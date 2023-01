Kenny Pickett maintient les Steelers en vie avec une victoire sur les Ravens : meilleurs mèmes et tweets

Les Steelers de Pittsburgh sont toujours en vie dans la chasse aux séries éliminatoires, en partie grâce à un dernier entraînement héroïque de la recrue Kenny Pickett pour mener l’équipe à une victoire de 16-13 contre les Ravens de Baltimore.

Vous vous souvenez quand les Steelers de Pittsburgh avaient une fiche de 2-6 cette année-là et que les fans n’étaient pas exactement convaincus par la recrue Kenny Pickett en tant que quart-arrière du futur ? Beaucoup de choses peuvent changer en huit semaines dans la NFL. Maintenant, les Steelers entrent dans la dernière semaine de la saison avec une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Au cours de la semaine 17, les Steelers ont battu leur rival Baltimore Ravens 16-13 après un entraînement final héroïque de Pickett, qui a échappé à un sac aux troisième et huitième et a complété une passe au porteur de ballon Najee Harris dans la zone des buts pour le match gagnant. touché de 10 verges.

Il s’agit maintenant du deuxième disque gagnant orchestré par Pickett en deux semaines, comme il l’a fait lors de la semaine 16 contre les Raiders de Las Vegas.

Les utilisateurs de Twitter donnaient leurs accessoires à la recrue, qui est en train de devenir un quart-arrière d’embrayage pour les Steelers. Non seulement cela, mais félicitant l’équipe dans son ensemble pour avoir remporté une autre victoire afin de maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires.

Twitter fait l’éloge de Kenny Pickett des Steelers pour sa victoire contre les Ravens.

Kenny Pickett à la fin du 4e quart TD conduit au cours des 2 derniers matchs contre Ravens & Raiders: 12/15

139 verges par la passe

2 TD

144,9 note de passeur

2 drives gagnants L’assurance de Pickett est irréelle. #Aciers – Daniel Valente (@StatsGuyDaniel) 2 janvier 2023

Kenny Pickett est arrivé à Baltimore avec la saison en jeu. J’avais besoin d’un touché gagnant. Et livré. Le gamin a peut-être été repêché il y a des mois, mais c’est aujourd’hui qu’il est devenu un Steeler de Pittsburgh. pic.twitter.com/lfaZJMz5My – Rick Fish 🐟 (@ rickfish412) 2 janvier 2023

Kenny Pickett est la vraie affaire – Andrew Fillipponi (@ThePoniExpress) 2 janvier 2023

Kenny Pickett a échappé à la pression pour trouver Najee Harris dans la zone des buts pour le TD gagnant. Pickett parcourait 13,11 mph lorsqu’il a relâché le ballon – sa première passe TD en carrière en course (8+ mph).#PITvsBAL | Alimenté par @awscloud pic.twitter.com/9jNPEU6ONh – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 2 janvier 2023

C’est risible de voir ce qu’était le récit pré-projet sur Kenny Pickett. Il est ce mec de la prochaine décennie pour les Steelers. – Jim Nagy (@JimNagy_SB) 2 janvier 2023

La semaine prochaine, Mike Tomlin connaîtra sa première saison perdante ou réalisera son PLUS GRAND TRAVAIL D’ENTRAÎNEUR EN SAISON RÉGULIÈRE de sa carrière avec le @steelers 2-6 à 8-8 avec tous les défis cette année a déjà été IMPRESSIONNANTE. – Robert Griffin III (@RGIII) 2 janvier 2023

LES STEELERS RESTENT EN VIE Les espoirs de Pittsburgh en séries éliminatoires restent intacts avec la victoire contre les Ravens. Les Steelers avaient une fiche de 0-7 cette saison alors qu’ils étaient à deux chiffres, mais ont surmonté un déficit de 13-3 dimanche soir. pic.twitter.com/bNOlbFoBye – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 2 janvier 2023

Le commentateur de NBC, Cris Collinsworth, a été tellement impressionné par la passe de touché de Pickett par Harris qu’il a déclaré: “Si Patrick Mahomes avait fait ce jeu, nous le mettrions directement au Temple de la renommée.”

“Je vous dis juste que si Patrick Mahomes faisait ce jeu, nous le mettrions directement au Temple de la renommée. C’est une sorte de moment magique de Patrick Mahomes dans la partie d’embrayage d’un match de football qui distingue les quarts.” Éloges pour Kenny Pickett pic.twitter.com/k9ffe1mNML – Annonce horrible (@awfulannouncing) 2 janvier 2023

Pickett a terminé ce trajet en complétant 5 tentatives de passe sur 6 pour 64 verges et la passe de touché susmentionnée à Harris. Il a terminé le match en complétant 15 passes sur 27 pour 168 verges et un touché.

En parlant de Harris, le porteur de ballon de deuxième année a réalisé une excellente performance, parcourant 111 verges en 22 courses. Il a capté deux passes pour 12 verges sur trois cibles.

Quant à ce que les Steelers doivent faire au cours de la semaine 18, ils devront vaincre les Browns de Cleveland. Non seulement cela, mais ils ont également besoin des Buffalo Bills pour vaincre les New England Patriots et des New York Jets pour battre les Miami Dolphins. Si ces trois résultats deviennent réalité la semaine prochaine, Pittsburgh sera en séries éliminatoires pour la troisième année consécutive.

Les Steelers ont donné beaucoup d’espoir à leurs fans non seulement pour la dernière semaine de la saison, mais aussi pour l’avenir prévisible, en partie grâce à un autre match d’embrayage de Pickett.