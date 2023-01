Kenny Pickett exprime son amour pour l’ancien coéquipier de Pitt Damar Hamlin

BALTIMORE, MARYLAND – 01 JANVIER: Kenny Pickett # 8 des Steelers de Pittsburgh regarde pendant un match de football NFL entre les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh au M&T Bank Stadium le 01 janvier 2023 à Baltimore, Maryland. (Photo de Michael Owens/Getty Images)

Kenny Pickett a offert son soutien et son amour à son ancien coéquipier universitaire Damar Hamlin après l’épreuve effrayante de Monday Night Football.

Le quart-arrière des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a beaucoup souffert au cours de sa saison recrue dans la NFL. Maintenant, il fait face à une situation plus personnelle.

Lors du Monday Night Football, la sécurité des Buffalo Bills et le coéquipier de l’université de Pickett, Damar Hamlin, se sont effondrés sur le terrain et ont dû subir une RCR avant d’être transportés à l’hôpital. Le match entre Buffalo et les Bengals de Cincinnati a finalement été reporté.

Pickett regardait le match, et selon l’Athlétisme (abonnement requis), cet incident s’est rapproché parce que Hamlin est “comme une famille” et a parlé de la façon dont tout le monde se rallie pour Hamlin.

Pickett a tout à fait raison. Tout le monde se mobilise en effet pour Hamlin. De plus, ils tendent également la main hors du terrain en faisant un don à la collecte de jouets de Hamlin, le montant total des dons dépassant 7 millions de dollars jeudi matin.

Kenny Pickett a offert ses prières les plus proches pour son ancien coéquipier universitaire Damar Hamlin.

Dans des moments comme celui-ci, le football n’a aucune importance. Heureusement, les rapports récents sur Damar Hamlin sont positifs, et il n’y a pas que Kenny Pickett qui prie depuis la fin des Steelers; c’est Mike Tomlin et toute l’organisation.

«Tout le monde dans la NFL, tout le monde dans le monde, prie pour Damar. Il n’est pas l’un de nos coéquipiers, mais il se sent certainement comme un frère pour nous tous. – Le centre des Steelers Mason Cole.

Nous espérons tous que Damar Hamlin s’en remettra et verra l’amour et le soutien que la ligue et ses coéquipiers ont pour lui, en particulier ceux qui ont joué à ses côtés à l’université de Pittsburgh ou dans la NFL.