux qui les écouteraient.

« Faisons-nous entendre dans le monde entier », a-t-il déclaré. « Nous n’allons pas nous arrêter à Kenosha. »

Justin Blake a appelé à la justice pour toutes les victimes de violence policière.

« 2021 est l’année où nous disons la vérité et faisons en sorte que tout le monde se lève et fasse du bruit », a-t-il déclaré.

Jacob Blake travaille dur en physiothérapie, a déclaré Justin Blake.

« Mentalement, il est au sommet du monde. Il est notre nouveau héros », a déclaré Justin Blake. « Si quelqu’un peut à nouveau marcher un jour, ce sera mon neveu. »

Un groupe d’une cinquantaine de partisans de Blake s’est alors rassemblé dans le froid pour marcher vers Civic Center Park, près du palais de justice.

Justin Blake a clôturé la nuit en disant que sa famille continuerait à se battre quelle que soit la décision de Gravely. «Je veux que tout le monde parte d’ici en sachant que la famille Blake va continuer à se battre quoi qu’il en dise dans les jours à venir. C’est un jeu d’échecs, pas des dames. »

Blake a exhorté la foule à rester en bonne santé et à se protéger du COVID. «Ce truc est réel. Cela tue des gens de gauche à droite », a-t-il déclaré. «Si nous nous protégeons, nous pouvons gagner la bataille»

La police de Kenosha et le shérif font face à 20 millions de dollars de réclamations

Lors de la fusillade de Rittenhouse, le département de police de Kenosha et le département du shérif du comté de Kenosha pourraient faire face à des poursuites judiciaires demandant jusqu’à 20 millions de dollars de dommages-intérêts civils.

Gaige Grosskreutz, 26 ans, qui a été gravement blessé, et les parents d’Anthony Huber, 26 ans, qui a été tué, ont chacun signifié des avis de réclamation de 10 millions de dollars à la ville et au comté.

Ces avis sont généralement des précurseurs de poursuites intentées contre les gouvernements locaux.

Les avis de réclamation soutiennent que les actions – ou inactions – de la police de Kenosha et des adjoints du shérif du comté de Kenosha sont liées à la fusillade.

«Nous pensons qu’il y a eu un certain niveau de négligence de la part de la ville et du comté», a déclaré Kimberly Motley, l’avocate de Grosskreutz.

Rittenhouse, qui a eu 18 ans dimanche, doit comparaître devant le tribunal – via Zoom – à 13 heures mardi pour être mis en accusation dans son affaire pénale. Il devrait inscrire un plaidoyer formel de non-culpabilité.

Rittenhouse est accusé de cinq crimes, dont un homicide intentionnel au premier degré, et est gratuit sous caution de 2 millions de dollars en attendant son procès. Ses avocats disent qu’il a tiré avec son fusil AR-15 en état de légitime défense.

Aucune date d’essai n’a été fixée.

Tom Daykin et Bruce Vielmetti du Milwaukee Journal Sentinel ont contribué à ce rapport.

Suivez les journalistes Sophie Carson et Rory Linnane sur Twitter: @SCarson_News, @RoryLinnane