Kenny Shiels: le manager de l’Irlande du Nord dit que son équipe n’est pas prête pour les meilleures équipes après la défaite de l’Euro féminin contre l’Autriche | Nouvelles du football

Le manager de l’Irlande du Nord, Kenny Shiels, a avoué que son équipe était peut-être venue aux Championnats d’Europe de cet été trop tôt dans sa progression – la défaite contre l’Autriche ayant prouvé qu’elle n’était pas prête pour les meilleures équipes.

L’équipe de Shiels s’est retrouvée enracinée en bas du groupe A et inutile après que l’Autriche ait perdu 2-0 à Southampton, grâce à des buts dans les deux mi-temps de Katharina Schiechtl et Katharina Naschenweng.

Le résultat signifie que l’Irlande du Nord sera éliminée de la compétition – avec un autre match de groupe délicat à venir contre l’Angleterre – si les Lionnes et la Norvège font match nul lors de leur affrontement plus tard lundi. Mais Shiels réfléchit déjà à la manière de s’assurer que le pays améliore la qualité des joueurs pour le prochain tournoi.

Image:

L’Autriche célèbre son premier but contre l’Irlande du Nord





“Vous regardez la perspective et où nous en sommes et où en est l’Autriche en termes de ce qu’elle a atteint dans le football féminin. Ils ont l’une des meilleures académies d’Europe”, a déclaré Shiels après le match.

“C’est un adversaire vraiment coriace, mais nous l’exerçons autant que possible et les joueurs acquièrent l’expérience des matchs difficiles – avec un de plus à venir et pas plus gros que l’Angleterre.

“Si vous regardez où nous en étions quand nous sommes arrivés, nous avons atteint ce niveau trop tôt. Il n’y a aucun moyen de transformer une équipe en deux ans comme nous l’avons fait et de l’amener à ce niveau immédiatement. Nous avons des éléments de développement dont nous avons besoin à faire, avec les 19 et 20 ans pour les faire entrer dans l’équipe senior.

Image:

Le manager de l’Irlande du Nord, Kenny Shiels, regarde avec angoisse





“Avons-nous assez pour défier les meilleures équipes? Pas encore. Nous devons continuer à améliorer les U19 et les U17, pour les améliorer afin qu’ils atteignent un niveau où ils sont prêts à jouer.

“Certains de ces joueurs qui [played today] ne sont pas prêts à jouer, mais l’expérience fait partie du développement. Il est vital que nous le sachions.”

McFadden : Les joueurs de NI sont complètement dégoûtés

La défenseure Sarah McFadden, qui a disputé jusqu’à présent les deux matches de groupe du Championnat d’Europe, n’a pas pu cacher sa déception et celle de ses coéquipières de ne pas avoir récolté au moins un point dans ce qui était, sur le papier, leur match de groupe le plus gagnable.

“Nous étions vraiment proches. Nous sommes vidés, absolument vidés”, a déclaré McFadden. “En première mi-temps, nous nous sommes attaqués à eux [Norway] et n’a pas capitalisé, n’a pas eu une chance nette. Nous pensions qu’aujourd’hui était le jour où nous obtiendrions une victoire dans ces championnats.

“Nous étions tellement dans le match. Nous nous sommes tellement investis en première mi-temps. Nous avions des gens dans les vestiaires assommés à la mi-temps, mais l’Autriche a une équipe de superstars, avec des joueurs qui jouent dans les meilleures ligues du monde. Nous avons essayé de tourner la vis mais nous nous sommes fait prendre.”

McFadden s’est également tourné vers l’avenir de l’équipe d’Irlande du Nord et a félicité Shiels pour avoir aligné de jeunes joueuses telles que Kirsty McGuinness et Emily Wilson sur l’une des plus grandes scènes du football féminin.

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre v Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark vs Finlande – coup d’envoi 17h00, Stadium MK

Groupe B : Allemagne vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède vs Suisse – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Pays-Bas – Portugal – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie vs Islande – coup d’envoi à 17h00, Manchester City Academy Stadium

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 contre Vainqueur quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 v Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley