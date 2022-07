Kenny Shiels: Les femmes d’Irlande du Nord méritaient plus de la Norvège humble lors de l’ouverture de l’Euro 2022 | Nouvelles du football

Kenny Shiels a déclaré que son équipe d’Irlande du Nord apprendrait d’une défaite 4-1 contre la Norvège, mais a estimé que le score était dur pour les débutantes du Championnat d’Europe féminin.

Faisant sa première apparition à un tournoi majeur, l’Irlande du Nord s’est retrouvée 3-0 avec une demi-heure jouée contre l’un des chevaux noirs de la compétition, mais s’est ralliée de chaque côté de la mi-temps et s’est donné une lueur d’espoir lorsque Julie Nelson a retiré un but peu après la pause.

Bien que le coup franc de Guro Reiten ait donné au match un score particulièrement unilatéral, Shiels s’est dit satisfait de la façon dont son équipe avait répondu à une première demi-heure “nerveuse” pour éviter de concéder un autre but en jeu ouvert en finale. heure du match.

“Tu n’es pas content quand tu es battu 4-1”, a-t-il déclaré Bbc Sport. “Nous étions nerveux dans les 25 à 30 premières minutes. Graham Hansen et Hegerberg, comme ils sont bons, ce sont les deux meilleurs attaquants du monde et nous avons fait match nul la dernière heure du match. Si vous retirez le penalty, nous l’avons en fait gagné.

“C’était difficile de prendre le score final. Je pense que nous méritons mieux que ça. Leur qualité, nous sommes dans trois ans dans ce programme et il va falloir 10 ans pour nous faire entrer dans le top 20 en Europe. Dix ans pour consolider le coefficient de ce niveau. Si nous pouvons continuer à progresser, nous pouvons le faire un peu plus vite que cela.

“Nous devons être réalistes et comprendre que c’est un jeu émergent en Irlande du Nord. Nous avons créé un monstre parce que nous avons grandi trop vite.

“Des équipes de cet acabit, c’est difficile mais nous les avons égalées dans la dernière heure. Ils avaient plus de territoire mais dans cette dernière heure, nous avons fait 1-1. J’ai senti que nous avions fait beaucoup de bonnes choses, il y avait de la créativité, nous avons pris du retard les sur les côtés.

“Pendant une demi-heure, nous les avons épinglées, cela nous encourage. Les filles étaient superbes, en tant que groupe, elles ont tout pour le pays. Les fans doivent être fiers d’elles.

“On apprend tout le temps, on a commencé à y croire un peu plus au fur et à mesure que le jeu mûrissait. L’expérience est géniale pour eux, surtout les plus jeunes. Caitlin McGuiness et Emily Wilson arrivent, elles ont toutes moins de 21 ans. Quelle courbe d’apprentissage pour les cinq jeunes U21. Ils contribueront à la croissance du jeu. “

Le buteur Nelson: “Incroyable” pour entrer dans l’histoire

Julie Nelson est non seulement devenue la première buteuse d’Irlande du Nord lors d’une finale majeure, mais aussi la plus âgée de l’histoire du Championnat d’Europe féminin, hochant la tête à l’âge de 37 ans et 33 jours pour donner à l’Armée verte et blanche quelque chose à célébrer à St Mary’s un jour. où ils étaient déterminés à ne pas se laisser abattre.

L’arrière centrale des Crusaders Strikers et ses collègues défensifs ont trouvé la vie difficile contre les trois attaquants effervescents de la Norvège au début, mais se sont améliorés pour les étouffer en jeu ouvert et éviter une nuit plus occupée pour le gardien Jackie Burns que ce qui semblait probable au début.

Elle a déclaré: “Nous savions que ce serait un match difficile. Nous étions un peu nerveux les 15 premières minutes et avons concédé quelques buts et avons intensifié par la suite et fait de notre mieux.

“Je pense que nous les avons limités à peu d’occasions en seconde période. Nous avons construit sur la force que nous avions après avoir concédé, c’est ce que nous devions faire.

“Absolument incroyable [to score]. Je ne pensais pas être inscrit sur la feuille de match. Cela fait quelques années que je n’ai pas marqué !”

Et après?

La Norvège et l’Irlande du Nord sont de retour en action lundi. La Norvège affrontera l’Angleterre au stade Amex (coup d’envoi à 20h) tandis que l’Irlande du Nord affrontera l’Autriche à St Mary’s (coup d’envoi à 17h).

Le groupe A se terminera le vendredi 15 juillet. L’Irlande du Nord affrontera l’Angleterre, hôte du tournoi, à Southampton, la Norvège affrontant l’Autriche au stade Amex. Les deux matchs débuteront à 20h.

