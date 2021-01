MILWAUKEE – Les responsables de la ville de Kenosha se préparent aux troubles en attendant que le procureur du comté de Kenosha prenne une décision concernant la fusillade de Jacob Blake par la police.

Lundi, le conseil municipal de Kenosha devrait voter sur une résolution présentée par le maire John Antaramian qui, si elle était approuvée, créerait une déclaration d’urgence pour la ville «concernant des troubles civils potentiels» dans le cas où DA Michael Graveley prendrait une décision au sein de la deux premières semaines complètes de janvier.

Graveley a déclaré qu’il ferait une annonce pendant cette période, mais n’a pas été plus précis.

La résolution cite les violentes manifestations qui ont eu lieu fin août après que Blake a été abattu par l’agent de police de Kenosha Rusten Sheskey le 23 août. La fusillade a laissé Blake paralysé.

De grandes manifestations ont éclaté à Kenosha et ont causé des millions de dollars de dommages aux propriétés publiques et privées. Plus de 250 personnes ont été arrêtées sous diverses charges pendant les troubles.

Certaines entreprises de Kenosha ont déjà commencé à monter des fenêtres et des portes, selon un rapport de TMJ4.

Alors que Graveley réfléchit à l’inculpation de Sheskey, une audience préliminaire est prévue pour Kyle Rittenhouse mardi à Kenosha.

Rittenhouse est accusé d’homicide, de mise en danger imprudente de la sécurité, de possession d’une arme dangereuse et de non-respect du couvre-feu après avoir tiré sur trois personnes le 25 août, tuant deux d’entre elles, lors de l’une des manifestations après la fusillade de Blake.

Dans l’affaire Blake, les manifestants ont appelé à des accusations contre Sheskey ainsi qu’à une vaste réforme de la police, tandis que d’autres pensent qu’il y a eu précipitation au jugement.

Dans l’affaire Rittenhouse, certains, y compris ses avocats, ont affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense, tandis que d’autres suggèrent qu’il était un garde autoproclamé incontrôlable. Rittenhouse a déclaré qu’il gardait une entreprise la nuit de la fusillade.