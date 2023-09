Kenosha Police – Bébé noir pulvérisé au poivre

Gardons juste de l’argent, des policiers de Kenosha, dans le Wisconsin, ont autorisé Kyle Rittenhouse à valser juste à côté d’eux en tenant un fusil d’assaut après avoir abattu deux personnes et en blessé une troisième. Un policier de la même force de police a déclenché les troubles civils à Kenosha qui ont amené Rittenhouse à traverser les frontières de l’État en tirant sur Jacob Blake.

Et en juillet, des policiers de la même foutue ville ont accosté le premier couple noir qu’ils ont vu à l’intérieur d’un Applebees, malgré le fait que le couple ne correspondait pas tout à fait à la description du suspect de délit de fuite que la police recherchait.– et en plus, ils tenaient un bébé à ce moment-là.

Comme indiqué précédemment, Jermelle English Jr., 24 ans, et sa femme Shanya Boyd, 21 ans, ont été arrêtés le 20 juillet à l’intérieur d’Applebees après que le gérant du restaurant a appelé la police après avoir confondu le couple avec les suspects du délit de fuite. .

Malgré le fait que les flics se sont rendu compte à un moment donné qu’ils n’étaient pas les bonnes personnes, English et Boyd ont tous deux été accusés de délit de résistance et de conduite désordonnée, car, apparemment, il est illégal pour un couple de ne pas être calme et parfaitement docile lorsqu’il est bombardé. par des flics sans raison apparente alors qu’ils tiennent leur bébé dans leurs bras. Boyd a également été accusé de possession d’une petite quantité de marijuana. (Mais quand on dit f**k à la police, ils se mettent en colère.)

Selon l’avocat du couple, l’incident aurait pu être plus violent et plus dangereux pour les enfants que ce que montraient les images de la caméra corporelle initialement publiées.

Selon Insider, l’avocat Kevin O’Connor a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière que le bébé pris entre deux feux lors de l’arrestation violente des flics avait également été aspergé de gaz poivré lors de l’incident. Imaginez même penser à sortir votre spray au poivre alors qu’il y a un bébé n’importe où à proximité, encore moins dans la direction où vous vous trouvez.

pulvériser du poison littéral– et tout ça juste pour arrêter les suspects de délit de fuite que vous toujours n’avait pas attrapé.

« Ce n’était pas un hasard », a déclaré O’Connor lors de la conférence de presse, rapporte Insider. « Quelle est la première chose qu’on enseigne aux officiers ? Pour désamorcer une situation. Tanya McLean, directrice exécutive de Leaders of Kenosha, une organisation locale à but non lucratif de justice sociale, a déclaré lors de la conférence de presse que la police n’avait toujours pas publié toutes les images des caméras corporelles de l’incident.

O’Connor a demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur l’incident et au bureau du procureur du comté de Kenosha d’abandonner les charges retenues contre le couple.

Pendant ce temps, Jay-Z et son équipe juridique sont également sur l’affaire.

Selon TMZ, « l’organisation Team ROC de Jay-Z a engagé l’avocat Alex Spiro pour représenter Jermelle English Jr. et sa famille dans l’espoir d’obtenir l’abandon de toutes les accusations et éventuellement de poursuivre en justice la police de Kenosha. »